Las comisiones afinan la sátira en Elche: de la falta de aparcamiento y el TRAM a las quejas de la residencia de Altabix y el calor en las aulas

Podría decirse que la de este 2026 fue de las Charangas de las Fiestas de Elche que más afinaron hacia algunas asignaturas pendientes en los barrios. Con el típico tono ácido de la convocatoria de la Gestora de Festejos Populares, las comisiones lanzaron este martes dardos llenos de sátira en forma de atrevidos disfraces y muy variopintos. Desde enfermeros reclamando más cariño para la residencia de Altabix hasta vecinos haciéndose pasar por raíles para preguntarse eso de, "¿para cuando el Tram?".

El termómetro del humor empezó a dispararse cuando empezó a caer la noche desde la calle Antonio Pascual Quiles, desde donde las 19 comisiones enfilaron Reina Victoria, punto por el cual horas antes los Moros y Cristianos despidieron su trilogía festera con la Entrada Cristiana. En este nuevo contexto, la cosa no iba de recreaciones históricas, si no de sacar sonrisas, y dicho sea de paso, sacarle los colores al Ayuntamiento o a las Administraciones competentes como la Generalitat en otras cuestiones.

Festeros de Baltasar Tristany cargan con humor contra los problemas de aparcamiento en Elche / Alex Domínguez

Protagonismo

Torres Quevedo-La Torre abrió uno de los asuntos que más preocupan a las comisiones, y además en plenas fechas señaladas: la pérdida de protagonismo de los barrios frente al centro. Bajo el lema «En Fiestas el centro creciendo y los barrios encogiendo», los festeros ironizaron sobre una programación cada vez más concentrada en el corazón de la ciudad y unas barracas de barrio que pierden visibilidad. Cócteles de colores y barman pusieron imagen a la protesta antes de que la organización repartiera 14.000 montaditos, 13.000 balones y, como novedad, los 2.000 peluches anunciados por la Gestora.

Promesas incumplidas

Durante el extenso recorrido hacia la Plaça de Baix y al cierre de la ofrenda de las comparsas y la Corredora, El Raval recreó la estética de Toy Story para retratar a unos dirigentes que quieren ser el juguete favorito de los ilicitanos a golpe de promesas que, con el tiempo, terminan guardadas en un cajón hasta convertirse en juguetes rotos. Palmerales puso el foco en la polémica de la baliza V16 implantada por la Dirección General de Tráfico con señales andantes, guardias civiles y policías levantando sanciones con coches geolocalizados.

«La calle sin comercio es puro silencio». Este fue el lema de Altabix, que puso el foco en la tendencia cada vez más generalizada de conversión de locales en viviendas, ante la falta de inmuebles asequibles. Un fenómeno que para los vecinos puede hacer que desaparezca el comercio de proximidad y los barrios pierdan servicios. Desde Puertas Tahullas llevaron a la calle también el quebradero de cabeza con la vivienda recurriendo a cartas del Monopoly, casas con billetes, cárceles y hoteles para representar las dificultades de los jóvenes para acceder a un hogar.

Entre mensajes sutiles Jardines Toscar, por su parte, se subió a unos raíles que Elche lleva años esperando, los del TRAM prometido por el Consell. Comisionados ataviados de turistas, obreros, políticos y secretarias con papeleo se convirtieron en sátira la ausencia de esta infraestructura, y otras ferroviarias para conectar con el aeropuerto Alicante-Elche pese al tamaño de la ciudad y al auge turístico.

Alumbrado de Navidad

Con guirnaldas de luces Parque de Valencia trasladó agosto a diciembre para denunciar que el alumbrado navideño no llega por igual a todas las calles porque, según los festeros, "depende de donde estés empadronado". Incluso llevaron la crítica poniéndose caretas del alcalde, Pablo Ruz, y de la concejala de Festejos, Inma Mora reproduciendo incluso la cuenta atrás del primer edil en el encendido de la Plaça de Baix.

El color y la sátira llegan a Elche / Alex Domínguez

Entre flotadores de flamencos, maletas y Damas de Elche convertidas en creadoras de contenido, en una posible alusión cariñosa a la designación de las ilicitanas Lola Lolita y Sofía Surferss como embajadoras del busto íbero, Diagonal Parque tiró de querencia por el oasis mediterráneo lanzando un mensaje poderoso: "¿Por qué presumir de Caribe o Maldivas en redes sociales teniendo las playas ilicitanas?".

Calor

Con un tinte medioambiental, Avenida Libertad-Algeps rescató el «Proyecto Víbora del cauce del río Vinalopó a través de pintores, botes de pintura, paletas y mosaicos para denunciar el estado del río y el poco cuidado que, a juicio de la comisión, recibe el proyecto que bordea el cauce. La contaminación de los mares y las altas temperaturas también estuvieron en el foco por parte de Monserrate Guilabert Valero a través de curiosos trajes de peces, soles gigantes, termómetros, medusas y pulpos con gafas de sol, tortugas y corales.

Jardines Toscar elevó la reivindicación por el Tram a Elche / Alex Domínguez

En un ambiente de "pachangueo" entre ritmos latinos y el Superestrella de Aitana se fueron sucediendo el resto de temáticas como las quejas por el estado de la residencia de Altabix. A.B.P.-Avenida de Novelda quiso servir de altavoz, a través de la ironía, alertando de que el centro, para el que ahora se ha adjudicado una nueva empresa que lo gestione, "se está apagando y los políticos pasando". Con disfraces de personas mayores, personal de limpieza y enfermería pusieron rostro a la denuncia que llevan años elevando familiares.

Scape Room

Tras sus pasos Parque Aromas Ilicitanos se enfundó en chalecos de llamas, aires acondicionados y termómetros para cargar contra la falta climatización adecuada en las aulas. El aparcamiento y las obras, dos clásicos de cualquier conversación urbana, también encontraron espacio. Baltasar Tristany transformó Elche en un «Escape Room Ilicitano» donde aparcar se convertía en misión imposible entre obras, carriles bici, vados y cortes. Palacio Altamira fue más directa apuntando al gasto en nuevas infraestructuras frente al mantenimiento de las existentes y contrapuso como ejemplo las necesidades del Pabellón Esperanza Lag y la construcción del pabellón inclusivo. Al hilo, San Andrés convirtió los retrasos administrativos y las obras sin fin en una carrera contra el calendario donde relojes y conejos blancos inspirados en Alicia en el País de las Maravillas representaron esa sensación de perseguir un plazo que siempre se escapa.

Parque de San Antón se alejó de la política local para poner bajo sospecha la actual industria musical. «Antes había melodía, ahora todo es tecnología» cuestionó el peso del autotune, los filtros y las reproducciones frente a la calidad artística, por lo que se impusieron hippies, rock and roll y estética disco repasando distintas épocas. Sector-Zona Sur volvió a los barrios con una de las consignas más mordaces: «Elche presume de Palmeral, pero las ratas son patrimonio local», criticando la existencia de roedores en la vía pública mientras salían a escena trabajadores de las brigadas, exterminadores y reinas del reciclaje.

Con disfraces ciertamente futuristas y sin dejar de lado el futuro que nos depara, Avenida Candalix reivindicó el valor de los oficios tradicionales que se están perdiendo como el del palmerero o alpargatero, en una lucha frente a máquinas y aplicaciones. En definitiva, una noche en la que reinó el humor y el buen rollo.