Muere un hombre tras ser rescatado del agua en la Gran Playa de Santa Pola

Un hombre ha fallecido después de ser rescatado del agua en la Gran Playa de Santa Pola durante la tarde de este martes. Los socorristas que prestan servicio en la playa fueron los primeros en atender a la víctima e iniciaron las maniobras de reanimación, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso a los servicios de emergencias se produjo a las 16.54 horas, cuando se solicitó asistencia sanitaria para un hombre que había sido sacado del agua por los socorristas. El CICU movilizó hasta el lugar una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

Antes de la llegada de los sanitarios, los socorristas practicaron al hombre maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente diez minutos. Una vez en la playa, el equipo médico del SAMU continuó tratando de recuperar a la víctima mediante reanimación cardiopulmonar avanzada durante otros 39 minutos.

Pese a los esfuerzos realizados, las maniobras no dieron resultado y los sanitarios finalmente confirmaron el fallecimiento del hombre.

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Por el momento se desconocen las causas que provocaron la muerte. Según ha indicado el CICU, será la autopsia la que determine las causas del fallecimiento.