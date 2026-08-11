La UFECE inaugura su racó festero en el Paseo de la Estación, punto de encuentro de los vecinos del campo
Esta noche tendrá lugar la mascletà nocturna en la avenida Alcalde Vicente Quiles, durante el descanso del ensayo general del Misteri, y la mecha será encendida por el meteorólogo Vicente Bordonado
La Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), entidad que preside Andrés Coves, ha inaugurado a mediodía de hoy su racó, ubicado frente a la Oficina de Turismo, en el Paseo de la Estación, donde ha recibido a numerosos visitantes con bebidas y platos típicos del campo, en colaboración con distintos restaurantes y empresas.
Este racó permanecerá abierto durante las Fiestas de Agosto de Elche hasta el día 15, entre las 12:30 y las 15:00 horas, aproximadamente. Como es tradicional, este lugar es el punto de encuentro de los vecinos del campo. Las 13 comisiones de fiestas de la UFECE representan a 17 pedanías ilicitanas que suman más de 30.000 habitantes.
Mascletà nocturna
Asimismo, esta noche tendrá lugar la mascletà nocturna de los festeros del campo, organizada por la UFECE y a cargo de Pirotecnia Turis, durante el descanso de los ensayos generales del Misteri. El disparo tendrá lugar en la avenida Alcalde Vicente Quiles, a la altura del Paseo de la Estación, y será encendida por Vicente Bordonado, el meteorólogo de TeleElx, quien presenta el programa ‘El Camp en Festes’ y es una persona muy apreciada en todas las pedanías ilicitanas.
Por otra parte, el día 13, los miembros de la UFECE realizarán un pasacalle por el centro de Elche, a partir de las 12:00 horas, con música de dolçaina y tabalet y acabarán en el racó, donde repondrán fuerzas para asistir a la mascletà que este día tendrá lugar en Traspalacio.
Representantes de las comisiones festeras asociadas a la UFECE, así como los miembros de su junta directiva, participarán en la tradicional procesión de la Virgen el día 15, dando por finalizadas sus actividades en las Fiestas de Agosto de 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- De Viva Suecia a Lori Meyers: estos son los artistas confirmados para el segundo Oasis Music Fest
- La Real Orden eleva la presión con la Generalitat y el Ayuntamiento para que cierren filas con el regreso de la Dama de Elche
- Renfe paralizará nueve días la circulación por tren en Elche y desplegará 1.130 autobuses como alternativa
- El capitán del Elche abre las Fiestas al grito de 'siempre hay un motivo que celebrar, llevando en vuestro pecho para la Virgen un altar
- La Policía Nacional de Elche destapa un envío de 60 kilos de marihuana hacia Europa
- Una pelea familiar en Santa Pola acaba con un matrimonio en Urgencias y el marido detenido
- La Entrada Mora hace desfilar Bagdad por las calles de Elche
- El bipartito de PP y Vox apunta a 150 ocupaciones ilegales en Elche para justificar la oficina que abrirá en septiembre