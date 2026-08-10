La primera campa clausurada en Elche ya está vacía y el Ayuntamiento anuncia nuevos cierres

La primera campa de vehículos de Torrellano clausurada por desarrollar su actividad sin licencia de apertura ya está completamente vacía. Poco más de un mes después de que el Ayuntamiento de Elche anunciara el cierre de estas instalaciones, han concluido los trabajos para retirar los vehículos de una superficie de alrededor de 20.000 metros cuadrados y también se ha agotado el plazo concedido para el cese total de la actividad. La actuación forma parte del dispositivo municipal puesto en marcha para revisar la situación administrativa de este tipo de instalaciones, que ha permitido identificar más de 110 campas en el conjunto del término municipal.

El cierre de esta primera instalación fue anunciado por el alcalde a finales del pasado mes de junio. El gobierno municipal enmarca la medida dentro de las actuaciones emprendidas para “garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística y la seguridad de las instalaciones”. Desde el Ayuntamiento insisten, además, en que “no se trataba de una actuación arbitraria, sino del resultado de un procedimiento administrativo completo, con todas las garantías”.

La campa precintada y ya vaciada está a escasos metros de Torrellano / INFORMACIÓN

Tres campas clausuradas desde el inicio del dispositivo

El vaciado de los aproximadamente 20.000 metros cuadrados supone la culminación material del procedimiento sobre la primera de las instalaciones afectadas por las medidas municipales. Después de las actuaciones desarrolladas durante el mes de julio, el balance asciende ya a tres campas clausuradas desde que el Ayuntamiento comenzó este dispositivo específico.

La vigilancia, sin embargo, continúa, siempre según informan fuentes del gobierno oficiales del bipartito. El operativo municipal sigue activo y existen otros expedientes en una fase muy avanzada de tramitación, por lo que el número de cierres podría aumentar próximamente. Estos procedimientos ya han superado el trámite de audiencia y se encuentran actualmente en fase de resolución, el paso previo para que puedan ejecutarse nuevas clausuras. Los expedientes corresponden a instalaciones que comenzaron a funcionar después de la aprobación de la moción municipal del pasado 23 de abril, una fecha que sirve como referencia en la estrategia puesta en marcha por el Ayuntamiento para ordenar la proliferación de este tipo de espacios destinados al almacenamiento de vehículos.

La actuación municipal trata de afrontar una realidad que ha adquirido una dimensión considerable en diferentes puntos del término ilicitano y, especialmente, en zonas donde la disponibilidad de grandes superficies ha favorecido la implantación de esta actividad. El recuento efectuado hasta el momento por los servicios municipales cifra en más de 110 las campas identificadas. "No todas ellas, sin embargo, se encuentran en la misma situación administrativa ni están sometidas al mismo procedimiento. La antigüedad de las instalaciones, las autorizaciones de las que disponen y las modificaciones realizadas posteriormente determinan el tratamiento que debe darse a cada expediente", exponen fuentes municipales.

El Ayuntamiento diferencia así entre las campas que desarrollan su actividad sin disponer de los permisos correspondientes y aquellas otras que, por su antigüedad o por contar con determinadas autorizaciones previas, están siendo objeto de procedimientos específicos para comprobar si pueden adaptarse a las exigencias actuales.

45 instalaciones estudian su posible regularización

Uno de los grupos más numerosos está formado por 45 campas anteriores a la modificación del Plan General. Estas instalaciones no están incluidas directamente en el mismo supuesto que las clausuradas, sino que se encuentran inmersas en un procedimiento administrativo destinado a estudiar su posible regularización.

Sus responsables disponen de un plazo de tres meses para presentar ante el Ayuntamiento la documentación necesaria. Entre los requisitos figuran los correspondientes proyectos técnicos, las medidas de seguridad adoptadas en las instalaciones y el resto de documentación exigida para analizar la situación de cada actividad.

Un agente de la Policía Local, precintando un recinto / INFORMACIÓN

Será a partir de estos documentos cuando los técnicos municipales puedan determinar si las campas reúnen las condiciones necesarias para avanzar hacia su regularización o, por el contrario, deben adoptar nuevas medidas para ajustarse al planeamiento y a las condiciones establecidas por la normativa. El procedimiento permite, por tanto, estudiar individualmente la realidad de estas 45 instalaciones y evitar que todas las campas sean tratadas de la misma manera independientemente de sus circunstancias. Esta diferenciación es uno de los argumentos con los que el gobierno municipal defiende el dispositivo emprendido para poner orden en el sector.

A este primer bloque se suma otro integrado por alrededor de 30 instalaciones que sí cuentan con licencias provisionales. Estas autorizaciones fueron concedidas en 2005, pero el Ayuntamiento ha decidido revisar ahora la situación en la que se encuentran las actividades casi dos décadas después. La existencia de aquella autorización no implica necesariamente que la situación actual de las campas coincida con las condiciones que fueron aprobadas entonces. Los servicios municipales han detectado que, en numerosos casos, las instalaciones han experimentado ampliaciones de superficie o han cambiado las características bajo las que inicialmente se autorizó su funcionamiento.

Precisamente por este motivo se están revisando las licencias provisionales para comprobar si la actividad que se desarrolla en la actualidad se corresponde con aquello que fue autorizado en su momento. Este análisis constituye otra de las líneas de actuación dentro de un dispositivo que aborda situaciones administrativas diferentes y que obliga a estudiar cada caso antes de adoptar una decisión definitiva.

Más cierres podrían ejecutarse próximamente

Mientras avanzan estos procesos de regularización y revisión, el Ayuntamiento mantiene la vía de la clausura para aquellas instalaciones que carecen de licencia y no pueden acreditar la habilitación necesaria para desarrollar la actividad. Los próximos movimientos podrían producirse sobre los expedientes que ya han superado el trámite de audiencia. Al encontrarse en fase de resolución, el gobierno local prevé que las correspondientes clausuras puedan ejecutarse próximamente una vez que concluya formalmente la tramitación administrativa.

Desde el ejecutivo municipal subrayan que la intención del dispositivo no pasa por ordenar el cierre generalizado de las más de 110 instalaciones localizadas en Elche. El criterio defendido por el Ayuntamiento es distinguir la situación concreta de cada una y determinar qué procedimiento corresponde en función de sus antecedentes, autorizaciones y características actuales.