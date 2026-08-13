La noche más mágica del verano regresa a Santa Pola

El próximo 28 de agosto, viernes, cuando tan solo queden tres días para que comiencen las Fiestas en Santa Pola con el pregón del compositor Pepe Andreu, tendrá lugar, como cada año en estas fechas, una romántica y familiar cita bajo la luz de la luna llena y frente al mar. Decenas de mesas y sillas ocuparán las estrechas calles de la villa marinera, y, los vecinos y vecinas se reunirán en una noche que volverá a quedar enmarcada como una de las citas más entrañables del verano. La tradicional cita comenzará a las ocho de la tarde en el paseo marítimo de Santa Pola del Este.

Ubicación

Así pues, la decimonovena edición de la popular Cena de la Luna Llena, organizada por la Asociación de Vecinos Calas de Santa Pola del Este, se celebrará el último viernes de agosto. El paseo Vicealmirante Blanco García, popularmente conocido como el "Paseo de la Cadena", será el escenario que, al anochecer, albergará una larga fila de mesas y sillas en las que se reunirán cientos de vecinos para compartir una popular velada a la luz de la luna llena.

Precio

El precio de los tickets de este evento solidario es de 25 euros para reservar una mesa y seis sillas y se podrán adquirir presencialmente en la sede de la Asociación Cielo de Colores, ubicada en la calle Marqués de Molins, frente al Hiperber, hasta el 14 de agosto de 9 a 13 horas. Posteriormente a ello, la reserva solo podrá hacerse vía WhatsApp al 636556205, del 17 al 26 de agosto entre las 17 y las 20 horas, realizando el pago a través de Bizum.

Para esta nueva edición, la número 19, el cartel ha sido confeccionado por la joven diseñadora local Noelia LL.I.

Cartel de la XIX Cena de la Luna Llena 2026. / INFORMACIÓN

Actividades

La Cena de la Luna Llena de Santa Pola contará con diferentes actividades durante la noche. En este sentido, la presidenta de la Asociación de Vecinos, María Luisa Pomares, destacaba que la Asociación Astronómica asistirá a la velada con telescopios para ver la luna en todo su esplendor, el grupo de animación infantil Fem Art realizará tareas para los más pequeños y, al igual que han hecho en los últimos años, acudirán a la cita los niños saharauis que se encuentran en la zona bajo el programa Vacaciones en Paz.

Por otro lado, Rosa Rosinha bailará desde el inicio de la cena unas danzas dedicadas al mar y realizará un recorrido por las mesas con su actuación. La agrupación musical Amigos de Rusadir acudirá al evento con sus gaitas y flautas, creando así, un armonioso ambiente y la guinda de la noche llegará con el espectáculo de baile por parte del Gym Noray, de la mano de Cristian Mateo.

Convivencia

La concejala de Fiestas, Nely Baile, calificó esta noche como una de las citas más entrañables y singulares del verano en Santa Pola. Se trata de una actividad que invita a disfrutar del entorno, a compartir momentos con familiares y amigos, y a seguir fortaleciendo la convivencia vecinal.

Además, la edil quiso recalcar su especial agradecimiento a la Asociación de Vecinos Calas de Santa Pola del Este por su implicación y el enorme trabajo que realizan para que esta iniciativa continúe creciendo año tras año, además del carácter solidario ya que los beneficios irán destinados a la Asociación Cielo de Colores, tal y como resaltó la responsable municipal.

Presentación del cartel este miércoles que citará a decenas de vecinos. / INFORMACIÓN

Agradecimientos

La presidenta comenzó la presentación de esta nueva edición agradeciendo al Ayuntamiento su apoyo demostrado desde el principio, y, señaló, que es por eso que los beneficios tienen un carácter solidario que siempre acaba repercutiendo en una asociación de Santa Pola.

Así pues, Pomares quiso dar las gracias a todos los que han colaborado con ellos de manera totalmente desinteresada con las actividades que, año tras año, les ayudan a que la cena sea un evento referente y ya marcado en el calendario de los santapoleros y de todos los vecinos que estas semanas veranean en la villa.