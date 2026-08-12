Elche activa un teléfono para atender a afectados por el terremoto de Colombia

La Oficina Pangea del Ayuntamiento de Elche ha habilitado un teléfono directo para atender a las personas afectadas por el terremoto registrado el pasado lunes, 10 de agosto, en el noroeste de Colombia, así como a quienes residan en el municipio y tengan familiares en el país. El servicio permitirá recibir asesoramiento, acompañamiento o ayuda y facilitar el contacto con Colombia. La medida se ha acordado este miércoles, 12 de agosto, tras una reunión de la edil de Acción Social, Celia Lastra, con representantes de la comunidad colombiana en Elche.

Atención presencial y telefónica

Las personas que necesiten recurrir a este servicio podrán acudir a la Oficina Pangea, situada en la Plaza Barcelona, o llamar al teléfono 966 65 80 85, habilitado específicamente para atender las consecuencias de la emergencia entre la comunidad colombiana del municipio.

“La idea es que cualquier persona colombiana que viva en Elche o tenga familia allí y necesite ayuda, asesoramiento, acompañamiento o simplemente contactar con este país se puede dirigir a este espacio ubicado en la Plaza Barcelona o puede llamar al 966 65 80 85”, ha explicado Celia Lastra.

El Ayuntamiento pretende así ofrecer una respuesta próxima a quienes estén viviendo con preocupación la situación provocada por el terremoto, tanto por encontrarse directamente afectados como por tener familiares o personas allegadas en Colombia. La Oficina Pangea será el punto de referencia para canalizar estas necesidades desde Elche.

La iniciativa se ha puesto en marcha apenas dos días después del seísmo, ocurrido el lunes 10 de agosto en el noroeste de Colombia, y después del encuentro mantenido este miércoles entre la responsable municipal de Acción Social y representantes de la comunidad colombiana.

Además de la atención directa, el Ayuntamiento ha establecido una segunda línea de actuación para canalizar la solidaridad ciudadana. En este caso, la ayuda se dirigirá mediante aportaciones económicas directas a entidades de cooperación que ya trabajan en el terreno.

Fotografía aérea que muestra a civiles buscando entre los escombros de un edificio destruido por el terremoto en Colombia. / Jean Arriaga / EFE

Donaciones a través de Cáritas, Cruz Roja y Farmamundi

Las organizaciones escogidas son Cáritas, Cruz Roja y Farmamundi, que trabajan con el comité de ayuda humanitaria de la Generalitat Valenciana. El objetivo es que las aportaciones puedan llegar a las zonas que las necesiten a través de entidades con experiencia y capacidad de actuación en una situación de emergencia.

“La ayuda se va a canalizar a través de estas entidades de cooperación que ya trabajan en el terreno”, ha asegurado Lastra, quien ha avanzado que en breve se darán a conocer los números de cuenta para que los ciudadanos puedan realizar sus aportaciones económicas.

La fórmula acordada por el Ayuntamiento pretende evitar que la ayuda se disperse en recogidas de productos y priorizar los recursos económicos, que pueden ser gestionados por las organizaciones especializadas en función de las necesidades que se detecten sobre el terreno.

En este sentido, el presidente de la asociación Colombia para Todos, Luis Eduardo Sepúlveda, ha defendido también la conveniencia de concentrar la solidaridad en donaciones económicas. “La manera más eficaz de colaborar es a través de las aportaciones económicas de manera directa, en lugar de las colectas materiales”, ha señalado.

La propuesta cuenta, por tanto, con el respaldo de los representantes de la comunidad colombiana que han participado en la reunión con el Ayuntamiento. La intención es que la ciudadanía disponga de un cauce organizado para colaborar con las personas afectadas por el terremoto.

Lastra ha trasladado además “todo el apoyo institucional y de la ciudadanía al pueblo colombiano y a la comunidad colombiana en estos momentos tan difíciles”. El mensaje de la concejala se dirige tanto a las personas que se encuentran en Colombia como a la comunidad residente en Elche, que mantiene vínculos familiares y personales con el país.

La respuesta municipal combina de esta forma la atención a las necesidades que puedan surgir en la ciudad con la colaboración humanitaria destinada directamente a Colombia. Pangea atenderá las demandas de los residentes y familiares, mientras que las entidades de cooperación canalizarán las donaciones económicas.

El Consejo Local de Cooperación abordará una segunda fase

La actuación del Ayuntamiento tendrá continuidad una vez superada la primera respuesta ante la emergencia. Celia Lastra ha anunciado que en breve se convocará el Consejo Local de Cooperación, donde se determinarán nuevas actuaciones y el desarrollo de proyectos concretos en Colombia.

Esta segunda fase permitirá analizar las necesidades que se planteen y estudiar posibles iniciativas de cooperación más allá de la ayuda inmediata. El Consejo Local de Cooperación será, por tanto, el órgano encargado de abordar las actuaciones que puedan desarrollarse posteriormente en el país.

La convocatoria permitirá también mantener abierta la colaboración entre el Ayuntamiento, las entidades de cooperación y la comunidad colombiana de Elche. La primera fase se centra en ofrecer atención a quienes necesitan ayuda desde el municipio y en organizar las aportaciones económicas; la segunda permitirá estudiar proyectos concretos en Colombia.

Sepúlveda ha destacado igualmente el carácter colectivo de la respuesta de la comunidad colombiana ante la emergencia. “A raíz del grave terremoto del pasado día 10, demostramos que en momentos difíciles siempre actuamos como un pueblo”, ha añadido el presidente de Colombia para Todos.

El Ayuntamiento ha querido respaldar esa disposición con medidas concretas desde este miércoles. La Oficina Pangea, ubicada en la Plaza Barcelona, queda así como espacio de atención para las personas colombianas que viven en Elche y para quienes tengan familia en Colombia y necesiten asesoramiento, acompañamiento o ayuda.

El teléfono 966 65 80 85 permitirá contactar directamente con este servicio. Al mismo tiempo, quienes quieran colaborar económicamente con los afectados deberán esperar a que el Ayuntamiento facilite los números de cuenta correspondientes a las entidades seleccionadas.

Las aportaciones se canalizarán a través de Cáritas, Cruz Roja y Farmamundi, organizaciones que trabajan con el comité de ayuda humanitaria de la Generalitat Valenciana y que ya cuentan con presencia y experiencia sobre el terreno.