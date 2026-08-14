El "martillo de Thor" se juega el oro con un último golpe de colores en Elche

Y como todo buen principio, hay un final aún mejor. El concurso de mascletás de las Fiestas de Elche puso el broche este 14 de agosto con el sello inconfundible de Pirotecnia Alpujarreña. La firma encargada de cerrar la competición, porque sí que habrá otra mascletá este 15 de agosto pero sin votaciones, volvió a llevar hasta la avenida Alcalde Vicente Quiles una de sus señas de identidad con los golpes del «martillo de Thor».

La propuesta de 132 kilos de pólvora se concibió para que el estruendo tuviera ritmo propio, y tanto que lo tuvo, hasta crecer progresivamente durante alrededor de seis minutos mientras el público levantaba las manos casi al unísono.

La empresa llegaba al último disparo después de unos días especialmente intensos después de abrir las celebraciones patronales con el encargo de la Cridà por la Gestora de Festejos Populares. Llegó el colofón por todo lo alto después de que la pirotécnica llevase la magia, con agua incluida, al entorno del Palacio de Altamira con la mascletá de exhibición fuera de concurso el jueves.

Uno de los momentos de la mascletá de Alpujarreña a vista de dron / Áxel Álvarez

De la lluvia a quedarse fuera

Esta vez para abrir boca se completó el particular recorrido con sucesivos golpes de menor a mayor intensidad en una composición con humo de colores y un ritmo musical que cogió la misma fuerza que la potencia bruta hasta el terremoto final.

Con esta mascletá Alpujarreña se quitó el sabor agridulce de los dos últimos años después de que en 2025 fuese desclasificada del certamen por lanzar dos minutos más tarde de las 14 horas por un problema técnico sobrevenido por circunstancias ajenas a la propia empresa, como relatan. En 2024 un chaparrón provocó que se tuviera que adelantar media hora, en lugar de suspender, por lo que al no tener casi margen de maniobra para avisar del cambio hubo poca afluencia concentrada junto al Parque Municipal.

Policía Nacional

Horas antes de la Roà, a 33 grados y con un sol de justicia, después de una mañana nublada y con bochorno, los miles de asistentes con la adrenalina en el cuerpo observaban cómo el presidente del Patronato del Misteri, José Manuel Sabuco, prendía la mecha, como guiño por el arranque de la representación de la Vespra.

Mientras, a cientos de metros de altura, sobrevolaba el recinto el helicóptero de la Policía Nacional supervisando un espectáculo aéreo y terrestre entre silbatos tritonos, serpentinas aéreas, chicharras, serpentones y truenos de aviso. El colofón llegó con un terremoto de cuatro fases protagonizado por un bombardeo de trueno completamente digitalizado diseñado para pegar los martillazos finales sobre el suelo.

A 20 kilos del límite

La carga fue inferior a la de otras competidoras, quedándose a unos 20 kilos del máximo permitido, lo que no quiere decir que fuese menos espectacular. Precisamente la firma quiso demostrar que el peso de una mascletá no reside únicamente en sus kilos o en la contundencia del terremoto, sino en cómo se ordenan y ejecutan todos sus elementos, como apuntaba el responsable, José Alberola, que mirando al cielo sofocado por el calor agradecía que no hubiera viento.

Preguntado sobre el recinto, el encargado valoraba positivamente las modificaciones realizadas hace años, dejando atrás el Palacio de Altamira, y agradeció que este 2026 se haya ampliado el espacio de montaje.

Concurso

Si bien, más crítico se mostró con el sistema de votación del concurso, reservado a personas empadronadas en Elche. Desde la pirotecnia no comparten esa limitación impuesta por el bipartito de PP y Vox porque entre las miles de personas que acuden a los disparos existe también una importante presencia de visitantes llegados desde otros municipios.

A su juicio, la cuestión de fondo va más allá de quién puede emitir el voto y entiende que deberían valorarse más criterios para terminar puntuando, por lo que reivindicó analizar desde el montaje hasta la última detonación. El diseño, la ejecución, la ausencia de cortes, la progresión y la combinación entre el cielo y el suelo "deberían tener un peso fundamental".