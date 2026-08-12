Cuenta atrás para la Nit de l’Albà en Elche: hasta nueve toneladas de pólvora en solo una noche

En cuestión de horas se celebrará una de las noches marcadas en rojo en el calendario en Elche: la Nit de l’Albà. Y, precisamente, en este contexto, desde Pirotecnia Ferrández ya han comenzado con el montaje de las palmeras que harán que la noche se haga día. Hasta el extremo de que este mismo miércoles la empresa estaba trabajando en diversos puntos, entre ellos, la cubierta del Ayuntamiento, para que todo esté preparado este mismo jueves, a partir de las 23.15 horas, cuando comenzará el espectáculo pirotécnico. De hecho, en esta ocasión, se tirarán a partir de las 23.15 horas 2.804 kilos de pólvora y más de 88.000 unidades pirotécnicas, lo que hace que se batan los récords para una Nit de l’Albà, en el marco de una jornada en la que se incorporará más color y habrá un recuerdo especial para Manuel Ferrández, de la empresa Pirotecnia Ferrández, encargada de l'Albà, que falleció a finales de agosto del año pasado en un accidente. No obstante, si se contabiliza toda la pólvora que lanzan Ayuntamiento y particulares, según datos del Ejecutivo local, se llegará a las nueve toneladas de pólvora,

El montaje de las palmeras este miércoles en la terraza del Ayuntamiento de Elche. / Áxel Álvarez

Más color

Las encargadas de presentar el montaje, en esta ocasión, fueron la edil de Festejos, Inma Mora; la concejala de Cultura y Turismo, Irene Ruíz; y la responsable municipal de Infancia, Familia y Mayores y portavoz de Vox, Aurora Rodil, mientras los operarios de la firma, encabezados por el encargado del montaje, Fernando Fernández, iban trabajando para que todo esté preparado de cara a l’Albà.

En este contexto, se volvió a poner el acento en que este año se incorporan con carácter previo a las cohetàs que comienzan a las 23.20 horas desde los puentes del Ferrocarril y de Altamira y desde el Paseo de la Estación 100 carcasas con efecto de color y 180 docenas de cohetes de color, dentro de un espectáculo integrado por 312 palmeras, más de 6.000 docenas de cohetes y los 1.080 cohetones imperiales que conforman la Palmera de la Virgen.

Las concejalas, durante el montaje de las palmeras este miércoles en la terraza del Ayuntamiento de Elche. / Áxel Álvarez

El plan de trabajo

De hecho, a lo largo de este miércoles estaba previsto que se llevara a cabo el montaje de las palmeras en terrazas mientras que para el jueves quedaba el montaje de la tronada de suelo, desde una veintena de puntos de lanzamiento.

Hasta 312 palmeras

En total, se lanzarán 312 palmeras, de las que un poco menos de la mitad, 138, a la que habría que sumar la Palmera de la Virgen y las de otros organismos vinculados a la Administración local como VisitElche o la empresa municipal Pimesa, son a cargo del Ayuntamiento de Elche, dedicadas a los ilicitanos, a los ilicitanos ausentes, a las entidades festeras y culturales, a la Patrona, a los cuerpos de seguridad y emergencias, o a los sanitarios, según el programa de la Nit de l’Albà.

Mientras, algo más de 30 son de la Pirotecnia Ferrández, y el resto están patrocinadas por empresas, particulares, y colectivos festeros o culturales. La última que se lanzará antes del colofón final será la de Riegos de Levante, a las 23.55 horas, desde el edificio principal de la Uned, con una dedicatoria contundente: “A la Mare de Déu, que nos ayude a la seguridad hídrica”. Será en ese momento cuando comience a sonar el “Gloria Patri” del Misteri d’Elx, que dará paso a la Palmera de la Virgen desde el campanario de la basílica de Santa María.

El montaje de las palmeras este miércoles en la terraza del Ayuntamiento de Elche. / Áxel Álvarez

Los puntos de lanzamiento

Para los lanzamientos, se han habilitado como puntos la plaza Primero de Mayo, el Jardín de Andalucía, el CEIP Mariano Benlliure, el colegio Hispanidad, Candalix, el edificio principal y el aulario de la Uned, el IES Carrús, el IES Sixto Marco, el Victoria Kent, el CEIP La Alcudia, el Clara Campoamor y el colegio El Palmeral.

En cuanto a la Palmera de la Virgen, estará formada por 1.080 cohetones y 98 kilos de pólvora, y, como cada año, tendrá un efecto de color blanco perla con lagrimeo, con un trabajo totalmente artesanal. El objetivo es que se mantenga en el cielo entre 25 y 26 segundos a una altura de 150 metros y con una longitud de 300 metros.

Más de 193.00 euros

La contratación de los servicios pirotécnicos de la Nit de l’Albà de 2026 se ha adjudicado en esta ocasión por 193.538 euros. Una cantidad que, según explicó a mitad de junio la también portavoz de la junta, Inma Mora, supone un 12 % más respecto a un año antes, cuando se rondaron los 173.000 euros. El aumento ya lo justificó en ese momento en la incorporación de ciertos cambios, como esas carcasas de colores, pero también por la subida del precio de la pólvora para un espectáculo en el que se lanzarán 2.800 kilos en Elche sólo a través de este contrato, frente a los 2.700 del año anterior.

Hasta 120 grados

Respecto al protocolo por las altas temperaturas, Fernando Ferrández explicó que llevan gorra y agua, y empieza a trabajar a las seis de la mañana, para evitar las horas de más calor, y, en cuanto al material pirotécnico, asegura que no corre riesgo alguno, ya que podría aguantar hasta los 120 grados. Otra cosa es que sí que se cubre, para evitar incidentes. Los patrocinadores de las palmeras pueden recoger el folleto en formato físico en la Concejalía de Festejos y, además, pueden descargarlo en la web de las Fiestas de 2026: www.fiestasenelche.es.