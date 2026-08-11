Sanidad refuerza sus Urgencias en Elche y pide prevención ante los excesos de las Fiestas y para ver el eclipse

Los dos departamentos de salud de Elche afrontan unos días especialmente intensos con refuerzos en Urgencias y otros servicios ante la concentración de las principales celebraciones de las Fiestas de Agosto y el eclipse solar de este miércoles. Tanto el Hospital Universitario del Vinalopó como el General de Elche se preparan para un posible incremento de pacientes, especialmente durante la Nit de l'Albà y la Nit de la Roà, mientras los especialistas llaman a extremar la precaución con la pirotecnia, el consumo de alcohol y el calor. A estas circunstancias se añade este año un fenómeno excepcional: el eclipse de este 12 de agosto, que obliga a proteger adecuadamente los ojos para evitar lesiones que pueden ser irreversibles.

Las carretillas vuelan en Elche / V. L. Deltell

En el Hospital del Vinalopó, Urgencias ha reforzado el personal durante la Nit de l'Albà y tiene ya preparados específicamente carros de curas para las lesiones que previsiblemente pueden producirse. Su director médico, Pedro González Cabezas, explica que "es una noche en la que se espera más afluencia de pacientes por el hecho de que todo el mundo sale a las calles". La preparación se centra principalmente en posibles quemaduras, traumatismos, comas etílicos y accidentes, aunque la experiencia reciente demuestra que la situación está lejos de las imágenes de jornadas caóticas que podían asociarse tradicionalmente a esta celebración.

Más alcohol que lesiones por petardos

De hecho, González Cabezas y la enfermera de Urgencias Ana Torregrosa coinciden en que el aumento de la actividad asistencial está más relacionado con la enorme cantidad de personas que salen a la calle que directamente con los cohetes o las carretillas. "Afortunadamente, en los últimos años, lo que hemos visto también es que el número de urgencias que tenemos tampoco difiere mucho del resto de días festivos del municipio", señala el director médico.

El doctor González Cabezas y la enfermera de Urgencias en el Vinalopó Ana Torregrosa / V. L. Deltell

El Vinalopó recibe ocasionalmente pacientes lesionados por cañas o petardos, incluidos casos procedentes de chalés y viviendas del campo, pero son situaciones excepcionales. "Las salvajadas que se hacían antes ahora ya no se hacen y la verdad es que está todo más controlado", explican desde el centro.

En cambio, son más frecuentes las intoxicaciones etílicas o las atenciones a personas que han consumido otras sustancias. Los profesionales han observado, además, una mejoría desde que el Ayuntamiento restringió hace dos o tres años el botellón que se concentraba en el parque. Desde entonces, indican, sehaapreciado una reducción de estos casos.

Las carretillas vuelan en la noche ilicitana / Pilar Cortés / PILAR CORTÉS

El perfil de las intoxicaciones tampoco se limita a los menores. Los pacientes pueden encontrarse en una horquilla que comienza alrededor de los 16 o 18 años y alcanza los 40 o 45. La recomendación es sencilla: disfrutar de las fiestas evitando excesos. Si una persona que ha bebido presenta pérdida de conciencia, desorientación o no responde, debe avisarse rápidamente a los servicios de emergencia.

Los sanitarios descartan remedios populares como duchas frías o café con sal. Si existe una alteración importante de la consciencia, debe realizarse una valoración sanitaria.

Con la pirotecnia, la prevención comienza antes incluso de encender la mecha. González Cabezas recomienda adquirirla únicamente en establecimientos homologados, leer las instrucciones y respetar las edades indicadas por el fabricante. Tampoco debe transportarse pegada al cuerpo dentro de bolsillos, riñoneras o bolsos ni manipularse para modificar su funcionamiento.

Los petardos deben encenderse en el suelo y nunca en la mano, utilizando un dispositivo que permita mantener cierta distancia. Si alguno falla, tampoco debe tocarse. La recomendación es dejarlo donde está y apagarlo con agua.

Agua ante las quemaduras y cuidado con el calor

Si pese a las precauciones se produce una quemadura, Ana Torregrosa marca una prioridad: "Lo primero, mantener la calma; suena utópico, pero es así". También hay que comprobar que el entorno sea seguro para quien vaya a prestar ayuda y evitar que permanezcan otros elementos pirotécnicos encendidos.

Una ambulancia atiende a un herido en las carretillas de la Nit de l'Albà / V. L. Deltell

Después debe aplicarse abundante suero fisiológico o, si no está disponible, agua limpia. La zona puede cubrirse posteriormente con una gasa o una camiseta limpia humedecida antes de acudir a un centro sanitario. "Las quemaduras duelen mucho, se pueden infectar y hay que tratarlas, hay que curarlas y hay que hacerles un seguimiento", advierte Torregrosa.

Incluso la ausencia de dolor puede ser una mala señal. Una lesión profunda puede destruir terminaciones nerviosas superficiales y, precisamente por ello, provocar menos dolor que otra aparentemente menor. Los profesionales recomiendan valoración médica ante cualquier quemadura y rechazan remedios caseros como aplicar pasta de dientes u otros productos.

Las manos y las extremidades son las zonas donde suelen concentrarse las lesiones por pirotecnia, precisamente por manipular petardos de forma incorrecta. También pueden producirse heridas en la cara y los ojos, aunque los sanitarios del Vinalopó señalan que los casos graves no son habituales.

A la pirotecnia y el alcohol se suma otro enemigo estos días: las altas temperaturas. La combinación de exposición al sol, deshidratación y consumo de bebidas alcohólicas puede provocar lipotimias y pérdidas de conocimiento. Los profesionales recomiendan evitar en lo posible las horas centrales, buscar sombra y mantener una hidratación adecuada.

El consejo general ante problemas leves es recurrir primero a los centros de Atención Primaria y puntos de atención sanitaria, donde puede resolverse buena parte de las incidencias, y acudir al hospital cuando la gravedad de la situación lo requiera.

Refuerzos en el General y alerta por el eclipse

El Hospital General también ha diseñado un amplio dispositivo para la Nit de l'Albà y la Nit de la Roà. El plan se acordó tras la reunión anual entre las direcciones Médica, de Enfermería y Atención Primaria y los responsables de los servicios implicados.

Durante la Nit de l'Albà, Oftalmología tendrá un residente de presencia física y dos especialistas localizados, mientras Traumatología sumará dos facultativos presenciales. Medicina Interna reforzará su actividad los días 14 y 15. En Urgencias habrá una enfermera y un técnico en cuidados auxiliares más la noche del 13, además de otro profesional de cada categoría durante el día y la noche del 14.

Fotografía de archivo en la que se puede ver la silueta de un par de fotógrafos al registrar el inicio de un eclipse total de Sol, en Chennai (India). / INFORMACIÓN

Dos equipos de Enfermería permanecerán localizados para abrir un quirófano adicional si resulta necesario. Habrá una consulta específica de Oftalmología para lesiones oculares por pirotecnia y traumatismos y se reforzará Esterilización. También permanecerá localizado un especialista en Cirugía Plástica y existirá coordinación permanente con la Unidad de Quemados del Hospital General de Alicante, además de una consulta de Plástica al día siguiente para el seguimiento de los afectados.

El operativo alcanza a Admisión, Informática, Celadores, Limpieza y Seguridad. En Atención Primaria se reforzarán los puntos de Altabix, Santa Pola y El Altet. Altabix ampliará médicos y enfermería durante los días centrales y tendrá un celador adicional; Santa Pola incorporará otro médico los días 15 y 16, y El Altet aumentará los equipos de Medicina y Enfermería.

A todo ello se añade este año el eclipse solar del 12 de agosto. Los servicios sanitarios se mantienen prevenidos ante posibles incidencias y desde Oftalmología del Vinalopó lanzan una advertencia clara. Su jefe, César Azrak, recuerda que mirar directamente al Sol incluso durante pocos segundos puede causar una retinopatía o maculopatía solar.

“La retina no tiene receptores del dolor, por lo que una persona puede estar dañando su visión sin sentir ninguna molestia”, advierte Azrak. Además, “en muchos casos, los síntomas aparecen horas después o incluso al día siguiente, cuando el daño ya se ha producido”.

Las gafas de sol convencionales no sirven. Tampoco cristales ahumados, radiografías, CD ni filtros caseros. Las únicas opciones seguras son gafas homologadas con certificación ISO 12312-2:2015 o filtros solares específicos instalados delante del objetivo en cámaras, prismáticos o telescopios. Utilizar estos aparatos sin protección aumenta todavía más el peligro al concentrar la radiación sobre la retina.

Una mancha oscura en el centro de la visión, visión borrosa, líneas rectas que aparecen deformadas o fotofobia son señales de alarma. “Si después del eclipse aparece una mancha en el centro de la visión, notas que ves borroso o percibes las líneas deformadas, es importante acudir cuanto antes a un profesional para realizar una valoración oftalmológica”, recomienda Azrak.

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El Vinalopó aconseja comprar previamente las gafas certificadas, comprobar que no estén deterioradas, vigilar especialmente a los menores y no mirar en ningún momento directamente al Sol sin protección. Unas precauciones que se incorporan a las habituales por las fiestas en unas jornadas en las que los hospitales ilicitanos se preparan para responder tanto a los riesgos tradicionales de agosto como a uno que este año llegará desde el cielo.