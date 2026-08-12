El Misteri d'Elx abre el ciclo de agosto con estreno celestial

El Misteri d'Elx arrancaba desde el suelo, con los primeros movimientos en el pasillo central, sobre el andador y el cadafal, pero en el cielo ya estaba todo preparado. Allí arriba, a más de 20 metros de altura, esperaba su momento Lucas Samaniego Leal. Con 11 años y apenas un día después de superar la Prova de l'Àngel, iba a descender por primera vez en la Mangrana durante una representación del drama asuncionista. Nervios. Tensión. Muchísimo calor. Y los últimos consejos de los integrantes de la tramoya alta, que desde lo alto de la cúpula acompañaban al pequeño en los instantes previos a que se abrieran las puertas del cielo.

El de Lucas era uno de los estrenos de una noche especial también para la propia Festa. Santa María acogía este martes el primer ensayo general del Misteri en el año en que se cumple el 25 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. A las 22.30 horas el cortejo, encabezado por el rector de Santa María -que en su discurso inicial expuso “una súplica de consuelo y de pronta recuperación para los afectados por el seísmo en Colombia-, partía desde la Casa de la Festa y comenzaba la primera de las tres representaciones previas a La Vespra y La Festa, con nuevas voces en los aparatos aéreos, novedades institucionales y los inevitables nervios de unos últimos ensayos que sirven para terminar de ajustar voces, movimientos y tramoya antes de los dos días grandes.

Un momento de la representación del Misteri d'Elx en el año del 25 aniversario de la declaración de la Unesco / Pilar Cortés

Abajo, la representación seguía su curso. La Virgen y su cortejo habían iniciado el camino por el andador mientras, sobre sus cabezas, el pequeño Lucas esperaba todavía oculto a las miradas del público. Hasta que llegó su momento. El órgano anunció uno de esos instantes que transforman por completo el ambiente dentro de la basílica, se abrieron las puertas del cielo y apareció la Mangrana entre los aplausos de los asistentes.

Para Lucas Samaniego, aquella apertura ofrecía justo la perspectiva contraria. Donde los espectadores veían aparecer un pequeño artilugio desde las alturas, él contemplaba a los numerosos asistentes -casi lleno- desde la cúpula una iglesia convertida en miniatura. "He sentido una gran impresión al abrirse el cielo y ver al público tan pequeñito, como si fueran hormigas", explicaba el joven cantor sobre una experiencia que afrontaba por primera vez dentro de una representación.

La esfera comenzó a abrir sus gajos y, una vez iniciado el descenso, llegó la prueba decisiva: cantar suspendido sobre Santa María. Poco después resonaba el "Déu vos salve, Verge Imperial, Mare del Rei celestial", mientras el mestre de Capella, Javier González, seguía desde detrás del altar la evolución del nuevo Ángel y el silencio se imponía entre el público. Eso fue exactamente a las 22.50 horas.

De la tierra al cielo por primera vez

El descenso de la Mangrana es uno de los momentos que mejor explican la singularidad del Misteri. El niño queda suspendido sobre el vacío mientras el aparato recorre la distancia entre la cúpula y el cadafal, acompañado por el órgano y ante cientos de miradas que siguen cada movimiento. Lucas había reconocido que los nervios aparecieron principalmente al comienzo. En cuanto empezó a cantar, desaparecieron. También descubrió las particulares sensaciones que transmite el aparato durante su recorrido, especialmente "los pequeños saltos" que percibía mientras descendía.

Entrada de los apóstoles en Santa María durante la representación del Misteri de este martes en Elche / Pilar Cortés

Hasta encontrar la nota adecuada había requerido de una pequeña solución propia. El lunes explicaba que había tenido dificultades para escuchar correctamente el órgano desde semejante altura y que terminó recurriendo a su memoria musical. "Me lo he chivado a mí mismo", resumía con naturalidad.

Una vez alcanzado el cadafal, el Ángel completaba el ceremonial dando la palma dorada a la Virgen como anuncio de que sus deseos habían sido escuchados y de que se aproxima el momento de reunirse con su Hijo. Después llegaba el recorrido contrario: volver al interior de la Magrana y ascender hacia la cúpula, hecho que se producía entre una tremenda ovación a las 23.08 horas y el papel de Lucas, por hoy, estaba cumplido. Y con nota. “Sobresaliente, muy grande, genial”, expresaban en voz baja algunos desde sus compañeros sentados tras el cadafal.

El intenso calor se podía ver en los rostros de los pequeños actores del Misteri d'Elx / Pilar Cortés

La llegada y partida del Ángel da paso a los apóstoles. San Juan asciende por el andador hasta encontrarse con María y recibe la palma dorada que ha bajado desde el cielo. Después aparece San Pedro con sus características llaves y progresivamente se van reuniendo los discípulos alrededor de la Madre de Dios.

El abanico se convirtió en un elemento imprescindible por el intenso calor / Pilar Cortés

Entre estos momentos sobresale musicalmente el Ternari, cuando tres apóstoles llegan simultáneamente desde distintos accesos de Santa María y se encuentran en el andador. La escena representa la llegada milagrosa de los discípulos desde diferentes lugares para acompañar a María en sus últimas horas.

El escenario va llenándose hasta reunir a los apóstoles, con la excepción de Santo Tomás, cuya tardanza forma parte de la segunda mitad de la obra. Todos ellos rodean a la Virgen y las voces adultas toman entonces buena parte del protagonismo. La Vespra avanza hacia la muerte de María. La Virgen encomienda a sus hijos que entierren su cuerpo y, después de sus últimas palabras, cae sobre el lecho. Es entonces cuando una de las soluciones escénicas conservadas durante siglos permite sustituir al niño que interpreta a María por la imagen yacente de la patrona de Elche. Los apóstoles rodean el cuerpo con velas encendidas y el tono de la representación cambia. La alegría que acompañaba la apertura del cielo deja paso al recogimiento de los cantos fúnebres.

Cuatro niños se estrenan en las alturas

Llega el descanso, que sirve para transformar el cadafal y preparar la segunda mitad del drama. La Festa comienza con el túmulo de María dispuesto a un lado del escenario y la sepultura abierta en el centro. Los apóstoles regresan y se preparan para cumplir el deseo de la Virgen de ser enterrada. Pero antes de que el cielo vuelva a reclamar el protagonismo se desarrolla una de las secuencias más teatrales de toda la obra: la Judiada.

La basílica de Santa María volvía a abrir sus puertas al Misteri d'Elx / Pilar Cortés

Los cantos de los apóstoles atraen a un grupo de judíos que entra en Santa María encabezado por el Gran Rabino. Su intención inicial es impedir el entierro y se produce el enfrentamiento sobre el andador. Uno de los judíos consigue acercarse al féretro y queda paralizado, con las manos engarfiadas, y el resto cae de rodillas ante lo que interpreta como un milagro. El arrepentimiento cambia completamente la escena. Los judíos manifiestan su fe en María y piden ser bautizados. San Pedro utiliza para ello la palma que descendió inicialmente con el Ángel.

Apóstoles y judíos recorren juntos el cadafal en una pequeña procesión alrededor del cuerpo de la Virgen. Tras depositar a María en el sepulcro llega otra vez el momento de mirar hacia arriba. El órgano vuelve a anunciar la apertura del cielo y comienza el descenso del Araceli, donde este año se concentran otros tres estrenos infantiles. Rodrigo Palazón, Álvaro Altet y Tulio Salido afrontan por primera vez el recorrido en uno de los aparatos más espectaculares de la Festa.

La presencia de cuatro debutantes entre Magrana y Araceli convierte así los aparatos aéreos en uno de los puntos de especial atención de las representaciones de este agosto. Cada nueva incorporación supone también garantizar la continuidad de una tradición que depende de la renovación constante de sus voces blancas. Una vez alcanzado el cadafal, el Araceli penetra en el foso central. Allí tiene lugar otra de las transformaciones que el público no puede observar directamente: el Ángel Mayor es sustituido por la imagen de la Virgen, que reaparece ya resucitada cuando el aparato inicia nuevamente el ascenso.

El Araceli se eleva hasta quedar suspendido a mitad de camino y aparece finalmente Santo Tomás, el apóstol que llega tarde porque, según la tradición, se encontraba predicando en la India. Las puertas vuelven a abrirse y comienza a descender la Santísima Trinidad. Durante los ensayos generales la Coronación se representa de manera parcial: cae la característica lluvia de oropel, aunque la corona imperial no llega a colocarse sobre la imagen de María, un momento reservado para la Festa del 15 de agosto. Aún así, el encuentro de los aparatos en el aire anticipa el instante culminante que llegará cuatro días después. El órgano, las voces, el oropel y los aplausos vuelven a llenar Santa María antes de que el Araceli emprenda definitivamente el camino hacia la cúpula.

El Misteri vuelve este miércoles a Santa María a las 22.30 horas en el segundo ensayo general del ciclo de agosto / Pilar Cortés

Estrenos también a ras de suelo

Las novedades de este primer ensayo general no estuvieron únicamente en escena. La representación supuso también el primer Misteri de agosto de José Manuel Sabuco como presidente del Patronato. Junto a él estaba sentado el vicario episcopal Lucas Galvañ Ruso. También se estrenaban en el andador las personalidades electas. La notaria Teresa Vadillo Casero, Portaestandarte, y el abogado José Sánchez Roca y el procurador de los tribunales Francisco Javier García Mora como Caballeros Electos.

El ensayo de este martes abrió además una edición especialmente simbólica. Se cumplen 25 años desde que la Unesco declaró el Misteri d'Elx Patrimonio de la Humanidad. Un reconocimiento al sentir de un pueblo que cuenta con niños como Lucas, que este martes, desde las alturas, era protagonista privilegiado de un momento que nunca olvidará. su estreno celestial en el Misteri.