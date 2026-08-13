Cinco siglos de un Misteri d'Elx que siempre sorprende

El Misteri d'Elx lleva cerca de cinco siglos representando la misma historia y, sin embargo, nunca es exactamente el mismo. Cambian las voces, los matices y hasta pequeños gestos de una jornada a otra. También varía la mirada de quien lo contempla. El tercer y último ensayo general, celebrado esta tarde de jueves en una basílica de Santa María prácticamente llena, volvió a demostrarlo: una representación redonda, sin incidencias entre sus protagonistas por primera vez esta temporada y con buena parte del reparto renovado respecto a las jornadas anteriores. El resultado deja al drama asuncionista preparado y con todas las garantías para afrontar este viernes La Vespra y el sábado La Festa, las dos representaciones tradicionales que culminan el ciclo de agosto.

Comienzo de la segunda parte, La Festa, en el ensayo general del Misteri d'Elx de este jueves / Áxel Álvarez

La tarde dejó también una imagen diferente en Santa María. Puertas y ventanas permanecieron abiertas como el miércoles para facilitar la ventilación tras los problemas provocados por el calor durante las dos primeras jornadas. Esta vez no hubo mareos ni lipotimias. El martes tuvieron que ser atendidas cuatro personas vinculadas a la representación y el miércoles se registró otra indisposición. Este jueves, pese a celebrarse el ensayo por la tarde y con temperaturas elevadas en el exterior, no hubo ninguna. La humedad rondaba el 50 %, lejos de los registros superiores al 80 % de jornadas anteriores, y la circulación del aire contribuyó a hacer más llevaderas las cerca de tres horas de representación.

Un Misteri nunca idéntico al anterior

El argumento permanece desde hace siglos, pero, dentro de esa estructura inmutable, el Misteri está sometido a una continua evolución artística. Se mejoran voces, interpretaciones y movimientos escénicos, y los repartos cambian incluso de un día para otro. Este jueves prácticamente todo el elenco, desde los niños hasta los adultos, presentaba variaciones respecto a las jornadas precedentes. El principal papel del primer acto, el de la Virgen María o Maria Major, correspondió en esta ocasión a Santiago Sánchez.

Así ha sido el tercer Ensayo General del Misteri d'Elx / Axel Álvarez

Ahí reside una de las particularidades de una Festa que puede contemplarse innumerables veces sin agotarse. Siempre aparece un detalle nuevo. A veces está sobre el cadafal y otras, paradójicamente, en aquellos rincones hacia los que prácticamente nadie mira.

Uno de los judíos que participan en el Misteri d'Elx / Áxel Álvarez

Uno de ellos está precisamente en lo más alto. Cada vez que se abre la trampilla del cielo para permitir la aparición de los aparatos aéreos, quienes esperan allí arriba reciben una auténtica bocanada de aire caliente. El aire de una basílica abarrotada asciende al ser menos denso y se acumula en la parte superior. Cuando el cielo se abre, tramoyistas y protagonistas sienten de golpe ese calor acumulado. Quienes lo han experimentado lo describen de una manera muy gráfica: «Como si fuera fuego».

También existe otro Misteri detrás del altar mayor. Allí hay bancos distribuidos frontalmente y en ambos laterales desde los que siguen la representación familiares de los participantes, actores suplentes y niños que interpretarán sus papeles en jornadas posteriores. Los más pequeños observan así a sus compañeros antes de que llegue su propio turno. La cantera aprende también mirando. En esta misma localización se guarda ya el palio que el pasado año se estrenó y que fue donado por el alcalde de Elche, Pablo Ruz, para su uso en la procesión del día de la Marededéu.

El Araceli desciende en la representación de este jueves en Elche / Áxel Álvarez

El rector de Santa María, Vicente Martínez, puso precisamente el acento este jueves en ese protagonismo infantil. «Sus voces son fundamentales, transmiten fuerza espiritual. El papel de la Virgen es muy exigente. Son el futuro de nuestra tradición secular. Debemos estar muy agradecidos a los integrantes de la Escolanía», señaló.

Son los niños quienes ocupan algunos de los papeles de mayor responsabilidad y quienes sostienen buena parte de los momentos más reconocibles de la representación. Sobre ellos descansa también la continuidad de una tradición transmitida generación tras generación.

Lo que ocurre alrededor del cadafal

El Misteri no solo se ve. También se escucha todo aquello que sucede fuera. Con las puertas de Santa María abiertas, este jueves fue especialmente perceptible. La celebración por la tarde coincidió, además, con una ciudad volcada ya en la Nit de l'Albà, lo que incrementó considerablemente el movimiento en las calles y el ruido exterior. Conversaciones, actividad en la plaza y, sobre todo, petardos penetraron con mayor intensidad en el templo.

Una de las aperturas del cielo este jueves por la tarde / Áxel Álvarez

El contraste forma parte también de una obra que ha preservado deliberadamente la naturalidad de sus recursos. No existe megafonía para amplificar las voces. Todo se interpreta de manera natural y los elementos técnicos procuran interferir lo mínimo posible. La iluminación se cuida hasta el detalle, pero sin sobreexponer elementos externos a una representación cuyos recursos mantienen una deliberada sencillez.

De esa combinación surgen estampas que pasan desapercibidas para buena parte del público. Las luces proyectan sobre las paredes del altar sombras gigantescas de la Mangrana o el Araceli, siluetas que por momentos parecen duplicar en piedra la escena que desciende desde el cielo.

Mangrana abierta y su sombra proyectadas sobre la pared del altar mayor de la basílica de Santa María de Elche / V. L. Deltell

Cuando este se abre y se cierra hay un pequeño ritual sonoro que se repite durante toda la representación: aplausos, campanadas y cohetadas acompañan el movimiento de los aparatos. Y en los momentos culminantes aparece una estampa mucho más contemporánea: cientos de teléfonos móviles levantados al mismo tiempo, todos apuntando hacia la cúpula para conservar la imagen.

El calor deja también imágenes menos solemnes, pero muy humanas. No resulta extraño encontrar a sacerdotes con el alzacuellos abierto intentando aliviar el bochorno. Los actores buscan asimismo cualquier posibilidad de refrescarse antes de entrar en escena. Algunos apóstoles y judíos aprovechan incluso las grandes macetas de alhábega situadas en la puerta principal para perfumarse y refrescarse las manos antes de iniciar la representación.

Uno de los apóstoles refresca su mano con una de las alhábegas de la entrada a la basílica de Santa María en Elche / Áxel Álvarez

Hay protocolos todavía menos conocidos. Cuando el cortejo completa el recorrido entre la antigua ermita de San Sebastián -actual Museu del Misteri o Museo de La Festa— y Santa María, todos sus integrantes saludan al director de la Banda Sinfónica de Elche, Felipe Martínez, en una costumbre que viene de lejos. El primero en hacerlo es el rector, Vicente Martínez, y el último, el alcalde, Pablo Ruz.

También antes de la entrada de los apóstoles puede encontrarse durante unos instantes al mestre de Capella, Javier Gonzálvez, detrás del altar mayor. Desde allí observa cómo evoluciona la escena antes de que continúe la acción musical.

El mestre de Capella suele sentarse tras el altar mayor de Santa María para concentrarse y escuchar los primeros minutos del Misteri d'Elx / V. L. Deltell

Y en medio de todos estos detalles permanece el verdadero centro del Misteri: la Virgen. Ante ella se arrodillan los participantes, algunos varias veces en diferentes saludos y honras. Toda la obra gira alrededor de su Dormición, Asunción y Coronación, así como del milagroso encuentro de los apóstoles para participar en su entierro. Ellos mismos lo reconocen en uno de los cánticos: «Cierto es este gran misterio de estar aquí todos juntos».

Un amplio despliegue institucional

La representación estuvo presidida eclesiásticamente por el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, y contó con una nutrida presencia institucional y política. Asistieron el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y miembros de la Corporación municipal; la presidenta de las Cortes Valencianas, María Llanos Massó; el vicepresidente y conseller de Presidencia, José Díez; la consellera de Educación y Cultura, Carmen Ortí; y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez.

También estuvieron varios diputados nacionales y el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda. Finalmente, no acudió la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, cuya presencia estaba inicialmente prevista, después de disculpar su ausencia durante la mañana de este jueves. De este modo, no hubo representación directa del Gobierno de España más allá del subdelegado, ni asistió tampoco el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Bernat Soria, médico y científico que fue ministro de Sanidad y Consumo, sí estuvo entre los invitados, concretamente por parte del Misteri.

El exministro y científico Bernat Soria, en la tribuna del Patronato del Misteri este jueves / V. L. Deltell

Durante el descanso, antes de la tradicional horchata, las principales autoridades dejaron breves reflexiones sobre La Festa. Pablo Ruz agradeció el respaldo de las instituciones y definió el Misteri como «esta joya que es de todos los españoles, de todos los valencianos y de la humanidad».

El nuevo presidente del Patronato, José Manuel Sabuco, que asumió el cargo el pasado 15 de julio, hizo una valoración muy positiva de los tres ensayos generales y puso el foco en la multitud de personas que trabajan fuera de la vista del público: tramoya alta y baja, sastrería, peluquería y trabajadores de la Casa de La Festa, entre otros. «Gracias a todos y cada uno de ellos y de ellas La Festa un año más brilla con luz propia», destacó.

Por su parte, Toni Pérez reafirmó el compromiso de la Diputación con un patrimonio que considera una de las grandes expresiones culturales valencianas: «Es una auténtica maravilla como patrimonio cultural y oral y como tal tenemos que cuidarlo».

La consellera Carmen Ortí destacó que cerca de 300 personas están implicadas en sacar adelante la representación y atribuyó precisamente a ese trabajo colectivo la continuidad de una manifestación artística vinculada al cristianismo medieval: «Gracias a esas personas continuamente trabajando por esta fiesta» se mantiene una representación que alcanza, señaló, «un nivel máximo».

La presidenta de las Cortes, María Llanos Massó, resumió su primera impresión como el descubrimiento de «la mezcla de cultura, de tradición y de devoción a la Virgen María», una conjunción que, destacó, se mantiene viva después de cinco siglos.

Discursos de las autoridades en el descanso del tercero de los ensayos / V. L. Deltell

Munilla aprovechó su intervención para mirar también al continente que acoge este patrimonio inmaterial. El obispo detalló los avances para abordar la futura restauración de la basílica de Santa María y resaltó que «he visto una gran confluencia, una convicción compartida de que vamos todos a una; esto es un tesoro que tiene que ser bien custodiado», resumió sobre un proyecto que se plantea por fases para evitar el cierre del templo.

La tarde terminó con la atención puesta nuevamente en el cielo y en el cadafal. Tras dos jornadas condicionadas de una u otra manera por el calor, la tercera representación se cerró sin una sola incidencia, con el engranaje musical y escénico funcionando a pleno rendimiento y con una basílica prácticamente llena.

Fue el último ensayo, en todos los sentidos. A partir de ahora desaparece esa palabra del calendario. Este viernes llega La Vespra y el sábado La Festa, cuando el Misteri vuelva a representarse ya no como prueba sino como celebración. El tercer ensayo general dejó precisamente esa sensación: el mecanismo está preparado, las voces responden, los repartos ofrecen garantías y los inconvenientes sufridos en los primeros días no se repitieron.

Después de cerca de cinco siglos, todo volverá a suceder de nuevo. Y, aun así, será diferente. Porque esa es quizás una de las grandes paradojas del Misteri d'Elx: repite desde hace siglos la misma historia y nunca termina de mostrar todo lo que guarda.