La cara y la cruz de la ofrenda a la Patrona: sin el campo pero con el Misteri d'Elx y la Venida de la Virgen

Una ofrenda a la patrona reforzada con el Patronato del Misteri d'Elx pero con la ausencia nuevamente, y que a nadie pilló por sorpresa, de las comisiones de la Unió de Festers del Camp d'Elx (Ufece) tras dos años de riñas internas entre colectivos y ante la negativa reiterada del Ayuntamiento de admitirle al campo un acto propio dentro de las celebraciones en honor a la Maredéu. Eso no quitó que este 14 de agosto una parte de las pedanías sí que estuviera representada en el tradicional tributo a la Virgen de la Asunción de la mano de la comisión de El Altet, que abandonó la Ufece el pasado otoño, o de la del Perpetuo Socorro de Altabix-Jubalcoy.

Los presidentes del Patronato del Misteri y la Venida de la Virgen, José Manuel Sabuco y Fina Mari Román, que se estrenaron en la ofrenda / Áxel Álvarez

De lo que no hubo dudas, participaciones aparte, es que el acto de la Gestora de Festejos Populares atrajo a cientos de festeros que inundaron de flores las calles de la ciudad, desde el colegio La Asunción y pasando por Reina Victoria hasta alcanzar la basílica de Santa María, pasando antes por la Corredora, dejando una nota de color inconfundible para agasajar a la Virgen, yacente desde el lecho en el cadafal tras la representación de La Vespra.

Adhesiones

El acto, uno de los que más carga sentimental tiene, amplió el cortejo entre marchas y con más entidades adheridas como la Comunidad Andaluza que abrió el cortejo con coloridos trajes y entre pasodobles animando a golpe de tambor junto a festeros de la Asociación Cultural Amigos de San Crispín; la Asociación de Belenistas, Pobladores, la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades. El Centro Aragonés animó a golpe de tambor para recibir el bloque de presidencia donde se encontraba el presidente del Patronato del Misteri, José Manuel Sabuco, así como la presidente de la Sociedad Venida de la Virgen, Fina Mari Román que también se estrenó en el recorrido después de que en 2025 la Gestora le lanzara el guante.

Elche se rinde a su patrona: la Ofrenda de Flores a la Virgen de la Asunción, en imágenes / Áxel Álvarez

Acompañando al presidente de la Federación, Fernando Jaén, se encontraba el alcalde, Pablo Ruz junto a su socia de gobierno Aurora Rodil y la edil de Festejos, Inma Mora. Entre los presentes también estaba el grueso de ediles del equipo de gobierno así como una representación del PSOE, entre ellos el portavoz Héctor Díez y el portavoz adjunto Mariano Valera. La comitiva también estuvo compuesta por trabajadores municipales y representantes de la Policía Nacional y de la Policía Local, aunque el mayor despliegue fue el de las 19 comisiones de los barrios, encabezando Parque de San Antón y cerrando ABP-Avenida de Novelda, que dejaron una estampa única con comisionados ataviados con sus particulares trajes de festeros portanto ramos de claveles rojos y blancos en la mano, en el caso de ellas, y engarzados en cañas con lazos de colores en el caso de ellos.

Entre los festeros participantes también había niños y adolescentes / Áxel Álvarez

Proyección

Por otra parte, la ofrenda aumentó su proyección fuera de la ciudad, y para muestra el hecho de que entre las delegaciones invitadas hubiera representantes festeros de Hondón de las Nieves, Orihuela, Monóvar, Dolores, Almoradí, Cox, Catral, Benejúzar, Petrer, Yecla y Santa Pola. El cortejo se engrosó con representantes de las Hogueras de San Juan, Castellón, Dénia, Alzira, Huerta de Valencia, San Vicente del Raspeig y Elda, todos unidos en esta cita en la que no faltó la alegría gracias a la música de varias bandas venidas de toda la provincia.

Tras el estandarte de la Gestora desfilaron integrantes de reinados anteriores, el reinado de 2025 así como Laura Rodrigo y Aroa Durá, Reinas Mayor e Infantil de este 2026, acompañadas de su corte de honor. Cerraron la comitiva la junta directiva de la Federación, concejales del equipo de gobierno, autoridades y la Banda Ciudad de Elche.

Sí que se notó en la comitiva el vacío de las comisiones integradas por la Ufece al descolgarse el ente por tercer año consecutivo por supuestos desacuerdos sobre el protocolo del acto, que han llevado todo este tiempo a la entidad dirigida por Andrés Coves a reclamar un acto propio que finalmente se desligará de las Fiestas para celebrarse con motivo de la Fireta del Camp d'Elx. Ya en la comida organizada por la Gestora con los medios de comunicación, días antes de la Cridà, Jaén criticaba la negativa del colectivo festero tras los ofrecimientos para reunirse y la edil de Festejos, Inma Mora, reconocía que con esta negativa las que perdían eran las festeras del campo.

El presidente de la Gestora Fernando Jaén con el alcalde, Pablo Ruz y las ediles Inma Mora y Aurora Rodil / Áxel Álvarez

Ceremonial

Tras un itinerario por el núcleo histórico, lla llegada al templo sagrado concentró uno de los momentos de mayor emoción con el ceremonial para agasajar a la Maredéu. Por orden los colectivos fueron depositando los ramos y creando un manto floral alrededor de la estructura de la Virgen que este año la organización mejoró con tal de ganar vistosidad.

Para ello se dispuso de refuerzo de vestidores y otro equipo encargado de las tareas de coordinación y apoyo para agilizar una llegada incesante de flores que terminó transformando esta imagen de varios metros de altura ante Santa María, y sin que las obras de la Plaza del Congreso Eucarístico lastrasen el emotivo encuentro y la serenata posterior junto al tapiz.