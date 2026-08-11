Un arte en miniatura que nació para elevar al Misteri d'Elx

Dice el dicho popular que "nadie es profeta en su tierra" y lo cierto es que cuando uno está acostumbrado a contemplar una misma estampa, año tras año, puede llegar a pasar desapercibida. Se da por hecho que estará para siempre. Que se lo digan a Juan Miguel Carpena, que lleva tres décadas llevando un pedacito del Misteri d'Elx a pequeña escala a cientos de hogares. Siente que quienes más le felicitan por su trabajo son los turistas que casualmente, o al menos en la mayoría de ocasiones, desconocen La Festa y que ellos, en el 70% de las ocasiones son quienes se llevan sus detalles con alma ilicitana.

El ilicitano ha perdido ya la cuenta de las magranas en miniatura, y reutilizando materiales como las cañas de los cohetes, que sus manos han confeccionado con muchas horas de esmero en el pequeño taller de casa, todo con el único afán de que perdure una bonita tradición heredada de su padre y que podría ir camino de desaparecer porque no hay relevo en la ciudad ni más artesanos que, a diferencia de la palma blanca, impulsen este legado.

El artista ilicitano lleva más de tres décadas haciendo estas miniaturas del aparato aéreo / Héctor Fuentes

Mientras las campanas de la basílica de Santa María repican y el templo se llena de fieles para presenciar el drama asuncionista, el artista inicia religiosamente un ritual aguardando en las inmediaciones del templo junto a su humilde puesto. Nunca va solo, ya que le acompaña un surtido de piezas de su laborioso trabajo y que cada día repliega tras La Vespra y La Festa cuando se encierra el cortejo. Si antes dejaba el coche cerca para cargar en el maletero hasta la siguiente representación, pero desde hace unos años a esta parte el Patronato le cede una zona de almacenaje de la Casa de la Festa para resguardar sus pequeños tesoros y que los tenga más a mano.

Tamaños

Su obra artística está íntimamente ligada al Patrimonio de la Humanidad como herramienta de difusión. Y para ello el autor se las ha ingeniado desde la década de los 90 para diseñar hasta una docena de tamaños, que caben en todos los salones, con reproducciones que van de los cuatro centímetros, las más complejas, reconoce, hasta otras que rozan el metro de altura. La historia de este curioso hobby comenzó cuando tenía apenas doce o trece años y frecuentaba el puesto de Juan Segarra, artesano que en plena dictadura franquista ya realizaba estas miniaturas.

Tras su muerte, en 1988, ni su viuda ni sus hijos tomaron las riendas de este arte y fue cuando Rafael Carpena, el padre de Juan Miguel, tendió puentes para que no desapareciera con ayuda de su hijo. Carpena, que apenas seis años después se quedó solo con la tarea tras el fallecimiento de su padre, recuerda como anécdota que todavía sigue utilizando el primer rollo de oropel (imaginen la cantidad de metros que tenía) y para el que hicieron un primer desembolso de 25.000 pesetas. Con ello ejemplifica que la afición, por las horas y el material que necesita no le sale rentable y que solo practica por no renunciar al acervo cultural y por la fascinación que le provoca el drama sacro lírico, ya que desde su juventud ha ayudado a los trabajadores de la tramoya aérea y lleva seis lustros asomándose a contemplar la bajada de la Magrana y la Coronación.

Rememora que en aquellos inicios la familia tenía un taller de electricidad y cuando terminaban la jornada se ponían a troquelar, pegar, revestir, coser y montar decenas de aparatos aéreos a escala con tal de tener material suficiente para agosto y las representaciones extraordinarias de otoño, ya que en cada temporada puede preparar de 60 a 80 ejemplares.

De los cohetes a la lana

Cada miniatura exige numerosas operaciones con madera de aglomerado, cartón, lana y diferentes papeles. Para algunas estructuras como la recreación de los barrotes interiores de la pequeña «jaula» reutiliza además cañas de los cohetes disparados durante las fiestas. La dedicación es tan minuciosa para incorporar hasta el mínimo detalle con el ángel como principal reto. Se tienen que fabricar los tirantes, troquelar las alas, forrar con papel de charol y dar con muñecos con las proporciones exactas para después confeccionarle sus vestiduras.

Un primer plano de una de las magranas de Juan Miguel Carpena / Héctor Fuentes

Después llegan los adornos. Antiguamente se colocaban uno por uno; con los años Juan Miguel ha ido incorporando piezas timbradas para agilizar parte del trabajo, una modernización que requiere de maquinaria «que voy pagando con la ganancia del año anterior», admite. Sobre este punto, Carpena traslada que lo que obtiene de la venta le da para sufragar materiales, desplazamientos y los costes asociados al puesto, sin contar los desplazamientos hasta Murcia para adquirir las figuras de barro en un lugar de confianza del autor.

Burocracia

El autor lamenta, igualmente, que la burocracia también ha ido minando sus energías, ya que además de solicitar permisos para instalar el puesto, autorización que recibió hace solo horas, y de contar con seguro de responsabilidad civil, también le han conminado a nivel municipal para que ejerza como autónomo, una exigencia que no termina de comprender porque considera que lo suyo nunca ha sido un negocio propiamente dicho, si no una pasión "como el que colecciona sellos" a diferencia de otros vendedores ambulantes. Insiste en que su contribución es una "forma altruista" de ayudar a divulgar La Festa y por la que cobra no para lucrarse si no para cubrir costes.

Expone que cada vez tiene que someterse a más presión administrativa y que posiblemente en el próximo ciclo de otoño no monte el puesto por primera vez en décadas, pese a que su talento ha llegado a los hogares de diplomáticos chinos o a viviendas de Madrid y Valencia así como a exposiciones nacionales relacionadas con el teatro medieval.

Recorte en el medio Diario Elche de 1991 sobre la exposición El Auto Religioso en España en la que se estrenó una Magrana encargada a Carpena / Héctor Fuentes

Documentación

Esta tradición también está documentada por el último archivero del Misteri, Joan Castaño, en el estudio Jugar a l’Àngel: Artesania popular al voltant de la Festa d’Elx, donde reconstruye la transmisión de este trabajo artesanal parándose en las técnicas y en la evolución de los materiales con respecto a sus antecesores. Mientras Juan Segarra cubría las alas con plástico procedente del calzado, Juan Miguel pasó a revestir el cartón con papel metalizado rojo. El artista ha llegado también a elaborar magranas de color azul, como recuerdo del primitivo aspecto del Núvol de la Festa.

Castaño ponía en valor que estas miniaturas han desempeñado históricamente una función que va más allá de la mera venta de recuerdos. Como ejemplo, el propio Rafael Carpena dirigía buena parte de sus piezas a comercios frecuentados por turistas y, en 1990, recibió de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid el encargo de construir una Magrana de 1,25 metros de altura y unos 70 centímetros de diámetro para la exposición El Auto Religioso en España que en la década de los noventa llegó a trascender a nivel mediático.