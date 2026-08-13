Hostelería y ocio hasta las seis de la madrugada durante la Roà en Elche

A tan solo unas horas de que concluyan los días más festeros de la ciudad, el Ayuntamiento de Elche aprobó este jueves una ampliación excepcional del horario de cierre para la hostelería, el ocio y sus terrazas anexas hasta las seis de la madrugada, con motivo de la Roà, la noche que pone punto y final a las Fiestas ilicitanas.

De esta manera, se autoriza la apertura y funcionamiento de los cafés-teatro, cafés-concierto, cafés-cantante y karaokes, así como de los restaurantes, cafeterías, bares y cibercafés. También, los salones de banquetes y salones-lounge podrán mantener su actividad hasta las 6 horas. Este permiso se extiende igualmente a las terrazas asociadas a estos establecimientos.

Programación

La programación festera que se ofrece para este viernes 14 es bastante variada y completa. El día comenzará a las 12 horas con la apertura del recinto XVIII Ágora Heliketana de la Asociación Pobladores en la Rotonda del Parque Municipal. Media hora más tarde llegará el turno de los más pequeños con la "gymkana" de agua. Para aquellos que quieran disfrutar de buena música acompañada de un ambiente festero y una buena oferta gastronómica, el Racó "FestiElx" estará abierto desde las 12 horas.

A las 14 horas, como ya es costumbre, tendrá lugar el décimosexto concurso de mascletaes que correrá a cargo de la pirotecnia Alpujarreña. Una hora más tarde, dará comienzo la fiesta del agua organizada por la Asociación Pobladores, y, a las 18 horas se llevará a cabo la representación de la primera parte del Misteri d'Elx en la basílica de Santa María.

Concierto de Miguel Poveda el pasado martes en el Hort de Baix. / María Pomares

Actos nocturnos

La tradicional ofrenda de flores a la Mare de Dèu de L'Assumpció iniciará su recorrido a las 20 horas, empezando desde Reina Victoria pasando por la Plaça de Baix hasta finalmente llegar a Santa María. Por parte de la Asociación Pobladores, a las 22 horas tendrá lugar la sesión previa de DJ. Una hora después, a las 23 horas, se procederá al acto del encendido de luminarias, de la víspera del día de la Asunción, y a la serenata a la Virgen.

Barracas

El ocio nocturno también se suma a los últimos días de las Fiestas con las siguientes opciones festeras para, especialmente, los más jóvenes: el Racó "FestiElx", ubicado en el Paseo de la Estación, estará abierto desde las 20 hasta las 6 horas. En el Hort de Baix, a las 22 horas, habrá un espacio para Rock N'Hits, una experiencia musical donde los grandes éxitos de todos los tiempos se reinventan al más puro estilo rockero, con entrada gratuita hasta completar aforo.

En la barraca "Elx Music Fest", un espacio pensado para aquellos menores que quieran disfrutar de un ambiente libre de alcohol, a eso de las 22 horas, tendrá lugar el concurso DJ emergente de Elche. En este mismo recinto, dos horas más tarde, los DJ Ralph y Jony Music se encargarán de preparar el ambiente con la "Night Verse".

En esta misma línea, en la Barraca Municipal de la UMH, la última actuación que recoge el programa de Fiestas de este año es la de Chimo Bayo y Kuve a las 22.30 horas. Por otro lado, la Asociación Pobladores ofrecerá el acto final del Ágora Heliketana con un concierto en directo de "La Coartada", donde cantarán canciones de la época de los 80 o 90 en la Rotonda del Parque Municipal a la medianoche.

Novedad

Además de la amplia oferta de ocio nocturno, la Asociación de Hostelería de Elche también se encargará de dar vida a estas Fiestas. Es por ello que, este viernes, se instalarán barras y música en plena calle, repartidas por distintos puntos del centro de la ciudad. Asimismo, la barraca situada en el Passeig de les Eres de Santa Llúcia, uno de los enclaves preferidos por los jóvenes de entre 20 y 30 años, también abrirá el día de La Roà, en una noche que culminará con el tradicional desayuno de churros con chocolate.