Elche ruge tras la conquista de la «catedral de la pólvora»

Hasta el monumento al maestro del Paseo de la Estación de Elche se animó este martes con el sombrero del Caraniet para recibir el rugido de la tercera mascletá a concurso de estas Fiestas. Miles de personas volvieron a mirar al cielo mientras sentían cómo bajo sus pies temblaba el suelo de la avenida Alcalde Vicente Quiles. Un derroche de potencia con el sello característico de Pirotecnia Alto Palancia, que aterrizó en la ciudad con una declaración de intenciones clara: competir por todo.

La empresa castellonense desplegó alrededor de 150 kilos de material pirotécnico en una propuesta tradicional en su concepción, pero con un importante componente digital, abundancia de destellos de cracker, efectos de humo y un terremoto diseñado a doble altura como uno de los momentos más atronadores del espectáculo, hasta el punto que incluso bañistas de la playa de El Pinet confiesan que sintieron los efectos a 15 kilómetros distancia.

La expectación volvió a ser máxima en un emplazamiento, que va camino de consolidarse, y que la propia pirotecnia considera privilegiado por estar flanqueado entre el Puente del Ferrocarril, la estación de Renfe y el propio Paseo de la Estación. Minutos antes del espectáculo, cuando cientos de ilicitanos y visitantes estaban paseando por el racó gastronómico y los racós de los medios como el de INFORMACIÓN, que abrieron este martes y estarán hasta el 14 de agosto, el público fue dirigiéndose formando una marea colorida entre abanicos junto a la bandera nacional.

La mascletà de Alto Palancia retumba en Elche / Héctor Fuentes

"Queremos lo que nos merecemos"

Antonio Rodríguez de Pirodama, Piroalpa y Alto Palancia, no escondía antes del disparo las aspiraciones con las que llegaba la empresa a Elche. Porque no era, aseguraba, una mascletá más en el calendario. «Vamos a ver si nos dan lo que nos merecemos», afirmaban desde la firma reivindicando la trayectoria que vienen acumulando en algunos de los concursos pirotécnicos más destacados.

Y es que Alto Palancia llegaba con una carta de presentación difícil de ignorar tras conquistar la "catedral de la pólvora" en las últimas Fallas de Valencia y de alzarse también con el primer premio en Castellón, Alicante y San Vicente del Raspeig.

Cuenta pendiente

La relación con el concurso ilicitano, sin embargo, tiene también alguna cuenta pendiente. Alto Palancia ya compitió el pasado año quedándose segundos en el certamen, en el que solo pueden votar los empadronados en Elche, una decisión implementada el pasado año por el bipartito de PP y Vox y que no termina de gustar a todos porque también hay una parte notable de turistas o vecinos de municipios colindantes que vienen a disfrutar y se encuentran con que no tienen esta capacidad de participación.

El Abanderado de los Moros y Cristianos, José Antonio Mateo, y tras la resaca emocional al cerrar el ciclo festero con la ofrenda a la patrona y en un año clave en busca del reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional, prendió la mecha a una mascletá que aunó tradición con las posibilidades que ofrece actualmente la tecnología elevando el tono una secuencia de ritmos en la que el sistema digital permitió llevar al límite la precisión.

Rodríguez reivindicaba precisamente la importancia que ha adquirido el diseño previo, lleno de recursos digitales, pero donde la mano del hombre también hizo la magia con un control admirable para dar fuerza a los bombardeos aéreos sin dejar respiro al aburrimiento.

Más de cinco minutos

«Tenemos uno de los mejores diseñadores, es para echarle de comer aparte», defendían desde la pirotécnica, antes de poner en valor la complejidad técnica que existe detrás de más de cinco minutos de estruendo que dejaron embobados al público, especialmente cuando una columna de humo blanco que escaló decenas de metros pudo ser visible desde varios puntos como el propio Parque Municipal.

El terremoto con varias pasadas y a doble altura tuvo una identidad propia que escondía muchas horas de trabajo, con un equipo de 15 personas preparando desde las 7 horas con el montaje, para jugar con dos alturas sin que el conjunto perdiera limpieza. Un ejercicio técnico que desde la firma consideraban especialmente complicado y que permitía diferenciar el disparo de otras propuestas basadas únicamente en aumentar la intensidad hasta el golpe final.

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Macletá vertical

El de este martes, además, no fue el primer encuentro de Alto Palancia con el público ilicitano durante estas fiestas. Apenas unas horas antes la empresa fue la encargada de disparar una mascletá nocturna en el Pla de Sant Josep. Un espectáculo diferente, y también resultón con menos presupuesto, que salió adelante pero condicionado por las circunstancias del montaje, ya que el equipo tuvo que proteger buena parte del material aéreo instalado por la amenaza de lluvia con la alerta amarilla.