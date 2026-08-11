La UFECE inaugura su racó festero en el Paseo de la Estación, punto de encuentro de los vecinos del campo

La Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), entidad que preside Andrés Coves, ha inaugurado a mediodía de hoy su racó, ubicado frente a la Oficina de Turismo, en el Paseo de la Estación, donde ha recibido a numerosos visitantes con bebidas y platos típicos del campo, en colaboración con distintos restaurantes y empresas.

Este racó permanecerá abierto durante las Fiestas de Agosto de Elche hasta el día 15, entre las 12:30 y las 15:00 horas, aproximadamente. Como es tradicional, este lugar es el punto de encuentro de los vecinos del campo. Las 13 comisiones de fiestas de la UFECE representan a 17 pedanías ilicitanas que suman más de 30.000 habitantes.

Mascletà nocturna

Asimismo, esta noche tendrá lugar la mascletà nocturna de los festeros del campo, organizada por la UFECE y a cargo de Pirotecnia Turis, durante el descanso de los ensayos generales del Misteri. El disparo tendrá lugar en la avenida Alcalde Vicente Quiles, a la altura del Paseo de la Estación, y será encendida por Vicente Bordonado, el meteorólogo de TeleElx, quien presenta el programa ‘El Camp en Festes’ y es una persona muy apreciada en todas las pedanías ilicitanas.

La UFECE inaugura su racó festero en el Paseo de la Estación / INFORMACIÓN

Por otra parte, el día 13, los miembros de la UFECE realizarán un pasacalle por el centro de Elche, a partir de las 12:00 horas, con música de dolçaina y tabalet y acabarán en el racó, donde repondrán fuerzas para asistir a la mascletà que este día tendrá lugar en Traspalacio.

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Representantes de las comisiones festeras asociadas a la UFECE, así como los miembros de su junta directiva, participarán en la tradicional procesión de la Virgen el día 15, dando por finalizadas sus actividades en las Fiestas de Agosto de 2026.