La Nit de l'Albà de Elche: estas son las tradiciones que envuelven la noche más mágica del año

2.800 kilos de pólvora, 312 palmeras y muchos rituales que cumplir. La Nit de l'Albà de Elche es el sentimiento de toda una ciudad que para y admira al cielo para sentir junto a su Patrona, la Virgen de la Asunción. La emoción de una noche para el recuerdo pero también para vivir con la familia o las personas más cercanas. Compromiso para que una tradición perdure en el tiempo, de que nadie se quede atrás y que se grabe en las estrellas el canto de la sociedad ilicitana.

Esa magia pasa de generación en generación, en cada institución, entidad, familia y pirotecnia. No es solo un espectáculo que lleva luz y sonido, es mucho más. Comienzan los últimos preparativos para la noche con más sentimiento del año, pero ¿sabes todas sus tradiciones y rituales?

Palmeras como homenaje

Estos artefactos pirotécnicos llenan la noche de luz y sonido, pero en muchas familias, lleva una historia detrás. Como si de una ofrenda se tratase, vecinos, entidades y empresas lanzan cohetes y palmeras desde calles y azoteas como unión en este 13 de agosto. En total, durante esta Nit de l’Albà se lanzarán 312 palmeras, de las que 138 correrán a cargo del Ayuntamiento de Elche, además de la Palmera de la Virgen y las impulsadas por organismos municipales como VisitElche o Pimesa. Sus dedicatorias estarán dirigidas, entre otros, a los ilicitanos, las entidades festeras y culturales, la Patrona, los cuerpos de seguridad, emergencias y sanitarios. A ellas se sumarán más de una treintena de palmeras de Pirotecnia Ferrández y las patrocinadas por empresas, particulares y colectivos. La última antes del gran colofón será la de Riegos de Levante, a las 23.55 horas, dedicada a la Mare de Déu con una petición muy concreta: que ayude a garantizar la seguridad hídrica.

Para las palmeras, se han habilitado como puntos de lanzamiento la plaza Primero de Mayo, el Jardín de Andalucía, el CEIP Mariano Benlliure, el colegio Hispanidad, Candalix, el edificio principal y el aulario de la Uned, el IES Carrús, el IES Sixto Marco, el Victoria Kent, el CEIP La Alcudia, el Clara Campoamor y el colegio El Palmeral.

La Cohetà y el "Gloria Patri"

Una de las partes más antiguas del espectáculo y la que indica que queda poco para la Palmera de la Virgen. Se inicia 15 minutos después del inicio de la Nit de l'Albà. Este año, como novedad, se incorporan con carácter previo a las cohetàs que comienzan a las 23.20 horas desde los puentes del Ferrocarril y de Altamira y desde el Paseo de la Estación 100 carcasas con efecto de color y 180 docenas de cohetes de color, dentro de un espectáculo integrado por 312 palmeras y más de 6.000 docenas de cohetes. La duración suele rondar los 25 minutos.

En ese instante, la pólvora se detiene, las luces de la ciudad se apagan y Elche parece contener la respiración. Miles de ilicitanos esperan en silencio el momento más emocionante y esperado de la noche, mientras comienza a sonar de fondo uno de los pasajes más solemnes y reconocibles del Misteri d’Elx: el “Gloria Patri”. La oscuridad invade la ciudad y mientras se disipa el humo de la Cohetà, llega el momento más esperado.

Una imponente Palmera de la Virgen tras el humo de un espectáculo pirotécnico imponente en la Nit de l'Albà 2025 / Áxel Álvarez / ÁXEL ÁLVAREZ

Palmera de la Virgen

Y entonces aparece lo que todos están esperando. La Palmera de la Virgen vuelve a abrirse sobre el cielo de Elche. Este 2026 será con 1.080 cohetones y 98 kilos de pólvora, dibujando durante apenas 25 segundos su inconfundible manto blanco perla sobre la ciudad. Alcanzará unos 150 metros de altura y se extenderá cerca de 300 metros, fruto de un trabajo completamente artesanal en el que participan alrededor de 40 personas. Pero este año su luz tendrá un significado todavía más especial. Pirotecnia Ferrández dedicará la Nit de l’Albà a Manuel Ferrández, quien durante años fue uno de los responsables de hacer posible ese momento y que falleció el pasado verano. Así, cada destello tendrá también algo de recuerdo: una palmera para quienes ya no están y, especialmente, para quien tantas veces ayudó a iluminar el cielo de Elche desde el otro lado de la pólvora.

La silueta de la patrona preside Santa María

Cuando la Palmera de la Virgen se apaga y el cielo recupera poco a poco la oscuridad, la emoción todavía no ha terminado. En lo alto del campanario de Santa María se enciende entonces una estructura de bengalas de más de tres metros que dibuja la silueta de la Virgen de la Asunción, coronada. Durante casi un minuto, la figura incandescente gira lentamente mirando hacia todos los rincones de Elche, en un gesto que los ilicitanos viven como una bendición de la Patrona sobre toda la ciudad.

Rafa Arjones

"Para la Virgen, un altar" y sandía para terminar

Cuando su luz comienza a desvanecerse, suenan los primeros acordes de Aromas Ilicitanos, que se tararea desde terrazas, balcones y ventanas, antes de que el volteo alegre de las campanas de Santa María. Después de la pólvora y la emoción, llega otro ritual inseparable de la noche (y el más refrescante): compartir la tradicional sandía y poner el broche más ilicitano a la Nit de l’Albà.

El origen de la gran noche ilicitana

La Nit de l’Albà nace a finales de la Edad Media, ligada desde sus orígenes al ciclo festivo del Misteri d’Elx y a las celebraciones en honor a la Virgen de la Asunción. Los documentos conservados en el Archivo Municipal muestran que ya entonces existía una fiesta del fuego en la que se lanzaban cohetes como ofrenda a la Patrona, uno por cada hijo, una costumbre que con el paso de los siglos ha evolucionado pero que todavía pervive en las dedicatorias que particulares, empresas y colectivos realizan durante la noche.

La celebración aparece documentada desde el siglo XVI, cuando las casas iluminaban sus ventanas y desde las murallas se disparaban cañones y arcabuces. Con el tiempo, aquellos estruendos fueron dando paso a formas cada vez más elaboradas de pirotecnia: en el siglo XVIII el Consell sufragaba un gran castillo de fuegos artificiales y, ya en el XIX, comenzó a lanzarse a medianoche una gran palmera desde la torre del Ayuntamiento, antecedente directo de la actual Palmera de la Virgen.

La tradición siguió transformándose durante el siglo XX. En 1935 se instauró el llamado “cohete ofrenda”, con el lanzamiento de miles de docenas de cohetes, y desde 1969 la Palmera de la Virgen se dispara desde el campanario de la basílica de Santa María. Pese a todos estos cambios, la esencia se ha mantenido intacta: la Nit de l’Albà no es un espectáculo que Elche contempla desde fuera, sino una celebración en la que toda la ciudad participa, lanza, ofrece y convierte el cielo en parte de la fiesta.

Las carretillas vuelan en Elche / V. L. Deltell

La Carretillà, el relevo de la Nit de l’Albà

Cuando la Palmera de la Virgen se apaga y la Nit de l’Albà empieza a despedirse, Elche todavía guarda un último estallido de pólvora. La madrugada del 13 al 14 de agosto, a partir de la 01.15 horas, el protagonismo se traslada al Hort del Monjo, donde cerca de 200 carretilleros mantienen viva una tradición que, según la Asociación de Carretilleros de Elche, se remonta a 1735. Aunque durante años se popularizó como la “guerra de carretillas”, el colectivo rechaza ese nombre: para quienes participan no hay ninguna batalla, sino una ofrenda de fuego a la Virgen de la Asunción, una manera distinta, más intensa y visceral, de rendir homenaje a la Patrona.

La Carretillà ha crecido con fuerza en los últimos años. El recinto del Hort del Monjo ocupa alrededor de 1.400 metros cuadrados y la cita reúne ya a cerca de 4.000 espectadores, mientras el número de lanzadores prácticamente se ha duplicado. Este 2026, además, la celebración incorpora una importante novedad en materia de seguridad: el vallado se elevará tres metros, hasta alcanzar los nueve metros de altura, para impedir que las carretillas —un producto pirotécnico de trayectoria imprevisible— puedan salir de la zona acotada y alcanzar al público o a los agentes.

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La escena, una vez comienza el lanzamiento, es pura adrenalina: chispas que rebotan contra el suelo, humo, fuego y carretillas que cruzan el recinto en todas direcciones mientras los participantes, debidamente protegidos y formados, se adentran en esa tormenta de pólvora. La Carretillà se convierte en ese último latido, una tradición que ha sobrevivido durante siglos y que cada madrugada del 14 de agosto recuerda que, en Elche, el fuego también es una forma de memoria y devoción.