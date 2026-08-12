La mascletà nocturna de UFECE culmina con un potente terremoto entre aplausos del público

Un potente terremoto de la vistosa mascletà nocturna organizada por la UFECE anoche, en la avenida Alcalde Vicente Quiles, junto al Paseo de la Estación, arrancó fuertes aplausos y la emoción del numeroso público asistente al espectáculo pirotécnico.

El encendido de la mecha, pocos minutos después de las once de la noche, corrió a cargo del meteorólogo de TeleElx y presentador del programa ‘El Camp en Festes’, Vicente Bordonado, quien mostró su agradecimiento a los responsables de la entidad festera por su elección.

Este evento de las comisiones de fiestas del Camp d’Elx iluminó durante algo más de cinco minutos la noche ilicitana en el descanso del ensayo general del Misteri, que se estaba representando en la basílica de Santa María.

“Una máscletà in crescendo con efectos digitales de un lado para otro de la avenida, un final digital y un terremoto que creo que a la gente le ha gustado bastante, dedicado a todas las comisiones y al campo de Elche que se lo merecen de verdad”, explicó Vicente Albarranch, de Pirotecnia Turis, encargada del disparo, al finalizar el espectáculo.

El acto contó con la presencia de los concejales de Fiestas, Inma Mora, y de Servicios y Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, además de reinas, damas y miembros de las comisiones de fiestas del Camp d’Elx, y de representantes de la UFECE con su presidente, Andrés Coves, al frente.

El máximo responsable de la Unió de Festers del Camp d’Elx agradeció “la presencia de las numerosas personas que se concentraron en las distintas zonas habilitadas para seguir este evento y el esfuerzo realizado por el equipo de pirotécnicos para ofrecer un espectáculo de gran altura”.

Un potente terremoto de la mascletà nocturna de la UFECE arranca fuertes aplausos del numeroso público que asistió al espectáculo pirotécnico / INFORMACIÓN

Mañana, pasacalle por el centro de Elche

Por otra parte, mañana, día 13, los miembros de la UFECE realizarán un pasacalle por el centro de Elche, a partir de las 12:00 horas, con música de dolçaina y tabalet y acabarán en el racó, donde repondrán fuerzas para asistir a la mascletà que este día tendrá lugar en Traspalacio.

La UFECE tiene su racó enfrente de la Oficina de Turismo, en el Paseo de la Estación, que abre hasta el próximo día 15 desde las 12:30 hasta las 15:00 horas, aproximadamente. Este espacio es el punto de encuentro de los vecinos de las pedanías ilicitanas y ofrece bebidas y platos típicos del campo en colaboración con distintos restaurantes y empresas. Las 13 comisiones de fiestas de la UFECE representan a 17 pedanías ilicitanas que suman más de 30.000 habitantes.

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Asimismo, representantes de las comisiones festeras asociadas a la UFECE, así como los miembros de su junta directiva, participarán en la tradicional procesión de la Virgen el día 15, dando por finalizadas sus actividades en las Fiestas de Agosto de 2026.