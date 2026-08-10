Homenaje de Pobladores de Elche a Manuel Segarra en el décimo aniversario de su fallecimiento

El 12 de agosto se cumplirán diez años del fallecimiento del escritor y periodista ilicitano Manuel Segarra. Es por ello que, la Asociación Histórico-Artística de Pobladores de Elche quiso rendirle un pequeño homenaje interpretando dos de sus obras teatrales el pasado sábado y domingo en la Rotonda del Parque Municipal. "El fin de una era" y "Lisístrata" fueron las elegidas para tener presente, un año más en las Fiestas, al novelista. La primera de ellas, tal y como explicó una de sus directoras y socia de la organización, Sonia Sánchez, fue una representación de "quién llegó a ser la Dama", es decir, cómo fue elegida y cómo vivía en aquella época. La segunda, según añadió, relató una historia algo "picante" y diferente a lo que los actores estaban acostumbrados a interpretar. En ella, las mujeres de ambos bandos, espartanas y atenienses, se ponían de acuerdo para no mantener relaciones con los hombres y poner fin a la guerra.

El fin de una era

De esta manera, y en honor a Manuel Segarra, al inicio de la obra "El fin de una era" se leyó un texto que expresaba el cariño y la gratitud de todos los participantes. Tras hacer un repaso por su trayectoria y recordar algunos de los momentos que unían al ilicitano con los allí presentes, el final del discurso terminó con unas emotivas palabras que dejaron claro que su figura permanece muy presente en la mente de todos ellos: "Esta obra es una forma de volver a sentarnos con él en aquella terraza. Hoy no actuamos solo para un público. Actuamos para Manuel", se dijo.

Nuevas generaciones

La directora quiso expresar su enorme reconocimiento a dos de los actores más jóvenes, de tan solo 18 años, que participaron en "El fin de una era". Uno de ellos es Héctor Gómez, que apareció interpretando a Asdrubal, y el otro es Héctor Torres, con el personaje del escultor Androcles. Así pues, Sánchez reconoció que todos quedaron impresionados con la interpretación de ambos y que, aun siendo la primera vez que se subían a un escenario, "no se equivocaron ni en un coma".

El personaje de Asdrubal, interpretado por Héctor Javier Gómez, en la obra "El fin de una era". / Matías Segarra

Homenaje

Cabe destacar la participación de los familiares de Segarra, sus sobrinas Eva y Cristina, quienes no quisieron perder la oportunidad de formar parte de la obra en memoria de su tío. Es más, hasta el marido de Eva, Jaime Garrido, se unió al homenaje interpretando a "Adelamos". Al final de la obra, según expresó Sánchez, el elenco de actores quiso obsequiar a las jóvenes con un ramo de orquídeas por su participación en la representación y por ceder el guión del escritor.

Simbología

La obra en su conjunto parte de una gran simbología que refleja la cercanía y el sentimiento por la historia de la ciudad. Esto es así gracias a las voces que dan vida a la representación. Una de ellas, según relató la directora, corresponde a Javier Sánchez, quien ya formó parte de ella la primera vez que se estrenó, aunque entonces puso voz al niño. En esta ocasión, apareció dando voz al hombre. El pasado sábado fue su hijo, Darío Sánchez, quien tomó el relevo generacional e interpretó el papel del pequeño.

Paloma Pérez interpretando a la Dama de Elche en la Rotonda del Parque Municipal este sábado. / Matías Segarra

Lisístrata

La primera vez que representaron "Lisístrata" fue en el Gran Teatro, allá por los 2000. Sonia Sánchez, que representaba el papel de la protagonista en aquel entonces, no dudó en destacar la interpretación de otro de sus compañeros. El comisario Flebrias, en cuerpo de Marcelo Javier Gómez, fue el responsable de dejar sin palabras a todos los allí presentes: "Cuando el comisario salió a escena y dijo su primera frase, el teatro entero se puso en pie y estuvieron aplaudiendo durante cinco minutos". Sin embargo, fue tal el momento de gloria que, desde aquella actuación, Gómez no ha querido volver a hacer teatro, ya que, según le reconoció a la directora, ese día "tocó cielo" y no cree que pueda hacer otro papel mejor. De igual manera, este fin de semana, ambas actuaciones fueron un auténtico éxito y registraron una asistencia prácticamente total, según recalcó Sánchez.

Equilibrio

El propósito principal buscado con este tipo de actos tanto por Sonia Sánchez como por la codirectora de este proyecto, María Pilar Vives, es mantener un equilibrio entre la incorporación de nuevas obras y la conservación de aquellas que fueron creadas hace más de dos o tres décadas, de manera que no caigan en el olvido y sigan teniendo su espacio.

Colaboración

En cuanto a la vestimenta de la obra "El fin de una era", los rodetes, las joyas y el traje fueron prestados por una antigua Dama Viviente de la Real Orden, Antonia María Grau. En este contexto, el busto fue cedido por la patrona del Misteri María de los Ángeles Román. Para el traje de Héctor Gómez, la falda, la coraza y el casco vinieron de las "Tropas de Asdrubal" de Cartagena.

Manuel Segarra

Segarra era una persona muy arraigada a su ciudad. Fue miembro de la Asociación Histórico-Artística de Pobladores, según manifestó Sánchez, durante más de 30 años, y fue autor de varias novelas, sobre todo de índole histórica. Entre ellas, "Jinetes al amanecer", "Acero del rey", "La princesa de las sandalias", "Cruces de seda" o "Amor, ¡los cojones amor!". También resaltó que fue el promotor de la Feria del Libro de Elche, lo que fue un acontecimiento histórico para la ciudad.