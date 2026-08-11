Los Moros y Cristianos culminan sus festejos honrando a la Patrona de Elche

Los Moros y Cristianos de Elche pusieron este martes el punto final a sus actos oficiales de 2026 mirando hacia la Patrona de la ciudad. Las catorce comparsas de la asociación participaron en la tradicional procesión-ofrenda que trasladó la imagen de la Virgen de la Asunción desde la iglesia de San Juan hasta la basílica de Santa María, donde los festeros entregaron sus flores después de varios días de desfiles, música, pólvora y actos históricos. La llegada del trono, acompañada por el Himno de los Moros y Cristianos y un castillo de fuegos artificiales, marcó simbólicamente el final de las celebraciones. La despedida comenzó a las 19.30 horas y unía un año más en el último gran recorrido de fiestas a los bandos de la media luna y la cruz ante la Virgen de la Asunción.

Una procesión solemne con las catorce comparsas

La procesión-ofrenda partió a las 19.30 horas desde el templo del Raval con un tono muy distinto al de las grandes entradas de los días anteriores. Los comparsistas desfilaron con sus trajes de gala, acompañados por marchas procesionales y en una atmósfera marcada por la solemnidad y el respeto. Las mujeres festeras portaban nutridos y coloridos ramos de flores, mientras que los hombres avanzaban con sus cascos o sombreros en la mano como señal de respeto durante el recorrido.

Los Moros y Cristianos honran a la Patrona de Elche / ALEX DOMÍNGUEZ

El presidente de la Asociación Festera de Moros y Cristianos de Elche, Julián Fernández, explicaba a INFORMACIÓN que "la singularidad de esta cita está en que los propios festeros acompañan la imagen de la Virgen de la Asunción que permanece durante el año al culto en la iglesia de San Juan".

Las mujeres festeras portaron coloridos ramos a la Patrona de Elche / Alex Domínguez

El encargado de abrir la comitiva fue el abanderado de la Asociación. Tras él comenzó a desfilar el bando moro, siguiendo un orden establecido que situó en primer lugar a Abassíes, seguido de Moros Sarracenos, Musulmanes Almorávides, Las Huestes del Califa, Abencerrajes, Moros Tuareg y Benimerines. A continuación llegó el turno del bando cristiano, encabezado por Filà Boscos. Tras esta comparsa desfilaron Estudiantes, Caballeros Halcones, Caballeros Templarios, Piratas, Llauraors d'Elx y Astures.

Precisamente en la comitiva de Filà Boscos se produjo una imagen con especial carga histórica. Justo detrás del estandarte desfilaron Fina Quiles, primera mujer capitana de los Moros y Cristianos de Elche en 1999, y Mari Salinas, primera mujer abanderada de la Asociación en 2015. Dos nombres vinculados a hitos importantes en la incorporación femenina a los principales cargos de la fiesta ilicitana.

Las comparsas del bando moro abrieron el desfile de la Ofrenda en Elche / Alex Domínguez

Cada comparsa avanzaba acompañada por sus respectivas bandas de música, que interpretaron marchas procesionales acordes con el carácter del acto. No era una entrada ni un desfile competitivo, sino una despedida conjunta en la que ambos bandos compartían ya un mismo objetivo: acompañar a la patrona hasta Santa María.

La Virgen, escoltada por los festeros

Tras el paso de las catorce agrupaciones llegó el cortejo oficial. La imagen de la Virgen de la Asunción fue portada por un festero o festera de cada comparsa, reforzando así el carácter común del acto y la representación conjunta de todos los colectivos integrados en la asociación.

El protocolo estuvo presidido por el Rey Jaime I, Diego Ferrández, acompañado por los Embajadores. A continuación avanzaron también la junta directiva de la Asociación, compuesta por un vocal de cada comparsa, la junta electa, los capitanes Moro y Cristiano y el propio presidente, Julián Fernández, que iba acompañado por el diputado y concejal Juan de Dios Navarro, también festero.

Cada comparsa desfiló con su banda al son de marchas procesionales / Alex Domínguez

La comitiva recorrió desde San Juan las calles Juan Ramón Jiménez y Alfonso XII antes de alcanzar la Plaça de Baix. Desde allí continuó por Corredora, Ample y Uberna, siguió por la plaza de Santa Isabel y el carrer la Fira y desembocó finalmente ante la Basílica de Santa María.

El recorrido reprodujo uno de los momentos más tradicionales del cierre de los Moros y Cristianos ilicitanos. Tras varios días en los que la conquista, las entradas y las embajadas sitúan en primer plano la recreación histórica y la rivalidad simbólica entre ambos bandos, el último acto volvió a reunirlos alrededor de la Patrona de Elche.

La procesión ofrecía además una imagen especialmente vistosa por el contraste entre los trajes de gala de las distintas comparsas y los ramos de flores que portaban las mujeres. Los colores de los bandos y de las flores acompañaron una comitiva mucho más contenida en sus formas, en la que los gestos de respeto sustituyeron a la marcialidad propia de otros desfiles.

Flores, himno y pólvora en Santa María

La llegada de los festeros a Santa María dio paso a la ofrenda. Cada una de las comparsas depositó sus flores ante la Virgen en una ceremonia que adquiere un significado especialmente emotivo al celebrarse cuando el programa de la asociación ya alcanza su final. Julián Fernández explicaba que, una vez reunidos todos los festeros en la basílica, se realiza la ofrenda a la patrona, culminación de una procesión en la que participan de forma ordenada los dos bandos, los cargos y la imagen de la Asunción.

Las festeras volvieron a ser protagonistas de la Ofrenda de Elche / Alex Domínguez

Cuando llegó el trono de la Virgen se interpretó el Himno de los Moros y Cristianos, "Elche 1977", mientras el cierre del acto se acompañaba también con el disparo de un castillo de fuegos artificiales. Ese momento marcó oficialmente la conclusión de las Fiestas de Moros y Cristianos de 2026. La imagen que había partido horas antes desde San Juan alcanzaba Santa María acompañada por comparsistas, cargos y bandas, poniendo el broche a los actos desarrollados por la asociación durante las Fiestas de Agosto.

La ofrenda mantiene así el carácter de agradecimiento con el que los Moros y Cristianos ponen fin cada año a su programación. Ya en la edición anterior, las catorce comparsas llevaron flores a la Maredéu tras completar su trilogía festera, en una jornada en la que la asociación destacaba la buena sintonía existente entre moros y cristianos.

El acto ha ido ganando además participantes durante los últimos años. En 2025 se incorporó por primera vez a esta despedida Llauraors d'Elx, comparsa creada con la voluntad de dar visibilidad al Camp d'Elx dentro de las fiestas y cuya aparición permitió equilibrar definitivamente el número de agrupaciones de ambos bandos. La asociación llegaba entonces a situarse en torno a los 1.500 festeros, con una evolución positiva de altas frente a bajas.