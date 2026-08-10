La Policía Nacional frustra dos intentos de robo en una vivienda habitada en Arenales y en una escuela infantil en el centro de Elche

La temporada estival es especialmente suculenta para los enemigos de lo ajeno, más aún si coincide con unas fiestas patronales como las de Elche, en las que lo lógico sería pensar que las fuerzas y cuerpos de seguridad están más ocupadas en garantizar la seguridad de los festejos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Hasta el extremo de que agentes de la Policía Nacional acabaron frustrando dos robos con fuerza el sábado por la tarde, uno en Arenales del Sol, en una vivienda con los moradores dentro, y otro en el caso urbano, en una escuela infantil del centro. Al final, acabaron detenidos los dos asaltantes, de 66 y 35 años, respectivamente, tras ser sorprendidos con las manos en la masa. Se les arrestó por sendos delitos de robo con fuerza.

Coches de la Policía Nacional estacionados junto a la Comisaría de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

En una urbanización

El primero de los casos tuvo lugar en una urbanización de Arenales, donde la intervención de un policía nacional fuera de servicio fue fundamental para acabar cogiendo al malo. El agente estaba en su casa cuando, de repente, comenzó a escuchar a su vecina gritando su nombre y pidiéndole su ayuda. Al parecer, alguien había tratado de entrar a la vivienda de la mujer mientras su hija menor de edad y la abuela de la chica estaban dentro.

Retenido por dos residentes

El agente, sin pensarlo dos veces, se dirigió hasta la planta donde se encontraba el piso violentado de la vecina, y allí se encontró con otros dos residentes que tenían retenido a un hombre. Una vez allí, se identificó como policía y, tras asegurar la situación, realizó un cacheo superficial de seguridad al supuesto asaltante que le permitió descubrir que el arrestado llevaba encima diversos trozos de plástico de los empleados para robar con el método del resbalón y un destornillador.

En ese contexto, recabó las manifestaciones de los vecinos y de la víctima, y pudo descubrir que el presunto ladrón había estado tocando el timbre de la vivienda de la víctima insistentemente, justo en un momento en el que en el interior estaban la hija menor de edad de la denunciante y la abuela, aunque no abrieron la puerta de forma inmediata.

La Comisaría de la Policía Nacional de Elche, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Puerta forzada

Fue cuando la chica fue a abrir la puerta cuando se encontró con que un hombre desde fuera la había forzado y la había abierto, por lo que rápidamente se dirigió hasta la entrada para cerrar el acceso y evitar que el asaltante consiguiera meterse completamente dentro a la vivienda. Una escena en la que la tensión debió estar asegurada, ya que, según relatarían posteriormente las víctimas, la joven se encontró con la resistencia del arrestado para poder volver a cerrarla. Ante ello, lanzó la voz de alerta con el objetivo de avisar a su madre que se encontraba en la piscina comunitaria en esos momentos.

Un agente de la Policía Nacional en la Comisaría de Elche. / Áxel Álvarez

Espray de defensa

Cuando la madre se percató de lo sucedido, avisó a otros vecinos de la situación, y dos de ellos se dirigieron hasta la planta en la que estaba el inmueble al que había intentado acceder el supuesto asaltante, lo interceptaron y descubrieron en ese momento que llevaba en las manos un trozo de radiografía. El hombre, al verse descubierto, roció con un espray de defensa a ambos residentes y golpeó a uno de ellos con el objetivo de tratar de huir. Ahora bien, no lo consiguió y fue retenido mientras llegaba casi en el mismo momento el agente de policía quien, ya prevenido, había irrumpido en el lugar con sus grilletes.

Un agente de la Policía Científica de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

Asistencia médica

Así las cosas, le detuvo como presunto responsable de un robo con fuerza en domicilio con moradores, esposando al varón y solicitando presencia policial en el lugar para que se realizase su traslado a dependencias policiales. En cuanto a los vecinos que fueron agredidos por el detenido, precisaron asistencia médica por la inhalación del espray utilizado por el arrestado.

Agente de la Policía Nacional de Elche durante una investigación. / INFORMACIÓN

Llamada de la presidenta del AMPA

No fue la única intervención del sábado por la tarde. Unas horas después hubo otra actuación, en este caso, en una escuela infantil de la zona centro de Elche, después de que la presidenta del AMPA llamara a la sala Cimacc del 091 alertando de la presencia de un varón dentro del centro educativo. Al parecer, había saltado la valla y estaba tratando de introducirse dentro del edificio.

Sin uniformar

Inmediatamente, dos agentes de servicio sin uniformar se personaron en el lugar donde la denunciante les manifestó que hacía poco menos de tres minutos había visto saltar la valla del centro a un hombre. Los policías accedieron a las instalaciones de la escuela y, tras realizar una inspección discreta por la zona exterior del recinto, descubrieron en la parte trasera a un chico que coincidía con las características aportadas por la testigo. El joven estaba tratando de introducirse en el edificio a través de la ventana de la cocina, pero fue interceptado y detenido por los agentes, como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en las cosas.

Agentes de la Policía Nacional por el centro de Elche. / INFORMACIÓN

Colaboración ciudadana

Desde la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Elche, destacan que, gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida actuación policial en sendas intervenciones, se consiguió detener a los presuntos responsables de dos robos con fuerza perpetrados la misma tarde. Los dos apresados, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia en Elche.

Medidas de seguridad

La Policía Nacional ofrece una serie de recomendaciones, sobre todo de cara a las vacaciones estivales y los fines de semana, para evitar ponérselo fácil a los ladrones. Entre otras cuestiones, aconsejan cerrar siempre con llave, llevar cuidado con los testigos de plástico o hilos de pegamento entre la puerta de acceso a la vivienda y el marco, tomar precauciones al anunciar que nos vamos fuera por si hay alguien extraño escuchando, y evitar que la casa parezca deshabitada. De ahí que sea mejor no dejar bajadas todas las persianas, y que esté bien aprovechar sistemas automatizados para que determinadas luces o dispositivos electrónicos se activen de forma periódica, así como que alguien de confianza recoja el buzón para que no se acumule la correspondencia y la publicidad. Lo importante es no dar pistas a los malos.