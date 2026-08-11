Elche y Crevillente se alían por una tradición centenaria: el Festival de Habaneras

Un año más, la música se encarga de unir dos pueblos "hermanos" gracias a la llegada de la cuarta edición del Festival de Habaneras. El certamen reunirá el próximo 28 de agosto, el último viernes del mes, como se hacía tradicionalmente, a cantores tanto de Elche como de Crevillent en la playa de El Pinet a las 21 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Una cita que recupera la tradición y la costumbre de decenas de vecinos que salían a cantarle a la luna a la orilla del mar.

Ubicación

En cuanto a la ubicación del certamen, desde el Ayuntamiento de Elche, a través de la concejala de Cultura, Irene Ruiz, sostuvieron que la idea principal era que el festival se realizase alrededor de las ruinas de la Torre de El Pinet, creando así ese acercamiento a la tradición y a la historia. Sin embargo, ante la negativa de la Dirección General de Costas, el recinto elegido para celebrar esta velada volverá a ser la zona del aparcamiento.

Así pues, la edil ilicitana destacó que, como lado positivo, esta ubicación permite tener un aforo mucho más amplio y disponer de un mayor número de sillas. No obstante, también quiso reclacar que seguirán intentando que este festival se realice en su enclave original.

Participación

Respecto a las actuaciones, este año participará la Coral Ilicitana con un repertorio de habaneras tradicionales, además del Coro Amistad de Crevillente y la Rondalla Crevillentina, que históricamente ponían la parte musical de las habaneras con sus guitarras y bandurrias. Para cerrar el festival, asistentes y participantes entonarán la popular habanera ilicitana "Aromas Ilicitanos’", de Francisco Ibarra y Francisco Mendiola.

Las concejalas de Cultura de Elche y Crevillente, Irene Ruiz y Mónica San Emeterio. / INFORMACIÓN

Asistencia

El certamen, promovido por las concejalías de Cultura de Elche y Crevillent, alcanzó el año pasado una asistencia que superaba las 1.000 personas. En esta ocasión, al ser una noche que reúne a vecinos no solo ilicitanos y crevillentinos, sino también a aquellos de la Vega Baja, La Marina o incluso Santa Pola, se espera que la cifra de asistentes supere a la registrada en 2025.

Cita anual

En este contexto, Ruiz apuntó que, a partir de una costumbre y una tradición como es el canto de habaneras a la luz de la luna y junto a la vora de la mar desde hace más de un siglo, este año se celebra una nueva edición de este festival, el cual ya se ha convertido en una de las citas claves del final del verano para los vecinos del Pinet y para disfrutar de la música.

Agradecimientos

La concejala de Cultura de Crevillent, Mónica San Emeterio, señaló que es una gran satisfacción ver cómo algo tan tradicional y que parece que se va perdiendo con el tiempo está ganando mucha fuerza gracias a la población. Además, agradeció al Ayuntamiento de Elche “la mano tendida para mantener esta tradición que se encuentra en el ADN de los crevillentinos”.

Por último, la concejala crevillentina quiso recordar cómo el año pasado, a pesar del cambio de ubicación, en el otro lado de la carretera, las familias no dudaron en desplegar sus mesas, sillas y farolillos para dar comienzo a una cena, que recreaba la tradición que históricamente siempre se había hecho.