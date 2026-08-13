Elche nombrará como Hijo Predilecto al investigador Joan Castaño y el obispo apunta a una fundación civil para Santa María

Los ilicitanos e ilicitanas saldarán, aunque sea solo en parte, la inmensa deuda que tienen con la que es una de las mentes más lúcidas que ha dado el pueblo a lo largo de los últimos años y, probablemente, también a lo largo de la historia de Elche: el investigador Joan Castaño. Lo harán con el reconocimiento como Hijo Predilecto de Elche, tal y como anunció el alcalde, Pablo Ruz, en el arranque del Patronato del Misteri d’Elx celebrado este mismo jueves en el Ayuntamiento de Elche.

El investigador Joan Castaño, en la última fila, en el Salón de Plenos. / Áxel Álvarez

Con una extensa trayectoria

Referente en estos momentos en cuanto a investigaciones locales en general y del drama asuncionista en particular, con una prolífica obra que le avala, durante 46 años Joan Castaño estuvo en el Patronato, 40 de ellos como archivero, hasta que hace poco más de un mes dejó el cargo con el relevo de patronos. Lo hizo en ese entonces asegurando que “entré muy joven, tenía 23 años, y en el Patronato aprendí mucho del Misteri, pero también aprendí mucho de la trista vida corporal, del món cruel, tan desigual”. Prácticamente toda una vida dedicada a La Festa, desde que entrara con 23 años, en la que se ha ganado a pulso ser considerado una persona de consenso, hasta el punto de convertirse en mestre de Ceremonias en una etapa turbulenta, y en el custodio de la tradición.

La sesión del Patronato delo Misteri celebrada este jueves. / Áxel Álvarez

También conservación

Un anuncio que Ruz hizo en el marco de una sesión en la que la rehabilitación de Santa María también estuvo presente, hasta el extremo de que Ayuntamiento y Consell cerraron filas con el Obispado, aunque dejando claro que no renuncian a que el Gobierno central también financie parte de las obras. Todo en una jornada en la que el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, avanzó que la fundación que canalizará la recogida de fondos para el acondicionamiento del templo tendrá un carácter civil, ya que eso es lo que permitirá que, una vez acabadas las obras, esté amarrado el mantenimiento para evitar situaciones como las de ahora, con la edificación cubierta por mallas de protección para evitar los desprendimientos.

No obstante, como paso previo, en septiembre, desde Santa María se pondrá en marcha una oficina para empezar a allanar el camino con las necesidades que tiene la basílica en la actualidad en cuanto a la restauración, cifrada en 10 millones de euros, con la vista puesta en que la fundación pueda estar formalmente constituida a finales de año.

El alcalde, el obispo y el concejal y diputado provincial Juan de Dios Navarro. / Áxel Álvarez

Herederos de la Junta Restauradora

De hecho, Ruz, que a lo largo de la sesión fue intercalando el castellano con el valenciano en algunos momentos, comenzó poniendo el foco en que el Patronato que se celebra cada 13 de agosto, aunque en esta ocasión se adelantó a las 11.30 horas, es el heredero de la Junta Restauradora, en el marco de una sesión en la que la palabra “restauración” estuvo muy presente a lo largo de toda la jornada. “Restauración” con la que se pretendía poner en la diana la rehabilitación del templo en el que se representa el Misteri d’Elx, reconocido hace ahora 25 años como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y que cada vez se hace más necesaria.

Joan Castaño, tras ser invitado a sentarse en primera fila, junto al rector de la basílica y el nuevo archivero del Misteri, Javier García Mora. / Áxel Álvarez

Toma de posesión

En este marco, y como primer paso, tomaron posesión las nuevas patronas, tras el cambio en el Consell hace ocho meses: la consellera de Cultura, Carmen Ortí, presidenta efectiva del Patronato Rector; la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; y la directora general de Patrimonio Cultural, Blanca Camarena, en una reunión en la que José Manuel Sabuco se estrenó como presidente ejecutivo de la Junta Rectora, y en la que el obispo admitió que este año, por primera vez, iba a ver la Nit de l’Albà y hacer su particular ofrenda con peticiones incluidas a la Patrona de Elche, la Virgen de la Asunción.

José Manuel Sabuco, Carmen Ortí, Pablo Ruz y José Ignacio Munilla, en la sesión del Patronato. / Áxel Álvarez

Óscar Esplá, Maximiliano Thous, Eugenio d’Ors y José María Pemán

A partir de ahí, y ya en su discurso, el regidor ilicitano puso el acento en que “el verbo restaurar quiere decir muchas cosas”, y apostilló que “restaurar es hacer presente y hacer real, es recuperar el esplendor de los espacios, de las instituciones y, en definitiva, de las organizaciones humanas, que a veces que nos hacen ser mejores y que vertebran nuestra sociedad”, con alusiones a Óscar Esplá, Maximiliano Thous, Eugenio d’Ors o José María Pemán, y destacando que “el alma de la ciudad es nuestra basílica”, que recordó que el miércoles por la noche abrió sus tres puertas, al igual que este jueves, cosa que hasta la fecha solo se hacía en La Vespra y La Festa, para mitigar el calor, una actuación con la que se pretendía evitar mareos entre los cantores del Misteri, pero que el alcalde destacó que “permitía ver lo que ocurría en su interior”.

Un siglo después que Pedro Ibarra

Tras este extenso preámbulo, entró en harina con uno de los titulares que dejaba la jornada: el nombramiento de Joan Castaño como Hijo Predilecto. Lo hizo recordando que en 1926, hace ahora justo un siglo, Pedro Ibarra recibía ese mismo título. Con ello, situaba a Castaño a la altura del otro gran investigador ilicitano por excelencia, y subrayaba que los homenajes, siempre mejor en vida, dirigiéndose a la consellera de Cultura. Joan Castaño, sin embargo, con la discreción que le caracteriza, y que había llegado con la sesión iniciada, se había sentado en la última fila de sillas habilitadas en el Salón de Plenos, y tuvo que ser el alcalde el que le animara a ir a la primera línea entre los aplausos de reconocimiento de los asistentes.

Un momento de la reunión celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. / Áxel Álvarez

Financiación

Ruz cerraba su intervención manifestando el compromiso del Ayuntamiento con la restauración de Santa María, aunque en el cierre de la reunión también reivindicaría la participación del Gobierno central a través del 2 % cultural, en la senda de lo que se hizo en su día en Caravaca de la Cruz, y rememorando que es lo que ya pasó en la década de los años cuarenta del siglo pasado, tras el incendio del templo en 1936. Ortí recogió el guante, al menos de palabra, afirmando que Elche puede contar con todo el apoyo de la Administración autonómica para esta empresa, aunque no se concretaron ni formas ni cantidades. “Tenemos que estar ahí”, aseguró la consellera.

“Instaurar todas las cosas en Cristo”

También Munilla hizo hincapié en la palabra “restaurar”, recordando el versículo de las Sagradas Escrituras de Efesios 1:10 de “instaurar todas las cosas en Cristo”, refiriéndose a la parte arquitectónica de Santa María, pero también con otra vertiente más mística o religiosa, en el sentido, apostilló, de “elevar los corazones”, en la línea de cuidar el contenido y el continente del Misteri, como suele decir siempre, y como reiteraría después, en el descanso del ensayo general de este jueves. Una cita que le valió al obispo para agradecer la puesta en marcha de la comisión que creará Santa María en septiembre para hacer despegar la restauración, poniendo el foco en la importancia de comenzar de abajo arriba, y en el “principio de subsidiariedad” apoyados por personas que “aman” el templo y son expertas en sus campos, desde el económico al jurídico, pasando por el ámbito de la comunicación.

Más tarde Munilla también concretaría que, finalmente, será una fundación civil, con el objetivo de llegar a todo tipo de instituciones en la captación de fondos para financiar las obras, pero, sobre todo, para garantizar la posterior conservación de la construcción donde se representa el Misteri.

El Patronato celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Elche. / Áxel Álvarez

Como lágrimas

En esta senda, el patrono y arquitecto técnico designado por la comisión técnica de Santa María, Francisco Rodríguez Trives, dio cuenta en la reunión del estado en el que se encuentra la construcción, avalando con sus argumentos la necesidad acuciante de que se acometa la restauración, concepto que dijo preferir al de rehabilitación, y recordando las llamadas del rector de la basílica, Vicente Martínez, o del responsable del templo, Marcial Señarís, cada vez que hay desprendimientos, como recientemente en la puerta de San Agatángelo. “Son como lágrimas de las sillerías de una edificación que no siendo orgánica se comporta como tal y quiere que le hagamos caso”, afirmó utilizando este símil para referirse a los ripios caídos, y dejando claro que la actuación se hace cada vez más necesaria.

Legado

Previamente, se había expuesto la memoria de actividades presentada por primera vez por Sabuco como presidente, con alusiones especiales a la conmemoración del 25 aniversario de la declaración del drama asuncionista como Patrimonio Unesco. “Nuestra obligación es cuidar ese trabajo diario, preservar lo recibido y entregar el Misteri a quienes vendrán después con la misma autenticidad con la que ha llegado hasta nosotros”, sostuvo.

Balance económico y peticiones

En la reunión, además, se informó del proyecto de presupuesto del Patronato para 2027, que asciende a 555.200 euros, con un incremento del 0,31%, 1.700 euros más, respecto a 2026. En esta línea, y con relación a los ingresos, la tesorera del Patronato, Aida Martínez, indicó que 400.700 euros proceden de ayudas de instituciones públicas, y, en concreto, el 47% es del Ayuntamiento, el 27,8% de la Generalitat Valenciana y el 24,9% de otras entidades como Diputación o el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Ineaem), dependiente del Gobierno central. Asimismo, el expresidente de la Junta Rectora Fernando García pidió a José Manuel Sabuco más comunicación de los actos que se organizan, de forma que los patronos no se enteren por la prensa, o que se avance en el convenio laboral de los trabajadores del Misteri, a lo que el alcalde de Elche respondió luego que la consellera es consciente de la situación y que se está trabajando en ello.