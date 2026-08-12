Festes d'Elx
El Racó de INFORMACIÓN abre sus puertas en el Paseo de la Estación
El recinto abre sus puertas hasta el próximo viernes, coincidiendo con el lanzamiento de las mascletàs
El Racó de INFORMACIÓN ha abierto sus puertas este martes en el Paseo de la Estación, coincidiendo con las Fiestas de Elche. El recinto está en marcha desde las doce del mediodía aproximadamente, hasta pasadas las dos de la tarde, una vez concluidas las mascletàs. El Racó permanecerá hasta el 14 de agosto, día de la Roà. Durante la primera jornada pasaron representantes del tejido social y económico, y del Ayuntamiento, entre ellos, el alcalde, Pablo Ruz; y los portavoces de PSOE, Vox y Compromís, Héctor Díez, Aurora Rodil y Esther Díez, respectivamente.
Mascletàs
Todo en una jornada en la que hasta el monumento al maestro del Paseo de la Estación de Elche se animó con el sombrero del Canariet para recibir el rugido de la tercera mascletà a concurso de estas Fiestas. Miles de personas volvieron a mirar al cielo mientras sentían cómo bajo sus pies temblaba el suelo de la avenida Alcalde Vicente Quiles. Un derroche de potencia con el sello característico de Pirotecnia Alto Palancia, que aterrizó en la ciudad con una declaración de intenciones clara: competir por todo en Elche.
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