La “marea verde” de la UFECE toma las calles del centro de Elche con el desfile de unos 300 festeros, reinas y damas de las comisiones del campo

La “marea verde” de la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE) ha tomado esta mañana, día de la Nit de l’Albà, las calles del centro de Elche con el desfile de unos 300 festeros, reinas y damas de las 13 comisiones de fiestas integradas en la entidad que representa a 17 pedanías ilicitanas que agrupan a más de 30.000 habitantes.

La representación festera del campo salió desde la plaza de Baix poco después del mediodía para llegar por la Corredora hasta la Glorieta, en un desfile animado por la colla Oripel. La comitiva siguió su camino por Obispo Tormo y el carrer La Fira para llegar a la puerta mayor de la basílica de Santa María, donde posaron para una foto oficial.

A través de la plaza del Congreso Eucarístico llegaron al Paseo de Jaca para internarse en el Parque Municipal. Tras un breve recorrido y una foto en el templete, llegaron al racó de la UFECE, ubicado frente a la Oficina de Turismo del Paseo de la Estación, donde fueron recibidos con aplausos y música.

Tras reponer fuerzas, una representación asistió a la mascletà extraordinaria diurna disparada en el puente de Altamira, fuera de concurso, por Pirotecnia Alpujarreña. Un total de 77 kilos de pólvora pusieron la nota de color amarilla, roja, azul y verde entre un fuerte terremoto que arrancó los aplausos de los festeros del campo y del numeroso público asistente, quienes al finalizar se vieron sorprendidos y refrescados por agua pulverizada lanzada desde cuatro potentes máquinas.

La “marea verde” de la UFECE toma las calles del centro de Elche / INFORMACIÓN

Los encargados de encender la mecha fueron los pregoneros de 2023, el joven ilicitano David Agullo; de 2024, la empresaria y directiva del sector del calzado, Rosana Perán; y de 2026, el futbolista del Elche CF., Josan Ferrández, con quienes los festeros del campo y las autoridades asistentes, presididas por el alcalde de Elche, Pablo Ruz, posaron ante las cámaras para inmortalizar un momento tan emotivo.

Visibilidad

El presidente de la UFECE, Andrés Coves, ha destacado que este desfile es “una forma de hacernos presentes en las Fiestas de Elche. Cada 13 de agosto hacemos un pasacalle con todas las reinas y damas de las pedanías para tener visibilidad y estar presentes en las Fiestas de Agosto”.

El racó de la UFECE es un punto de encuentro para los vecinos de las pedanías que acuden a las Fiestas de Elche, donde cada día se rinde homenaje a la gastronomía del campo ilicitano. El recinto abre hasta el próximo día 15 entre las 12:30 y las 15:00 horas, aproximadamente.

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Después de esta actividad, los festeros del Camp d’Elx saldrán en la tradicional procesión de la Virgen, el día 15, dando por finalizada su participación en estas Fiestas de Agosto de 2026.