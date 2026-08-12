Tédax y guías caninos para garantizar la seguridad contra los explosivos en la basílica de Santa María de Elche antes del Misteri

Si algo define a las Fiestas de Agosto eso es el Misteri d’Elx, La Festa de un pueblo como el de Elche que ha pervivido a lo largo de los siglos gracias al empeño de los ilicitanos e ilicitanas. Sin embargo, para que todo esté a punto, hay un trabajo ingente detrás. No sólo por parte de la familia del drama asuncionista. También de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hasta el extremo de que, acabada la misa de las ocho de la tarde, y poco antes de que comiencen las representaciones, un equipo de los Tédax-NRBQ -Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos- y de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional revisan de forma conjunta cada día la basílica de Santa María de Elche y su entorno para comprobar que no hay nada extraño en el templo que pueda poner en riesgo la tranquilidad de las escenificaciones.

Los agentes del Tédax-NRBQ y de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional, en la basílica de Santa María. / Pilar Cortés

Desde 2002

Las búsquedas comenzaron en el año 2002, una década en la que la banda terrorista ETA no sólo seguía sembrando el terror por toda la geografía española. Hasta el punto de que unos días antes de las representaciones de aquel año, el 4 de agosto, pasaría a la siniestra historia de la provincia por ser la jornada en la un jubilado y una pequeña de seis años hija de un guardia civil murieron en la explosión de un coche bomba aparcado en las puertas de la casa cuartel de Santa Pola.

Posteriormente, en 2011, ETA anunciaría el cese definitivo de la actividad armada, pero poco después irrumpiría el terrorismo yihadista y hasta surgirían grupos como el Comando Insurreccional Mateo Morral al que se le atribuyó la colocación de un artefacto en la catedral de La Almudena de Madrid en febrero de 2013 y, poco después, en octubre, la explosión de otro artefacto en la basílica del Pilar de Zaragoza. Más recientemente, en diciembre de 2024, incluso se llegó a detener en Elche a cuatro menores acusados de yihadismo y de planear un atentado en la basílica de Santa María en fechas navideñas.

Uno de los efectivos del Tédax-NRBQ, en la basílica de Santa María. / Pilar Cortés

Sin efectos extraños

Unos antecedentes que justifican que, a lo largo de estos 24 años, la Policía Nacional haya mantenido de forma ininterrumpida los controles en la basílica de Santa María para tratar de asegurarse de que no hay explosivo alguno. El modus operandi, como señalan desde la unidad de los Tédax, siempre es el mismo, con un carácter meramente preventivo para garantizar la seguridad. De lo que se trata es de verificar que no hay ningún efecto que está donde no debe y que, llegado el caso, podría causar daños personales y materiales.

Los agentes del Tédax-NRBQ, en la basílica de Santa María. / Pilar Cortés

Trabajo conjunto

Para ello, las dos unidades especializadas de la Policía Nacional trabajan de forma conjunta revisando cada uno de los rincones con la ayuda de un perro, estos días uno de nombre Alf, especializado en olores de explosivos. En este sentido, hay una requisa preventiva con correa, como la desarrollada en las últimas horas en Santa María, en la que el animal va pasando junto a los agentes por todos los puntos en los que ha habido presencia de personas esos días, desde el cadafal hasta las tribunas, pasando por la sacristía e incluso los balcones o las terrazas.

En otras ocasiones, como explican desde la unidad, se opta por búsquedas a distancia con el perro, de manera que es el can el que se acerca a los lugares sospechosos con la supervisión de los policías a unos metros. En uno y otro caso, si el perro se sienta es un indicativo de que puede haber un explosivo, cosa que, afortunadamente, hasta la fecha, no ha ocurrido en estos 24 años en ninguna ocasión en Santa María.

Los agentes del Tédax-NRBQ y de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional, en la basílica de Santa María. / Pilar Cortés

Verificaciones

Junto al guía canino, van los agentes del Tédax que verifican que no haya nada extraño. Incluso en casos en los que alguien se puede haber dejado olvidado un bolso, se revisa para asegurarse de que no representa ningún peligro para la basílica y para las personas que van a acudir al Misteri. Una labor similar a la que se desarrolla en los alrededores de la construcción en la que se escenifica La Festa.

Los agentes del Tédax-NRBQ y de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional, en el exterior de la basílica de Santa María. / Pilar Cortés

Presencia posterior

De hecho, una vez acabada la inspección, patrullas de la Policía Nacional y del Servicio de Información continúan en la zona mientras se desarrolla la representación para garantizar que todo sigue en orden. “Por suerte, ha sido siempre un sitio muy tranquilo, siempre nos han acogido muy bien, y nunca ha habido ningún problema ni nada extraño ni peligroso”, aseguran desde la Unidad de los Tédax de la Policía Nacional, desde donde justifican estas actuaciones en el hecho de que el Misteri es muy importante para la ciudad y para la provincia, y en la cantidad de gente que se reúne en cada una de las representaciones que hace 25 años fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Nit de l’Albà

No obstante, estos días la labor de los Tédax no se agota en La Festa d’Elx. También están presentes durante la Nit de l’Albà. Durante la noche que, por un momento, se convierte en día, los agentes se encargan de, una vez acabado el espectáculo pirotécnico, retirar la pólvora que sobra, bien porque falla, bien porque, directamente, no se acaba lanzando en Elche.