De la UMH a la Acequia Mayor: así ha sido el tercer día del Racó de INFORMACIÓN en Elche

En plenas Fiestas de Elche INFORMACIÓN abrió este 13 de agosto, horas antes de la esperada Nit de l'Albà, el Racó en el Paseo de la Estación en la que era la tercera y penúltima jornada. El broche se pondrá este viernes, 14 de agosto, con una apertura desde las 12 horas aproximadamente hasta pasada la mascletà, alrededor de las 14.15 horas. Por el enclave, a escasos metros de la carpa del racó gastronómico y de ocio FestiElx, pasaron este jueves infinidad de vecinos y visitantes así como representantes del mundo académico y de la gestión hidráulica. Entre quienes departieron unos minutos a través de los micrófonos de InformaciónTV se encontraba el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juanjo Ruiz, acompañado del vicerrector José Juan López, que departieron sobre la importancia del vínculo entre la ciudad y el campus y más en unos días en los que el recinto que se utiliza como parking es escenario de la barraca municipal por donde han pasado estos días artistas de la talla de Siloé o Rigoberta Bandini ayer.

Aigües d'Elx

Por otra parte también quisieron compartir un rato con profesionales del diario y la televisión local Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Institucionales en la Comunidad Valenciana de Hidraqua (Grupo Veolia), firma a la que pertenece la empresa mixta que gestiona el suministro en la ciudad. Desde Aigües d'Elx acudió la gerente María José Toledo y el director de comunicación Alfonso Huedo. Desde la Acequia Mayor del Pantano se encontraba su presidente, Paco Picó.

En el plano cultural y después de que pasasen estos días representantes del Patronato del Misteri d'Elx como el propio presidente, José Manuel Sabuco, este jueves acudió al racó el Maestro de Ceremonias y cineasta Pablo Más, acompañado de su hijo, Leopoldo Más, que en estas representaciones se estrenó en el papel de María.