Elche se refresca con una mascletà de pólvora, color... y agua

Pólvora, color y, esta vez, también una postrera nube de agua para combatir el calor. Elche vivió este jueves 13 de agosto una mascletà diferente en el Puente de Altamira, donde Pirotecnia La Alpujarreña desplegó un espectáculo de unos seis minutos y 96 kilos de material pirotécnico que reservó su sorpresa para después del último trueno. Cuatro máquinas lanzaron agua a diez kilos de presión para pulverizarla sobre el ambiente sin empapar al público, un refrescante colofón después de una exhibición diseñada para crecer progresivamente en intensidad. Los encargados de prender la mecha fueron, además, tres rostros muy reconocibles de estas fiestas: los recientes pregoneros David Agulló, Rosana Perán y Josan Ferrández.

La cita del día 13 quedó fuera del concurso de mascletàs y trasladó la pólvora hasta el entorno del Puente de Altamira, donde La Alpujarreña, firma granadina dirigida en este montaje por el pirotécnico ilicitano José Alberola, apostó por combinar el estruendo con un potente componente visual. Dos principios aéreos, abanicos, colores diferentes en las retenciones -referencias a la bandera ilicitana-, un terremoto de tres pasadas, un bombardeo y el golpe final dieron forma a una propuesta en la que trabajaron ocho personas.

Una nube de agua después del último trueno

La gran particularidad llegó precisamente cuando la mascletà parecía haber terminado. La pirotecnia instaló cuatro máquinas frontales destinadas a lanzar agua a gran presión después del golpe final, generando una nube pulverizada sobre el entorno. «Vamos a lanzar agua, pero no vamos a mojar a la gente», explicaba Alberola antes del disparo. El sistema utiliza unas máquinas que trabajan a diez kilos de presión y consiguen que el líquido llegue convertido prácticamente en una bruma. «Lo que hace es que se pulveriza y cae toda pulverizada y no te moja. Te refresca y no te moja», resumía el pirotécnico sobre un recurso que ya probaron en Elche el pasado año, aunque entonces con la mitad de medios.

El agua fue, sin embargo, únicamente el epílogo de una mascletà concebida para que el público tuviera estímulos desde el primer segundo. La Alpujarreña buscó potenciar especialmente el colorido, comenzando con abanicos de colores y acompañando los distintos tramos terrestres con efectos aéreos. «La hemos hecho también para que lleve mucho color. Empezamos con unos abanicos de colores con los que pretendíamos que la gente fuera viendo un lienzo de color arriba», exponía Alberola.

Los dos principios aéreos dieron paso a las retenciones, cada una acompañada de un color diferente, antes de afrontar la parte de mayor intensidad. El montaje incluyó un terremoto de tres pasadas «bastante largas» y un prefinal que preparó uno de los momentos más contundentes: un bombardeo concebido para concentrar 500 truenos en solo diez segundos.

El cierre pirotécnico propiamente dicho llegó con un golpe seco de trueno aéreo y humo de color. Solo entonces entraron en escena las cuatro máquinas de agua. «Cuando el público esté eufórico ya le damos con las máquinas de agua, que es una novedad bastante importante y ahora mismo se ha puesto muy de moda», explicaba el responsable del espectáculo.

Una mascletà que se escucha, pero también se siente

La filosofía de Alberola se aleja precisamente de medir una mascletà únicamente por los kilos utilizados o por el estruendo que pueda alcanzar. Los 96 kilos de pólvora de la exhibición de este jueves quedan lejos, por ejemplo, de los 150 que han llegado a emplear algunas firmas participantes en el concurso estos días. Para el pirotécnico ilicitano, el objetivo está en otro sitio.

«Las mascletàs no se trata de hacer ruido, ruido y ruido, como la gente parece querer, pero está equivocada. Las mascletàs se tienen que sentir, tiene que ser como la música», defiende. De ahí que el montaje se planteara como una composición con diferentes tiempos y una intensidad creciente, en lugar de una sucesión de detonaciones sin conexión entre ellas.

Alberola reivindica que la pólvora debe tener «su ritmo» y evolucionar hasta alcanzar el momento culminante. «Lo que se tiene que crear es espectáculo. No se trata de disparar kilos. Se trata de que todo armonioso y que la gente la disfrute de principio a final», señala.

Ese planteamiento tiene para él un componente especialmente personal cuando dispara en Elche. Aunque La Alpujarreña tiene su sede en Granada, Alberola es ilicitano y conoce bien la forma en la que la ciudad vive la pólvora durante sus fiestas patronales. Su intención, insiste, no pasa por reservarlo todo para el terremoto final. «No venimos a hacer ruido y demás y luego al final el terremoto y ya está», sostiene.

La exhibición de este jueves servía, además, de antesala para una nueva participación de la firma este viernes 14 de agosto, en este caso sí dentro del concurso. Alberola avanza que volverán a buscar una mascletà con cadencia propia para que el espectador perciba cómo aumenta la intensidad. «La gente va a sentir cómo va el ritmo y cómo va in crescendo», anticipa.

De vender petardos a disparar por toda España

Detrás del montaje hay también una trayectoria empresarial que comenzó mucho antes de los actuales sistemas de disparo y efectos especiales. Alberola recuerda que su relación con la pólvora viene prácticamente «de toda la vida». Sus primeros pasos estuvieron ligados a la venta de petardos, cuando todavía era habitual hacerlo mediante las antiguas mesas instaladas durante las fiestas.

La evolución de la normativa llevó posteriormente a las casetas homologadas y, desde ahí, el negocio fue profesionalizándose hasta adentrarse en el diseño y disparo de espectáculos pirotécnicos. La actividad ha llevado al equipo durante este agosto por diferentes puntos de España. Alberola compagina Pirotecnia La Alpujarreña con Grupo Mteoro, empresa dedicada a efectos especiales, una vertiente que les permite incorporar nuevas soluciones a sus espectáculos. En las últimas semanas han trabajado en Elche y también han realizado disparos en Vitoria y San Sebastián, entre otros lugares.

El pirotécnico destaca especialmente la experiencia de la mascletà vertical de Vitoria, dentro de una agenda particularmente intensa durante estas fechas. A ella se suma ahora la doble presencia en las Fiestas de Agosto ilicitanas, primero con la máscletà vertical, después con la exhibición del día 13 y, además, con la participación del 14 en el concurso.

El cambio de ubicación de este jueves tampoco es casual. Alberola explica que mantener el disparo en el escenario habitual mientras se prepara la Cohetà entrañaría riesgos por la presencia de las mechas y el material dispuesto para esta última. Una chispa o cualquier elemento procedente de la mascletà podría provocar un encendido accidental. Por ese motivo, la cita del día 13 se desarrolla en el Puente de Altamira y tiene carácter de exhibición, fuera de la competición, además de contar con financiación de un patrocinador privado.

La Alpujarreña lleva ya varios años encargándose de este disparo y Alberola asegura que en cada edición intenta aumentar el espectáculo. Esta vez lo hizo conjugando 96 kilos, ritmo, efectos aéreos, humo y abundante color con un recurso mucho menos habitual en una mascletà: terminar el estruendo refrescando al público. Y antes de todo ello, Agulló, Perán y Josan cambiaron por unos segundos el pregón con el que arrancaron las fiestas por otro lenguaje muy ilicitano: el de prender la mecha y dejar hablar a la pólvora.