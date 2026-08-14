Una Nit de l'Albà espectacular aunque opacada por el humo

La Nit de l'Albà volvió a conseguir hacer de la noche el día, dándole la vuelta al efecto del eclipse solar, en una jornada en la que, mucho más allá de un derroche de pólvora por el centro y los barrios de Elche, se compartió sandía en las terrazas y los coches cedieron espacio a las personas en los puentes, abarrotados, para contemplar esa sucesión de cohetes que pusieron el broche a una cita con la imponente Palmera de la Virgen que se adelantó un minuto y que, como era de esperar, alzó el vuelo desde el campanario de la basílica de Santa María inundando los corazones de ilicitanos y visitantes, así como las redes sociales acto seguido. El reto era encontrar a alguien que no sacase el móvil para inmortalizar los 20 segundos en los que se desplegó la magia, aunque hubo puntos de la ciudad donde el humo en varios tramos de la ciudad, como el puente de la Generalitat y la zona sur, impidió ver en todo su esplendor la palmera, desluciéndola.

Lanzamiento de la Palmera de la Virgen desde una terraza del centro de Elche / M. Pomares

Como volvió a aclarar el alcalde, Pablo Ruz, la Alborada trasciende de un simple espectáculo pirotécnico para elevarse como un regalo colectivo a la Maredéu, y más en un ejercicio en el que los Amigos de la Nit de l'Albà han lanzaron el guante al primer edil para que la Administración local batalle por la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional. Ahora bien, los preparativos llegaron mucho antes de las 23.15 horas, cuando se lanzó la primera de las 312 palmeras ofrenda del Ayuntamiento, Pimesa, Aigües d'Elx, empresas y particulares en honor a ilicitanos fallecidos, a recién nacidos, a los ilicitanos ausentes, a las entidades festeras y culturales, a la Virgen de la Asunción y hasta a los sanitarios y cuerpos de seguridad y emergencias.

Cortes de tráfico

Desde primeras horas de la tarde del que era el primero de los tres días grandes de las Fiestas, había niños y niñas lanzando petardos con sus padres y abuelos desde puntos como la Glorieta, que se solaparon con la cohetà al cierre del tercero y último de los ensayos generales del Misteri d'Elx. Antes de que diera comienzo la Alborada, se desató la tensión habitual de miles de conductores desplazados desde otras partes del término municipal y localidades vecinas tratando de buscar aparcamiento en una ciudad que estos días, y más en esta ocasión, registró más de 40 cortes de tráfico, como anunció la Policía Local desde sus medios sociales, para prevenir del colapso en la circulación, así como remarcar los estacionamientos que estaban prohibidos durante la noche al tratarse de puntos de lanzamiento. En enclaves como el centro histórico, el Ayuntamiento colocó circulares en las fachadas de edificios avisando de que se encontraban en la zona de seguridad acotada, que se cortó al paso de peatones a partir de las 23 horas, porque existía riesgo de caída de cañas o de otros restos pirotécnicos.

Las mejores imágenes de la Nit de l'Albà de Elche / Axel Álvarez

En las vías habilitadas, los autobuses con el refuerzo de líneas como las nocturnas también estuvieron de bote en bote trasladando a vecinos de unos barrios a otros hasta las inmediaciones del Puente de Canalejas o el del Bimil·lenari, que estaban a rebosar con cientos de personas concentradas. Volvió a repetirse el habitual despliegue que hicieron multitud de familias, con mesas plegables y hamacas de playa, tratando de encontrar el mejor sitio mientras picoteaban pinchos de tortilla y ensaladilla rusa. Cogieron energía, en un completo ambiente de hermandad, para un espectáculo sin igual que se cocinó inmediatamente después y que les llenó el espíritu más que la cena.

88.000 unidades

Horas antes, la Pirotecnia Ferrández, encargada nuevamente de un montaje de 2.804 kilos de pólvora, 100 más que el anterior, y más de 88.000 unidades pirotécnicas, revisó todos los detalles en las terrazas y en los 20 puntos de lanzamiento de la tronada para batir los récords de carga. El resultado fue una noche más colorida y, además, con un recuerdo especial para Manuel Ferrández, de la firma pirotécnica encargada de l'Albà, que falleció a finales de agosto del año pasado en un accidente. En total, contabilizando toda la pólvora que lanzó el Ayuntamiento y particulares, se tiraron cerca de nueve toneladas de pólvora, un máximo histórico que también se notó en el contrato adjudicado por un 12% más, elevándose hasta los 193.500 euros. Y este año fueron visibles desde los puentes del Ferrocarril y el de Altamira, así como en el Paseo de la Estación, 100 carcasas con efecto de color y 180 docenas de cohetes de color, dentro de un espectáculo integrado por 6.000 docenas de cohetes y las más de 300 palmeras.

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Héctor Fuentes

Al filo de las 23.55 horas se lanzó la última, antes del colofón final, que estuvo patrocinada por Riegos de Levante desde el edificio principal de la Uned, con una dedicatoria contundente como marcaba el programa: “A la Mare de Déu, que nos ayude a la seguridad hídrica”. A partir de ahí comenzó a sonar el “Gloria Patri” del Misteri d’Elx para calentar el instante más esperado con la joya de la corona: la Palmera de la Virgen, que dejó absortos a miles de ilicitanos y turistas cuando se formó en el cielo el característico lagrimeo blanco perla gracias a la artesanía pirotécnica que dio vida a los 1.080 cohetones imperiales de 98 kilos de pólvora lanzados desde el campanario de la basílica con un alcance de 150 metros de altura y 300 de longitud que hizo que la palmera fuera vista incluso desde pedanías del Camp d'Elx como Torrellano, a varios kilómetros.