Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempo hoyAccidente mortal patineteEclipse en directoRodaje eclipseMisteri d'ElxEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Sucesos

Muere un hombre tras ser rescatado del agua en la Gran Playa de Santa Pola

Los socorristas iniciaron las maniobras de reanimación y el equipo médico del SAMU trató de recuperar a la víctima durante 39 minutos

Una imagen de archivo de Gran Playa

Una imagen de archivo de Gran Playa / Matías Segarra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
C. Suena

C. Suena

Elche

Un hombre ha fallecido después de ser rescatado del agua en la Gran Playa de Santa Pola durante la tarde de este martes. Los socorristas que prestan servicio en la playa fueron los primeros en atender a la víctima e iniciaron las maniobras de reanimación, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso a los servicios de emergencias se produjo a las 16.54 horas, cuando se solicitó asistencia sanitaria para un hombre que había sido sacado del agua por los socorristas. El CICU movilizó hasta el lugar una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

Antes de la llegada de los sanitarios, los socorristas practicaron al hombre maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente diez minutos. Una vez en la playa, el equipo médico del SAMU continuó tratando de recuperar a la víctima mediante reanimación cardiopulmonar avanzada durante otros 39 minutos.

Pese a los esfuerzos realizados, las maniobras no dieron resultado y los sanitarios finalmente confirmaron el fallecimiento del hombre.

Noticias relacionadas

Por el momento se desconocen las causas que provocaron la muerte. Según ha indicado el CICU, será la autopsia la que determine las causas del fallecimiento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De Viva Suecia a Lori Meyers: estos son los artistas confirmados para el segundo Oasis Music Fest
  2. Renfe paralizará nueve días la circulación por tren en Elche y desplegará 1.130 autobuses como alternativa
  3. La Real Orden eleva la presión con la Generalitat y el Ayuntamiento para que cierren filas con el regreso de la Dama de Elche
  4. El capitán del Elche abre las Fiestas al grito de 'siempre hay un motivo que celebrar, llevando en vuestro pecho para la Virgen un altar
  5. La Entrada Mora hace desfilar Bagdad por las calles de Elche
  6. El bipartito de PP y Vox apunta a 150 ocupaciones ilegales en Elche para justificar la oficina que abrirá en septiembre
  7. Los festeros de Elche desafían al calor entre brasas, costra y 5.000 raciones
  8. Santa Pola ni olvida ni perdona 24 años después del atentado de ETA contra la casa cuartel

Muere un hombre tras ser rescatado del agua en la Gran Playa de Santa Pola

Muere un hombre tras ser rescatado del agua en la Gran Playa de Santa Pola

La mascletà nocturna de UFECE culmina con un potente terremoto entre aplausos del público

La mascletà nocturna de UFECE culmina con un potente terremoto entre aplausos del público

Elche y Crevillente se alían por una tradición centenaria: el Festival de Habaneras

Elche y Crevillente se alían por una tradición centenaria: el Festival de Habaneras

El Racó de INFORMACIÓN abre sus puertas en el Paseo de la Estación

El Racó de INFORMACIÓN abre sus puertas en el Paseo de la Estación

La provincia de Alicante sigue el eclipse solar minuto a minuto: actividades, horarios y mejores zonas para verlo

La provincia de Alicante sigue el eclipse solar minuto a minuto: actividades, horarios y mejores zonas para verlo

El eclipse llega a Alicante con calor intenso: hasta 41 grados de sensación térmica y cielos poco nubosos

El eclipse llega a Alicante con calor intenso: hasta 41 grados de sensación térmica y cielos poco nubosos

El Misteri d'Elx abre el ciclo de agosto con estreno celestial

El Misteri d'Elx abre el ciclo de agosto con estreno celestial

Los Moros y Cristianos culminan sus festejos honrando a la Patrona de Elche

Los Moros y Cristianos culminan sus festejos honrando a la Patrona de Elche
Tracking Pixel Contents