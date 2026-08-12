La crítica de la perdida de comercio local por la reconversión en vivienda de locales se lleva el primer premio de la Charanga de Elche

La sátira sobre el hecho de que los barrios estén perdiendo peso comercial por el interés cada vez más creciente de reconvertir locales en viviendas se alzó con el oro en la Charanga de la Gestora de Festejos Populares. Esta propuesta de la comisión de Altabix en plenas Fiestas de Elche captó la atención del jurado en una edición como la de este martes con cerca de 3.000 festeros de las 19 comisiones de los barrios de Elche dándolo todo con sus disfraces.

Y es que después de tenerse en cuenta varios criterios, desde el vestuario, la originalidad, la puesta en escena y el contenido crítico de cada una de las propuestas, el segundo puesto fue para la comisión ABP Avenida de Novelda, que centró su representación en el trato que reciben las personas mayores y, especialmente, en la situación de los ancianos y ancianas que viven en la residencia de Altabix. La propuesta utilizó nuevamente la sátira como herramienta para trasladar al desfile una reivindicación de carácter social.

Movilidad

El podio lo completó Jardines Toscar, que se hizo con el tercer premio con una crítica relacionada con las infraestructuras y la movilidad. La comisión puso el acento en el anunciado TRAM para Elche, ironizando sobre una infraestructura largamente esperada que todavía no ha llegado a la ciudad tras los anuncios reiterados del Consell.

Lo cierto es que las temáticas fueron muy variopintas pero la inmensa mayoría estaban centradas en cuestiones que afectan directamente a los ilicitanos, más que otros años en los que se ponía el acento en otras cuestiones como la corrupción o de caracter medioambiental alertando del cambio climático, aunque también se hicieron guiños elevando el tono entre disfraces de peces para alertar de la contaminación en el Mediterráneo.

Una de las propuestas sobre la crítica por la falta del TRAM que se llevó el tercer puesto / Alex Domínguez

Reinas y damas

La Gran Charanga volvió así a demostrar que, además de ser uno de los desfiles más multitudinarios y desenfadados de las fiestas patronales, funciona cada año como un escaparate desde el que las comisiones transforman los asuntos de actualidad local y social en disfraces, música y humor.

En el desfile participaron también las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche 2026, junto a las representantes festeras del pasado año. Las comisiones movilizaron de media alrededor de 150 participantes cada una, reforzando el carácter multitudinario de una de las citas con mayor implicación de las fiestas de agosto.

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Pelotas y peluches

El ambiente se mantuvo durante todo el recorrido con la participación constante del público. Los patrocinadores repartieron alrededor de 13.000 pelotas y unos 2.000 peluches, estos últimos especialmente celebrados por los más pequeños, mientras las propias comisiones contribuyeron a mantener el tono festivo ofreciendo bebidas y montaditos a quienes siguieron el desfile desde las calles.