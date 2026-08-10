Elche cambia el mapa de venta de pólvora para la Nit de l'Albà: los puntos fijos caen a la mitad y se duplican las casetas

La venta de pólvora se concentra en menos tiendas, pero se extiende más por casetas repartidas en barrios y pedanías en zonas alejadas de edificios. Es la radiografía que se puede hacer estas Fiestas de Agosto en Elche de los puntos habilitados a particulares para el reparto de artefactos de cara a la Nit de l'Albà. En esta campaña hay 22 puntos habilitados, cinco menos que en 2025, volviendo a niveles como 2023. Si bien, lo llamativo es que han descendido un 43 % los puntos fijos de venta, diez menos en comparación al pasado año, mientras se han duplicado las instalaciones temporales autorizadas, pasando de cuatro a nueve, una subida que no llega a compensar para alcanzar los datos del último ejercicio.

Los controles sobre las pirotécnicas son esenciales para garantizar la seguridad / Héctor Fuentes

Estos son algunas de las cifras que dio este lunes la concejala de Aperturas, Caridad Martínez, en la visita a una de las pirotecnias para dar cuenta del dispositivo de revisiones que activó el 1 de agosto y tendrá hasta el 13 de agosto la Policía Local para que todo esté en orden de cara a la Alborada, en vista de que estos días se multiplica la demanda.

Seguridad

En estos controles, se verifica el almacenamiento, el transporte y las condiciones de seguridad de los productos pirotécnicos, por lo que las inspecciones no se limitan a comprobar que el establecimiento tenga permiso para funcionar. Según detalló el intendente de la Policía Local Antonio Alemañ, los agentes revisan tanto los comercios permanentes como las casetas temporales, que deben contar previamente con la correspondiente autorización de la Subdelegación del Gobierno y con la licencia o informe municipal necesario.

Documentación

Uno de los agentes encargado directamente de estos controles, Antonio Botella, explicó que la inspección comienza por toda la documentación administrativa y el seguro de responsabilidad civil. Después se comprueba el contenido del polvorín para garantizar que no se supera la cantidad máxima de materia reglamentada autorizada, además de los diferentes límites de aforo existentes en este tipo de establecimientos. Los agentes vigilan tanto la capacidad máxima del local como las restricciones específicas existentes entre el número de compradores y vendedores presentes simultáneamente.

Por el momento, en cambio, no se han detectado excesos de aforo ni irregularidades en las cantidades almacenadas en los polvorines. Eso sí, hasta este lunes, las revisiones han permitido localizar dos seguros cuya documentación aparecía caducada. Se trataba de establecimientos permanentes en los que estas pólizas se renuevan habitualmente de forma automática, pero que no disponían en ese momento del justificante actualizado, según matizaron desde el cuerpo de seguridad municipal. En este caso, los responsables fueron requeridos para aportar la documentación y subsanar la incidencia, sin que ello haya impedido continuar funcionando una vez acreditada la renovación.

Revisión de los permisos para el suministro de artefactos pirotécnicos / Héctor Fuentes

Otra de las inspecciones obligó a corregir parte del montaje de la mascletà disparada el domingo. Alemañ explicó que, durante la revisión previa, se detectó una batería cuya disposición y ángulos no coincidían con el esquema incluido en el proyecto técnico presentado para obtener la autorización. El elemento quedó inicialmente inmovilizado hasta que el pirotécnico modificó el montaje y lo ajustó al diseño autorizado. Una vez subsanada la deficiencia, esa parte del espectáculo pudo finalmente dispararse.

Producto por producto

Las revisiones van al detalle. Los policías comprueban el etiquetado, el marcado, el número de catalogación y que los artificios estén legalmente autorizados para su comercialización. Para ello, consultan los datos técnicos de cada producto en Catex, el catálogo oficial utilizado para verificar la situación de los artículos pirotécnicos. En caso de encontrar algún material que no pueda comercializarse, el procedimiento pasa por inmovilizarlo, se informa para retirarlo y, si correspondiera, se destruye.

La vigilancia va, además, mucho más allá de los establecimientos. La Policía Local trabaja junto a los servicios técnicos municipales en la supervisión de los espectáculos pirotécnicos que se celebran durante las Fiestas, desde mascletàs hasta castillos de fuegos artificiales, para comprobar que el montaje que finalmente se ejecuta coincida con el proyecto técnico que previamente ha sido autorizado, controles imprescindibles para prevenir, dentro de lo posible, situaciones como la explosión anómala de una carcasa en el Castell de L’Olla de Altea que se saldó este pasado sábado con casi una treintena de heridos por un posible fallo en el anclaje de uno de los cañones de lanzamiento, aunque el caso ahora lo está investigando la Guardia Civil.

Los almacenes de las tiendas pirotécnicas tienen que mantener unas estrictas medidas de seguridad / Héctor Fuentes

Precisamente ante este tipo de supuestos también se estrecha la colaboración con el Hospital General en caso de que hubiera que derivar heridos ante una emergencia.

Comprobaciones

El intendente subrayó que este tipo de comprobaciones se realizan antes de los disparos y que los agentes prestan especial atención a que lo instalado sobre el terreno sea exactamente lo autorizado. «No dejamos nada al azar», resumió al referirse tanto a los controles en los puntos de venta como a las revisiones de los espectáculos.

Precaución

La Policía Local aprovechó, además, la campaña para reclamar responsabilidad a los usuarios. Desde el cuerpo recuerdan que cada producto incluye unas instrucciones y una distancia mínima de seguridad que deben cumplirse para evitar accidentes.

Alemañ incidió especialmente en la necesidad de tener en cuenta el entorno antes de lanzar cualquier artificio, tanto por la presencia de animales como de personas mayores o personas con autismo, que pueden verse especialmente afectadas por el ruido. A ello se suma el riesgo de incendio propio de estas fechas, por lo que reclamó evitar el lanzamiento de petardos en zonas donde puedan alcanzar vegetación o materiales susceptibles de arder.

Categorías

La venta varía en función de la edad del comprador, por lo que los productos F1 de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido pueden adquirirse a partir de los 12 años; los F2, también de baja peligrosidad, están pensados para zonas delimitadas desde los 16 años; y los F3, de peligrosidad media, pueden utilizarse a partir de los 18 años, además de tener que respetarse posteriormente las instrucciones y distancias de seguridad establecidas para su utilización.