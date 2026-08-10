Renfe paralizará nueve días la circulación por tren en Elche y desplegará 1.130 autobuses como alternativa

Los usuarios del tren convencional de Elche tendrán que cambiar el cercanías por autobús durante nueve días tras las fiestas patronales. Renfe ha preparado un dispositivo de transporte alternativo por carretera ante el corte total de la circulación ferroviaria que Adif llevará a cabo entre Torrellano y Crevillent por trabajos de "mantenimiento y mejora de la capacidad operativa, la funcionalidad y la fiabilidad de la red convencional". La interrupción afectará tanto a los trenes de Cercanías como a determinados servicios de Media y Larga Distancia.

El corte comenzará a las 6 horas del próximo lunes, 17 de agosto, y se prolongará hasta las 23.30 horas del martes 25. Para hacer frente a esta interrupción se han programado 1.130 circulaciones de autobús y se ofrecerán 61.800 plazas. El grueso del dispositivo estará destinado a la línea C1 que conecta la estación de Alicante con la de Murcia, por lo que estos cambios afectarán de lleno a Elche aunque Renfe no ha detallado todavía en su comunicación pública los horarios individualizados ni las paradas concretas de cada una de las expediciones en autobús, aunque sí ha anunciado que reforzará sus canales de información y atención al viajero para comunicar las alternativas disponibles durante las obras.

En condiciones habituales, el corredor enlaza Alicante con San Gabriel, Torrellano, Elx Parc, Elx Carrús y Crevillent antes de continuar hacia San Isidro-Albatera-Catral, Callosa de Segura, Orihuela, Beniel y Murcia. De esta forma, la actuación afecta a uno de los principales ejes ferroviarios utilizados por los ilicitanos para sus desplazamientos tanto hacia Alicante como hacia la Vega Baja y la Región de Murcia.

Servicios

Para mantener la movilidad durante el corte, Renfe habilitará 56.000 plazas de autobús solamente para los viajeros de Cercanías. El plan alternativo contempla servicios por carretera entre Alacant Terminal y Crevillent y entre Alacant Terminal y Callosa de Segura, de manera que los usuarios tendrán que realizar transbordos entre tren y autobús dependiendo del origen y destino de su viaje.

Media Distancia

Los problemas no quedarán limitados a los usuarios habituales del Cercanías. Las obras también obligarán a modificar el servicio de Media Distancia València-Murcia-Cartagena. Para estos viajeros, Renfe ha previsto más de 4.000 plazas de autobús durante el periodo afectado. En este caso, el transporte alternativo por carretera se establecerá en los tramos Alacant Terminal-Crevillent y Elx-Alacant Terminal. Esto supone que Elche vuelve a ocupar una posición central en el dispositivo alternativo, ya que parte de los viajeros de Media Distancia tendrán que completar por autobús la conexión entre el término ilicitano y la capital de la provincia mientras permanezca cerrada la infraestructura.

Tren de Cercanías llegando a Elche / AXEL ALVAREZ

Más amplia será todavía la modificación prevista para el servicio de Larga Distancia Intercity que enlaza València con Cartagena. Renfe sustituirá el tren por autobuses en todo el tramo comprendido entre València y Murcia, para el que ha reservado cerca de 2.000 plazas. La compañía no incluye entre las afecciones anunciadas los servicios que utilizan la estación del AVE.

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Líneas

La intervención se produce, además, en un momento de nuevas inversiones sobre la línea convencional a su paso por Elche. El pasado mes de julio, Adif anunció la licitación por 4,62 millones de euros de la supresión de dos pasos a nivel situados en el Pla de Sant Josep, mediante la construcción de un nuevo paso superior. A ello se suman otros 2,9 millones de euros para eliminar dos pasos a nivel próximos a Matola. Estas actuaciones forman parte del Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana y pretenden aumentar la seguridad y mejorar la permeabilidad de la infraestructura ferroviaria en el municipio, si bien Adif no ha vinculado expresamente estos proyectos con el corte anunciado ahora entre Torrellano y Crevillent.