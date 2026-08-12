Un viaje al pasado a través del Museo Paleontológico de Elche

Elche vuelve a ofrecer un espacio donde la geología y el arte se alían para expresar la historia de la ciudad. Así pues, decenas de aficionados y amantes de la fotografía han sido partícipes del concurso "Capturando el pasado", que suma su tercera edición, y que se realiza en el Museo Paleontológico (MUPE). Este certamen finalizó el 19 de julio y tuvo lugar la inauguración de la exposición, que contó con la presencia del presidente de la Fundación Cidaris, José Manuel Marín; la edil de Participación, Loli Serna y la directora del museo, Ainara Aberasturi.

Patrimonio geológico

Esta exposición, que estará disponible en el museo hasta finales de agosto, cuenta con una amplia variedad de fotografías que muestran parte del rico patrimonio geológico del término municipal de Elche y del MUPE. Con ellas, se consigue crear el efecto deseado, donde el visitante puede recorrer paisajes en los que la geología muestra su belleza, su relación con el ser humano, la fragilidad del patrimonio paleontológico e incluso permite descubrir las dunas fósiles en Los Arenales del Sol.

Los ganadores del certamen junto a sus obras. / INFORMACIÓN

Premios

En relación con el concurso que se ha llevado a cabo en estas semanas de verano, se entregaron allí mismo los galardones que premiaban el trabajo de las tres mejores obras. El primer puesto fue para José Antonio Beviá, con su instantánea "Verticalidad". El segundo puesto recayó en "Grrr!" realizado por Marcos Nauhardt. Y la tercera posición fue para "Arenales del Sol: donde conviven dunas y paleodunas".

Semana del museo

Esta exposición fue el colofón de una de las actividades llevadas a cabo durante la “Semana Cultural” del museo y como parte de la Museum Week, un evento global avalado por la Unesco, y que se ha consolidado como la semana internacional oficial para museos e instituciones culturales en redes sociales.

Colaboración

Esta iniciativa contó con la colaboración de la Excelentísima Diputación de Alicante gracias a una subvención en la “Convocatoria de subvenciones a Fundaciones y a otras entidades sin fin de lucro de Alicante, para la realización de actividades culturales 2026”.