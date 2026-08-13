El Misteri d'Elx abre su palco a la sociedad civil ilicitana

El Misteri d'Elx reserva sus dos grandes representaciones de este viernes 14 y sábado 15 de agosto para agasajar a una amplia representación de la sociedad civil ilicitana. El mundo festero, asociaciones vinculadas a las tradiciones de la ciudad, entidades religiosas y representantes institucionales se dan cita a las 18 horas en la basílica de Santa María para asistir a La Vespra y La Festa, las dos jornadas centrales del drama asuncionista. Una nómina de invitados en la que, frente al mayor peso político e institucional de los Ensayos Generales, adquieren protagonismo quienes durante todo el año mantienen una estrecha vinculación con la vida social, festera y tradicional de Elche. Este miércoles se esperaba la asistencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien excusaba finalmente su ausencia en el último ensayo general.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, encabezará la representación municipal junto a miembros de la Corporación Municipal en las jornadas más importantes de La Vespra y La Festa, acompañado por miembros del Gobierno Municipal y de la Corporación Municipal. Junto a ellos ocuparán un lugar destacado las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche, además de representantes de Moros y Cristianos, Pobladores, Carretilleros, Belenistas, la Real Orden de la Dama, la Casa de Andalucía, la Sociedad Venida de la Virgen, la Junta Mayor de Semana Santa o la Mayordomía del Corpus Christi. El viernes se sumarán además la delegada del Consell en la provincia de Alicante, Agustina Esteve, y el general de División José Luis Arranz.

Público en la basílica de Santa María durante el ensayo general del miércoles del Misteri d'Elx / Áxel Álvarez

El protagonismo pasa a las entidades de Elche

La composición de los invitados de estas dos jornadas dibuja una fotografía diferente a la de los Ensayos Generales, en los que tradicionalmente existe una presencia más numerosa de cargos públicos y representantes de distintas administraciones. Con la llegada de los días 14 y 15, el Misteri dirige especialmente su mirada hacia el tejido asociativo de la ciudad, coincidiendo además con los dos días en los que la representación recupera plenamente su carácter tradicional.

La primera de estas citas tiene lugar este viernes 14 de agosto a las 18 horas, cuando se representa La Vespra. El alcalde, Pablo Ruz, volverá a estar al frente de la representación institucional del Ayuntamiento, junto a integrantes del Gobierno Municipal y concejales de la Corporación. A ellos se incorporarán las Reinas y Damas de las Fiestas, que representan a uno de los colectivos con mayor protagonismo durante estos días de celebraciones patronales.

El mundo de los Moros y Cristianos contará igualmente con una nutrida representación. Está anunciada la asistencia de Julián Fernández, presidente de la Asociación Festera; José Carlos Giner, Capitán Moro; Asunción Pérez, Capitana Cristiana, y José Antonio Mateo, Abanderado. También figuran entre los invitados Natividad Rubiño, Dama Heliké de Pobladores, sumando así a la representación de las fiestas históricas que durante los últimos días han llenado las calles del centro de la ciudad.

No son las únicas asociaciones festeras y tradicionales convocadas a Santa María. A La Vespra asistirán igualmente Jaime Sánchez, presidente de la Asociación de Carretilleros, entidad especialmente vinculada a la tradición de la pólvora ilicitana, y Francisco Guilabert, presidente de la Asociación de Belenistas. También está prevista la presencia de María del Carmen Pérez Cascales, presidenta de la Real Orden de la Dama, y de Juan José Jaimez, presidente de la Casa de Andalucía.

Público durante las representaciones de este miércoles en la basílica de Santa María en Elche / Áxel Álvarez

Tradición, fiestas y celebraciones religiosas

La lista refleja así buena parte del entramado de asociaciones que participa activamente en el calendario festivo, religioso y cultural de Elche. Entre los invitados de ambas jornadas aparecen también dos entidades estrechamente relacionadas con algunas de las tradiciones religiosas más arraigadas de la ciudad: la Sociedad Venida de la Virgen y la Mayordomía del Corpus Christi.

Su presencia cobra especial significado durante las representaciones del 14 y 15 de agosto, cuando el Misteri alcanza el corazón de su celebración. La Vespra escenifica este viernes la muerte y Asunción de la Virgen, mientras que La Festa, el sábado, culmina el drama sacro-lírico con la coronación de María. Son las representaciones centrales y tradicionales de la Festa, después de los Ensayos Generales celebrados durante los días precedentes.

La nómina del viernes incorporará asimismo dos invitados vinculados al ámbito institucional y militar. Por parte de la Generalitat está prevista la asistencia de Agustina Esteve, delegada del Consell en la provincia de Alicante. También acude José Luis Arranz, general de División, presidente de la Hermandad de Amigos de la Guardia Civil y ex jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.

La Festa repite la amplia representación social

El esquema se mantedrá prácticamente intacto el sábado 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen y jornada de La Festa. La representación comienza también a las 18 horas y volverá a contar con Pablo Ruz, los miembros del Gobierno Municipal y de la Corporación Municipal y las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche.

Repetirán igualmente los máximos representantes de los Moros y Cristianos: Julián Fernández, como presidente de la asociación; José Carlos Giner, Capitán Moro; Asunción Pérez, Capitana Cristiana, y José Antonio Mateo, Abanderado. Natividad Rubiño vuelve a representar a Pobladores de Elche como Dama Heliké.

También están convocados Jaime Sánchez, presidente de la Asociación de Carretilleros; Francisco Guilabert, presidente de la Asociación de Belenistas; M. Carmen Pérez Cascales, presidenta de la Real Orden de la Dama, y Juan José Jaimez, presidente de la Casa de Andalucía. Completarán la representación de entidades la Sociedad Venida de la Virgen y la Mayordomía del Corpus Christi.

La principal incorporación específica del sábado es la de Carlos Martos, secretario de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Elche, que se suma así a la representación del tejido religioso de la ciudad en el día grande del Misteri.