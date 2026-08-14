El Racó de INFORMACIÓN pone el broche en las Fiestas de Elche

El Racó de INFORMACIÓN despidió este 14 de agosto cuatro días de actividad en el Paseo de la Estación en una jornada marcada por el calor y la última de las mascletás a concurso en las Fiestas de Elche.

Después de unos días en los que han pasado por las instalaciones del Paseo de la Estación multitud de ilicitanos, entre ellos representantes del Misteri, de la Gestora de Festejos Populares y la Ufece, así como regantes o miembros de la Universidad Miguel Hernández (UMH), entre otros, este viernes se puso el broche con la visita de miembros del Colegio Oficial de Médicos (COMA) como su presidente, Hermann Schwarz; el secretario José Manuel Peris; la vocal de Medicina Primaria María José Ramos y la vocal de Médicos Docentes Asunción Candela.

Fuera del plano sanitario también pasaron por el recinto compositores ilicitanos como Manuel Ramos o la periodista, deportista y creadora de contenido Érica Sánchez, del canal @corroysoymujer.

De las peñas a los regantes

Entre los presentes se encontraban festeros de distintas comisiones así como integrantes de la Penya El Canariet que durante estos días ha estado amenizando las horas previas a los espectáculos pirotécnicos ofreciendo la tradicional "paloma" o el "canariet, los típicos licores ilicitanos hechos a base de anís, en el primer caso, y con el añadido del jarabe de limón en el segundo. En el racó también hubo una representación de los regantes de la mano de Paco Picó, presidente de la Acequia Mayor del Pantano.

Sobre estas líneas extendemos el agradecimiento a todas las personas que han querido pasar un buen rato por el recinto de este diario en el que durante días se han realizado también entrevistas emitidas en InformaciónTV.