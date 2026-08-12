Despliegue institucional y político en Elche en el último Ensayo General del Misteri

El último Ensayo General del Misteri d’Elx reúne este jueves 13 de agosto en la basílica de Santa María a una amplia representación política, institucional, militar y social. La representación de las 17.30 horas cuenta con una nutrida nómina de autoridades, encabezada por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la presidenta de Les Corts Valencianes, María Llanos Massó, en una de las jornadas con mayor presencia institucional de las representaciones previas a La Festa.

El anfitrión es el alcalde de Elche, Pablo Ruz, que acude acompañado por miembros del Gobierno municipal y de la Corporación. La cita congrega además a representantes del Gobierno de España, la Generalitat, Les Corts, el Congreso y el Senado, la Diputación de Alicante y diferentes ayuntamientos, además de mandos de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad y responsables de instituciones académicas y entidades ilicitanas.

Gobierno, Generalitat y Les Corts

Entre las autoridades de mayor rango que visitan este jueves el Misteri figura la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. También acude la presidenta de Les Corts Valencianes, María Llanos Massó, máxima representante de la Cámara autonómica.

Público asistente a la jornada inaugural del Misteri d'Elx de este agosto en la basílica de Santa María de Elche / Pilar Cortés / PILAR CORTES

La representación del Consell incluye al vicepresidente y conseller de Presidencia, José Díez, y a la consellera de Educación y Cultura, María Carmen Ortí. A ellos se suman varios altos cargos de la Administración autonómica, entre ellos la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; el secretario autonómico de Justicia, José Luis Font; y el secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil.

También asisten la directora general de Patrimonio Cultural, Blanca Camarena, y el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Montes. La presencia de responsables autonómicos adquiere especial relevancia por la vinculación de la Generalitat con la protección y promoción de una celebración declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La representación del Gobierno central en la provincia cuenta asimismo con el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda.

La lista de invitados incorpora una destacada presencia de representantes de las Cortes Generales. Acuden los diputados nacionales Sandra Pascual, Alejandro Soler, Cristina Teniente, Julia Parra y Jaime de los Santos. También está presente Teresa María Belmonte, senadora y alcaldesa de Bigastro.

Otro de los principales representantes institucionales es el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, que se desplaza a Elche para asistir a la última de las tres representaciones de Ensayos Generales que preceden a las jornadas centrales del drama sacro-lírico.

Alcaldes de la provincia y representación municipal

La representación de las administraciones locales es igualmente amplia. Además del alcalde de Elche y de los integrantes de la Corporación Municipal ilicitana, varios alcaldes de la provincia tienen anunciada su asistencia a Santa María. Entre ellos se encuentran la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano; la senadora y alcaldesa de Bigastro, Teresa María Belmonte; el alcalde de Elda, Rubén Alfaro; la alcaldesa de Almoradí, María Gómez; y el alcalde de Onil, Jaume Pascual Berenguer.

Desde la provincia de Castellón participa además Noelia Selma, concejal de Fiestas de Castellón. Su presencia se suma a la de Clara Sanz, Reina de las Fiestas de Castellón, dentro de una delegación que amplía la representación festera más allá de la provincia de Alicante.

Estreno celestial para el Misteri d'Elx / Pilar Cortés

El despliegue institucional se completa con una significativa presencia de representantes de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad. Asiste el general jefe del Mando de Operaciones Especiales, Miguel Ángel Jiménez, así como Carlos Llorens, capitán de corbeta y segundo comandante naval de Alicante, y Manuel Garri, cabo mayor de la Armada.

Por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están presentes Pedro Montore, exjefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Elche, y Antonio Darder, teniente coronel y jefe accidental de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante.

Universidad, entidades y representantes de las fiestas

La relación de invitados a la representación de este jueves alcanza también al ámbito académico y universitario. Entre los asistentes se encuentran el director de la UNED en Elche, Francisco Escudero, y la vicerrectora de Cultura de la Universidad Miguel Hernández (UMH), Asunción Amorós.

A ellos se suma la gerente de Aigües d'Elx, María José Toledo, dentro de la representación de entidades vinculadas a la ciudad que participa en una de las grandes citas del calendario cultural ilicitano.

El componente festero está igualmente presente en Santa María. La Reina de las Fiestas de Elche, Laura Rodríguez, asiste a la representación junto a representantes de otras celebraciones de la Comunidad Valenciana. Entre las invitadas se encuentra la Bellea del Foc de Alicante, María Pastor, además de la Reina de las Fiestas de Castellón, Clara Sanz.

La presencia conjunta de autoridades políticas de distintos niveles administrativos, representantes militares y policiales, responsables universitarios y de las principales fiestas valencianas convierte así el Ensayo General de este jueves en una de las representaciones con mayor despliegue institucional.

La función comienza a las 17.30 horas en la basílica de Santa María y supone el último de los Ensayos Generales antes de que el Misteri afronte sus dos jornadas centrales. Tras las representaciones preparatorias, el drama asuncionista vive el 14 de agosto La Vespra y culmina el día 15 con La Festa, en las que el drama asuncionista ilicitano vuelve a escenificar la muerte, asunción y coronación de la Virgen.

El último Ensayo General adquiere de este modo una dimensión que trasciende la propia representación. La amplia nómina de invitados convierte Santa María en punto de encuentro de representantes del Gobierno de España, Generalitat, Cortes Generales, Les Corts Valencianes, Diputación de Alicante y ayuntamientos, junto a instituciones civiles, militares, académicas y festeras, en vísperas de los dos días grandes del Misteri d’Elx.