Del calzado al fútbol: el Misteri reúne al tejido social de Elche

El Misteri d’Elx volverá a reunir en la basílica de Santa María a buena parte del tejido institucional, empresarial y social de la ciudad durante los dos primeros ensayos generales nocturnos, los de este marttes y y el miércoles a las 22.30 horas. La relación de invitados elaborada para estas jornadas dibuja un amplio mapa de la sociedad ilicitana, con representantes del calzado, el deporte, la universidad, los colegios profesionales, el turismo, la sanidad privada, los sindicatos y diferentes entidades sociales, además de autoridades políticas y antiguos alcaldes.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, encabezará la representación institucional en ambas sesiones acompañado por miembros del gobierno municipal y de la Corporación. A partir de ahí, los palcos reunirán durante las dos noches perfiles muy distintos, desde la presidenta de la Confederación Europea del Calzado hasta responsables del Elche CF, directivos hoteleros, representantes de la EUIPO, colegios profesionales o entidades solidarias.

11 de agosto: calzado, fútbol, turismo y colegios profesionales

La primera de las dos jornadas, la de este martes11 de agosto, estaba previsto que contara con una nutrida representación vinculada tanto a la política como al tejido económico y profesional. Junto al alcalde y los concejales, los diputados autonómicos Lucía Peral y Miguel Pascual, además de dos antiguos regidores de la ciudad, Mercedes Alonso y Diego Maciá. También Fernando García Fontanet, Hijo Predilecto de Elche.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, muy emocionado en el palco de autoridades durante las representaciones del Misteri del pasado año / Áxel Álvarez

Uno de los sectores con mayor peso en esta primera jornada era el empresarial. Entre los invitados figuraba Rosana Perán, presidenta de la Confederación Europea del Calzado, representante de una de las actividades económicas más estrechamente ligadas a la identidad productiva ilicitana.

El fútbol también estuvo presente a través de Pedro Schinocca, director general del Elche CF, en una relación de asistentes que refleja la variedad de ámbitos a los que el Patronato abre cada año las representaciones del drama asuncionista. La vertiente profesional tenía representación con Diego García, decano del Colegio de Abogados de Elche, y con Carlos Sánchez, presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.

A ellos estaba previsto que se sumaran diferentes responsables del ámbito asociativo y empresarial. Acudía a Santa María también Gorka Chazarra, presidente de la Fundación Conciénciate, y de Diego Castaño, presidente de Elche Piensa.

También acudió Julio Morell, director territorial de Levante de Mutua Maz, junto con representantes ligados a sectores especialmente vinculados a la actividad económica y turística de la provincia. Entre ellos se encuentran Cristina Rebner, directora del Hotel INNSIDE By Meliá Alicante, y Diego Fernández, CEO de Port Hotels.

La lista incluyó, además, a Marian Caro, directora de Relaciones Institucionales de la EUIPO, y a Enrique Ibáñez, director de Relaciones Institucionales de IMED, ampliando así la presencia de organismos y empresas con implantación en Elche y su entorno.

La diversidad de perfiles convirtió a esta primera sesión en una representación bastante amplia de la sociedad civil, en la que coincidieron responsables políticos con dirigentes empresariales, profesionales liberales, asociaciones y entidades vinculadas al turismo, la sanidad y las instituciones europeas.

12 de agosto: universidad, deporte, sindicatos y cultura

El segundo ensayo general nocturno, previsto para este miércoles 12 de agosto también a las 22.30 horas, volverá a estar presidido por Pablo Ruz y contará nuevamente con miembros del Gobierno municipal y de la Corporación. En el apartado político estará presente el diputado autonómico Ramón Abad, además del alcalde de Aspe, Antonio Puerto, y de Gustavo Alexis Moreno, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

También asistirá el exalcalde de Elche Manuel Rodríguez, sumándose así a la presencia de antiguos primeros ediles que cada año vuelven a ocupar los palcos de Santa María para presenciar una de las principales señas de identidad cultural de la ciudad.

La representación institucional y cultural contará además con Carmen Alfonso, directora general de Ciudad de la Luz y SPTD, mientras que el ámbito jurídico estará presente a través de Cristina Candela, vicedecana del Colegio de Procuradores de Elche. La universidad tendrá protagonismo con Álvaro Antón, vicerrector de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche, en una jornada en la que también volverá a tener peso el deporte.

En este caso será el presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, quien figure entre los asistentes, después de que el director general de la entidad, Pedro Schinocca, estuviera presente en la sesión del día anterior. También acudirá Isabel Antón, presidenta de la Fundación Deporte Ilicitano, reforzando una representación deportiva que se completa con distintos perfiles relacionados con la vida social de la ciudad.

Las representaciones del Misteri d'Elx comienzan hoy y finalizan el sábado / Áxel Álvarez

El movimiento sindical estará representado por Carmen Palomar, secretaria general de CC OO Vinalopó-Vega Baja, mientras que el asociacionismo contará con la presencia de José Manuel Berenguer, presidente del Rotary Club Elche.

Entre los nombres de esta segunda jornada destaca asimismo Dolça Quesada, creadora del abanico del Misteri 2026, una pieza ligada directamente a la edición de este año y a la proyección artística y cultural de la Festa.

Una radiografía de la sociedad ilicitana

La selección de invitados de estas dos primeras noches ofrece así una fotografía transversal de buena parte de la sociedad ilicitana. El Patronato reúne en Santa María a representantes políticos, empresarios, profesionales, responsables culturales, universitarios, dirigentes deportivos y miembros de entidades sociales en torno a una celebración que trasciende su dimensión estrictamente religiosa.

El abanico de procedencias resulta especialmente visible este año. El calzado, uno de los principales motores económicos de Elche, comparte espacio con el fútbol profesional; la universidad con los colegios de abogados, arquitectos y procuradores; el turismo con la sanidad privada; y las organizaciones sindicales con las entidades solidarias y empresariales. A ello se suma la presencia de antiguos alcaldes y representantes políticos actuales, configurando unos palcos en los que confluyen generaciones y ámbitos muy diferentes de la vida pública.

Los ensayos generales nocturnos de los días 11 y 12 de agosto son así las dos primeras grandes citas en las que esta representación institucional y social acompañará al Misteri antes de las jornadas centrales de la Festa. Santa María vuelve a convertirse durante ambas noches en lugar de encuentro de quienes representan algunos de los sectores con mayor peso en la ciudad y la provincia. Una imagen que, más allá del protocolo, sirve para mostrar la capacidad del Misteri d’Elx para reunir alrededor de su cadafal a una parte muy significativa del tejido social ilicitano.