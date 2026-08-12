Una batalla de flores en Elche que eclipsa

Semanas se ha estado hablando del eclipse solar y de la repercusión que pudiera tener para la vista si uno no era precavido y seguía las instrucciones de los médicos. Después de la racha de reels en Instagram de creadores de contenido hablando del fenómeno astronómico, a nivel terrenal y desde el centro de Elche se vivió este 12 de agosto como mejor sabe hacer la ciudad en plenas Fiestas: con el preludio de una Batalla de Flores a la que no le hizo sombra que la Luna se interpusiera ente el Sol y la Tierra. Y eso pese a que la Gestora de Festejos Populares tuvo que adaptar ligeramente el programa, debido a la coincidencia con el fenómeno astronómico.

Para que el evento no se viera eclipsado, valga la redundancia, y después de haberse consolidado desde que se recuperó la tradición ilicitana hace ya más de una década, la organización fue caldeando el ambiente y, por precaución, entregó gafas homologadas de protección entre las 120 reinas y damas de las 19 comisiones, así como a las representantes de la ciudad en estas celebraciones patronales, aunque la verdad es que poca falta hicieron, y prácticamente nadie las usó, porque era muy difícil observar un eclipse cuando uno está rodeado de edificios y nubes.

Infinidad de familias lanzando tagetes desde la calle Diagonal del Palau / AXEL ALVAREZ

Seguridad

La cita festiva estaba prevista para las 20.30 horas por lo que tuvo que atrasarse unos minutos por seguridad hasta que terminase el acontecimiento excepcional en el cielo. Todo con tal de que nadie se despistase o tuviera que dividirse para decidir por qué apostar. La idea era que las niñas y jóvenes, que ya estaban preparadas media hora antes de la cita en las carrozas, pudieran disfrutar del aclamado momento por los científicos, que no fue visible desde el centro salvo porque el cielo se oscureció unos minutos. En cuanto acabó el fenómeno se puso el broche a la jornada como se merece a través de una guerra pacífica y floreada en la que ganó el sentido del humor.

El lanzamiento de flores después del eclipse solar / AXEL ALVAREZ

Ropa cómoda

Hace días la concejala de Festejos Populares, Inma Mora, ya avisaba de que lo más importante para este encuentro era acudir con predisposición de pasarlo bien y con ropa cómoda. Quien sabe si algún día declaran esta tradición como una terapia eficaz para descargar malas vibras y dejar atrás el estrés, porque lo que se confirmó este miércoles es que lanzar clavelones a puñados es de lo más liberador. La calle Diagonal del Palau, entre el cruce con la calle Portell de Granyana y el puente de Altamira, se convirtió por segundo año, y tras la modificación del recorrido en Maestro Albéniz, en un campo de batalla con municiones en forma de tagetes, 250.000 en concreto, lo que supuso que este 2026 se recolectaron 50.000 más que el pasado año de cuatro huertos históricos.

Batalla de las flores en Elche durante el eclipse / Axel Álvarez

Se superó la marca de la celebración dejando en el ambiente más vistosidad y un manto por los suelos de intenso amarillo y naranja que marcaba el rumbo de las 11 carrozas y que se iba deshaciendo conforme los participantes, entre ellos numerosos niños y festeros de las propias comisiones con sus polos característicos, que iban cogiendo ramilletes de flores para volverlos a lanzar a las reinas y damas como quien tira bolas de nieve en un paraje navideño. Entre los presentes se encontraban ediles del equipo de gobierno como Aurora Rodil, Claudio Guilabert, María Bonmatí o la titular de Festejos, Inma Mora.

Grupos de vecinos aprovecharon para ponerse gafas para ver un eclipse que apenas se percibió en el centro / Áxel Álvarez

Además de la aportación municipal con la elaboración de los tagetes mimados durante meses para que estuvieran a punto para la ocasión, la Gestora preparó 1.000 bolsas de flores para repartir entre los asistentes, mientras que las propias comisiones recibieron cajas con las que alimentar durante todo el recorrido ese particular intercambio de proyectiles vegetales que tan bonita estampa dejaron y conservando un componente esencial que explica parte de su arraigo: que el público no fuese un mero espectador sino que también pudiera sentir en primera persona esta animada actividad que se ha llegado a convertir en uno de los actos más vistosos de las Fiestas de Elche y que organiza la Gestora, colectivo que cada año trata de incorporar elementos o darle más espectacularidad como pasó con la Cridà a la Festa desde el entorno del Martínez Valero para dar la bienvenida a los actos en honor a la Maredéu y que en esta ocasión amplió el perímetro.

Con la Batalla de Flores el Ayuntamiento también sacó músculo con la plantación, gastos que asume el Consistorio desde hace unos años. Hace días el Ejecutivo local de PP y Vox representó la recolecta de las flores en el huerto en las inmediaciones del Hospital General. Se plantaron en el Hort de Pontos, el Hort de la Tía Casimira, el Hort de Dins y el Hort de la Malena, que este 2025 recibió agua de riego por primera vez en dos décadas tras pasar a ser de uso municipal. Las labores de recogida se llevaron a cabo hasta la víspera del acto para evitar que se marchitasen el máximo número posible.

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Colaboración

En aquella convocatoria el primer edil destacó que el cultivo es posible gracias al trabajo coordinado de diferentes servicios del Ayuntamiento para labrar la tierra, formar los caballones para facilitar el riego y mantener en condiciones las acequias. En este sentido, a nivel municipal agradecen la implicación del departamento de Parques y Jardines, del área de Palmeral y del personal encargado de los huertos, además de la colaboración de Riegos de Levante en el suministro de agua, y la simbiosis que hace posible la tradición por el trabajo de la comunidad de regantes, la Acequia Mayor, el Ayuntamiento, la Federación Gestora, y las reinas y damas.