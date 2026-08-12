Barracas para todos los gustos en Elche: esta es la oferta de ocio en Fiestas

Las barracas vuelven a convertirse, como cada año, en el punto de encuentro entre los jóvenes para disfrutar de las Fiestas más esperadas por los ilicitanos e ilicitanas. Entre el bullicio de las calles y el sonido de las barracas retumbando por toda la ciudad, Elche protagoniza una de las estampas iniciales que caracteriza la llegada anual de esta ansiada semana. Por si no fuera poco con las charangas, los pasosdobles y los desfiles de Moros y Cristianos, que se encargan de dar color y emoción a estos ocho días de pura fiesta, las noches de agosto también buscan hacerse un hueco entre el ambiente de las calles. De esta manera, y con motivo de proporcionar espacios seguros que reúnan en un mismo recinto a los más festeros ,hay varias barracas que se encuentran repartidas por toda la ciudad.

FestiElx

En el Paseo de la Estación, una gran carpa acoge a las decenas de personas que eligen la barraca FestiElx como punto de encuentro para disfrutar de las Fiestas. Eso sí, a altas horas de la madrugada es habitual encontrarse con largas colas de jóvenes en la entrada, que son controlados por la Policía Local, encargado de permitir el acceso a los asistentes al recinto por temas de aforo. Cada noche, hasta el 15 de agosto, el Racó ofrecerá sesiones variadas de DJ con diferentes estilos.

El 12 de agosto, minutos después de presenciar el histórico eclipse solar, estaba previsto, por ejemplo, el concierto de "Plástico en roca". En la velada protagonizada por la Nit de l'Albà, la sesión de DJ dará comienzo a la una de la madrugada debido al lanzamiento de la Palmera de la Virgen a medianoche. La música se prolongará hasta las cinco de la madrugada todos los días, a excepción del viernes 14 que, con motivo de La Roà, la fiesta se alargará hasta las 6 horas.

Entrada a la barraca FestiElx el pasado lunes. / María Trigueros

Barraca municipal

En una zona un poco más alejada del centro, en el parking de la UMH, los jóvenes pueden disfrutar de las sesiones programadas de DJ, además de actuaciones musicales como la de este miércoles de Rigoberta Bandini, que sufrió un cambio de última hora y debido al retraso en la salida de los vuelos, el concierto estaba previsto que empezara a las 23.30 horas.

Por otro lado, OBK pondrá la guinda a la Nit de l'Albà y Chimo Bayo y Kuve serán los protagonistas de la noche de La Roà. Este espacio está enfocado sobre todo a los más jóvenes, quienes, dependiendo de la edad, deben asistir al recinto acompañados de su tutor legal, padre o madre, siempre y cuando sean menores de 14 años, o presentar una autorización firmada, en caso de que se encuentren entre los 14 y 15 años.

Elx Music Fest

Para los más pequeños, y apostando por un ambiente de ocio libre de alcohol, en el aparcamiento del edificio de La Galia de la UMH se encuentra el "Elx Music Fest", una barraca que ofrece fiestas temáticas, actuaciones y animación. Así pues, el 13 de agosto llegará la actuación del ilicitano Dany Mixtika, y, el día 14, tendrá lugar la "Night Verse", un espacio donde DJ, malabaristas, zancudos, bailarines y espectáculos de fuego se encargarán de poner el broche de oro a los ocho intensos días de fiesta.

Hort de Baix

Las noches en el Hort de Baix también son otro de los grandes atractivos de estas Fiestas. El emblemático espacio situado en el Parque Municipal, ofrece una serie de conciertos enfocados a todo tipo de público, con la actuación de este miércoles de Parrandboleros; el grupo canario Efecto Pasillo, que abrirá la noche de la Alborada a la una de la madrugada o el 14 de agosto con Rock N'Hits, una experiencia musical donde los grandes éxitos de todos los tiempos se reinventan al más puro estilo del rock.

En este contexto, el pasado martes en el concierto del cantaor Miguel Poveda, cabe destacar que hubo algún que otro imprevisto. La mascletà nocturna, programada a las 23.30 horas en la avenida Alcalde Vicente Quiles, coincidía con el inicio de la actuación, lo que obligó al público a esperar junto al artista, hasta las doce de la madrugada, a que terminasen los fuegos artificiales para poder empezar. Una situación que incomodó al artista y al público, pero, sobre todo, lo más desagradable, como se encargó de denunciar públicamente desde el escenario el cantaor fue que se escuchara la música de otras barracas cuando él estaba actuando. "En serio", llegó a cuestionar en un momento determinado.

Concierto de Miguel Poveda en el Hort de Baix el pasado 11 de agosto. / María Pomares

Comisiones de fiestas

Por otro lado, las Fiestas de Elche también se viven en los barrios gracias a las 19 comisiones que hay repartidas por toda la ciudad. Tanto en el Parque Jaume I como en la calle Torres Quevedo o en el Parque Valencia los festeros podrán disfrutar en estos días de un ambiente cercano y familiar.

De esta manera, las barracas y los recintos festeros también se encargan de mantener viva la actividad nocturna para que los ilicitanos e ilicitanas disfruten de sus Fiestas con una gran diversidad de propuestas musicales y de ocio.