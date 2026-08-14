La Nit de l'Albà en Elche deja 40 heridos: desde un niño de 4 años a una joven grave en la Unidad de Quemados de Alicante

La Nit de l'Albà dejó 40 heridos entre la noche del 13 y la madrugada de este viernes 14 de agosto en Elche, en una celebración marcada por el lanzamiento de 9,6 toneladas de pólvora, alrededor de 250 kilos más que el año pasado. Entre las personas que requirieron atención sanitaria figura un niño de solo 4 años, el paciente de menor edad trasladado a un hospital, y una joven de 17 años que sufrió quemaduras de segundo grado en un brazo y el abdomen por una carretilla y cuyo caso fue derivado al área de Cirugía Plástica del Hospital General de Alicante para su valoración. Otra mujer tuvo que ser intervenida en un ojo por el impacto de una caña.

El balance definitivo eleva así hasta 40 el número de personas heridas y atendidas durante una de las noches más multitudinarias del calendario festivo ilicitano. De ellas, 21 se encontraban en el recinto habilitado para la Carretillà o en la zona destinada al público junto a l'Hort del Monjo. Ninguna de estas últimas requirió ingreso hospitalario. Las lesiones estuvieron relacionadas principalmente con la manipulación de material pirotécnico, con heridas especialmente en manos y antebrazos, además de los habituales impactos provocados por la caída de cañas después de los lanzamientos.

Las mejores imágenes de la Nit de l'Albà de Elche / Axel Álvarez

De 17 heridos antes de la Palmera a 40 durante toda la noche

El primer balance se circunscribía al periodo comprendido entre las 23.15 horas y el lanzamiento de la Palmera de la Virgen, momento culminante de la Nit de l'Albà a medianoche. Durante ese intervalo fueron atendidas 17 personas, en su mayoría por lesiones de carácter leve.

La cifra aumentó posteriormente al incorporar las incidencias registradas durante el conjunto de la noche del 13 y la madrugada del 14 de agosto. El balance definitivo alcanzó de este modo las 40 atenciones sanitarias, incluyendo las producidas después del gran espectáculo pirotécnico que cada año cubre el cielo de Elche.

La mitad de las intervenciones se concentraron en el entorno de la Carretillà. En concreto, fueron 21 las personas atendidas que se encontraban bien en el interior de la denominada jaula durante el lanzamiento de las carretillas, bien entre el público situado en las inmediaciones de l'Hort del Monjo. Pese a la intensidad de esta parte de la celebración y al elevado número de atenciones, ninguno de estos casos terminó requiriendo hospitalización.

Entre los afectados hubo además dos adolescentes que sufrieron quemaduras leves en las manos como consecuencia de la manipulación de artículos pirotécnicos. Se trata precisamente de una de las zonas del cuerpo en las que se concentraron buena parte de las lesiones registradas durante la madrugada.

El balance sanitario confirma que la pirotecnia estuvo detrás de la mayoría de los casos. Las lesiones más frecuentes fueron heridas en manos y antebrazos, fundamentalmente relacionadas con la manipulación de diferentes artículos, a las que se sumaron los traumatismos ocasionados por la caída de cañas.

Este último riesgo vuelve a estar presente cada Nit de l'Albà. Tras alcanzar altura, los restos de los cohetes regresan a tierra y pueden provocar golpes y heridas entre las miles de personas que permanecen en las calles, terrazas y espacios abiertos contemplando el espectáculo. En esta ocasión, una de esas cañas provocó una de las lesiones que requirieron una atención más específica.

Una Carretillà entre destellos más seguros en Elche / Héctor Fuentes

Una intervención ocular y una joven derivada a Alicante

De los 40 heridos, un total de 19 acudieron para recibir asistencia al Hospital General Universitario de Elche, al Hospital Universitario del Vinalopó y a los Puntos de Atención Sanitaria (PAS). La actividad hospitalaria relacionada con la celebración se prolongó durante casi cinco horas.

La primera asistencia en un hospital se produjo ya a las 22 horas, dos horas antes de la Palmera de la Virgen, mientras que la última quedó registrada a las 2.40 horas de la madrugada. El abanico de edades fue amplio y entre los pacientes se encontraba un niño de cuatro años, la persona más joven que tuvo que recibir atención hospitalaria durante la noche.

Uno de los casos que requirió mayor seguimiento fue el de una joven de 17 años, que sufrió quemaduras de segundo grado. Las lesiones se produjeron después de que una carretilla le provocara quemaduras en un brazo y en el abdomen. Su caso quedó pendiente de evolución y fue derivado al área de Cirugía Plástica del Hospital General de Alicante, donde debía ser valorado por los especialistas.

A este caso se sumó el de una mujer que tuvo que ser intervenida en un ojo después de resultar alcanzada por la caída de una caña. Las lesiones oculares constituyen precisamente uno de los riesgos asociados a una noche en la que los servicios sanitarios ilicitanos despliegan un dispositivo especial ante la elevada concentración de material pirotécnico y de personas en las calles.

Héctor Fuentes

La cifra final incluye también numerosos casos de menor consideración. Especial protagonismo tuvieron las quemaduras y heridas en las extremidades superiores, consecuencia de la manipulación directa de petardos y otros elementos pirotécnicos. Las manos y los antebrazos volvieron a ser, de este modo, las partes del cuerpo más expuestas durante la celebración.

Los datos diferencian además las incidencias registradas durante el espectáculo central de aquellas producidas durante el resto de una noche que comienza mucho antes de las doce y continúa después de que la Palmera de la Virgen marque el punto culminante. De ahí que las primeras 17 atenciones comunicadas hasta ese momento acabaran convirtiéndose en 40 al completarse el balance de toda la madrugada.

Más de 9,6 toneladas de pólvora sobre Elche

La magnitud del dispositivo sanitario va pareja a unas cifras de material pirotécnico que vuelven a dar cuenta de las dimensiones que alcanza cada año la Nit de l'Albà. Durante la celebración de 2026 se lanzaron en Elche 9,6 toneladas de pólvora, contabilizando tanto los disparos organizados oficialmente como los efectuados por los propios ilicitanos.

En esa cantidad se incluye la pólvora correspondiente a la cohetà y las palmeras oficiales, las carretillas, la Palmera de la Virgen y todos los artículos pirotécnicos adquiridos por los ciudadanos para sumarse a una tradición en la que durante unos minutos prácticamente toda la ciudad dispara simultáneamente hacia el cielo.

La cantidad utilizada este año supone algo más de 250 kilos adicionales respecto a 2025, un incremento que vuelve a situar el volumen total cerca de las diez toneladas. El dato permite dimensionar una celebración en la que la pólvora se reparte por prácticamente todos los barrios y pedanías y que culmina con el apagado de las luces y el lanzamiento desde la basílica de Santa María de la gran Palmera de la Virgen.

La Carretillà concentra posteriormente una parte importante de la actividad y también de las atenciones sanitarias. Este año, 21 de los 40 heridos se encontraban en la jaula habilitada para el lanzamiento o en el espacio reservado para los espectadores junto a l'Hort del Monjo. Pese a representar más de la mitad del balance, en ninguno de esos casos fue necesario un ingreso hospitalario.

La noche deja así un balance de 40 personas que necesitaron asistencia sanitaria, desde lesiones leves hasta casos que requirieron intervención o valoración especializada.