La televisión checa busca la fe que mueve el Misteri d'Elx

Hay muchas formas de mirar el Misteri d'Elx: como monumento musical, drama medieval, tradición transmitida durante generaciones o seña de identidad ilicitana. Pero dos periodistas llegados estos días desde Chequia buscan algo menos visible. Sus cámaras apuntan al cielo de Santa María y a los protagonistas de la Festa, pero también a quienes la contemplan desde los bancos. Quieren descubrir cómo se vive la fe alrededor del drama asuncionista y qué significa mantener una tradición religiosa con cinco siglos de continuidad en una sociedad cada vez más secularizada.

Un cámara y un redactor, Dalibor Fenol y Standa Skoda, de ČT1, el primer canal de la televisión pública checa, se encuentran en Elche para elaborar un reportaje destinado al programa Caminos de la Fe. Desde el comienzo de las representaciones siguen el Misteri, graban a sus protagonistas y entrevistan a espectadores para quienes la Festa trasciende el espectáculo y posee un significado espiritual. En la iniciativa participan también la Oficina Española de Turismo en Chequia, el Patronato Costa Blanca y VisitElx.

Los periodistas chechos quieren saber qué mueve a los ilicitanos a vivir la fe a través del Misteri d'Elx / Áxel Álvarez

Una mirada desde Chequia

ČT1 —también conocido como ČT Jedna o Jednička— pertenece a Česká televize, la televisión pública de Chequia. Caminos de la Fe es una serie que aborda diferentes manifestaciones religiosas desde perspectivas que van más allá de la propia doctrina y se adentran también en sus dimensiones cultural, humana y social. El responsable del programa explica a INFORMACIÓN que sus contenidos están principalmente vinculados al cristianismo, aunque también se aproximan a otras confesiones, como el islam o el judaísmo. Buscan historias que permitan conocer cómo la religión continúa formando parte de la vida de las personas y de las sociedades contemporáneas.

Esa combinación de religión, sociedad y cultura es precisamente la que los ha conducido hasta Elche. El Misteri reúne estos elementos en una manifestación que escenifica la Muerte, Asunción y Coronación de la Virgen y que permanece profundamente vinculada a la identidad de la ciudad.

No es la primera vez que Caminos de la Fe trabaja en España. Hace dos años, sus periodistas recorrieron varias ciudades para preparar un programa dedicado a la Semana Santa. Este año han viajado también a Albania, donde abordaron la convivencia entre distintas religiones. Ahora intentan comprender cómo una representación nacida hace siglos continúa viva y siendo capaz de interpelar a quienes participan en ella o acuden a contemplarla.

El público ha presenciado el Misteri en los ensayos generales incluso desde la calle / Áxel Álvarez

Y la primera impresión ha sido de sorpresa. «El Misteri nos parece excepcional, único, 500 años, es increíble su continuidad. Es una representación espectacular», explica a este periódico el responsable del programa. Sin embargo, la espectacularidad de Santa María es solamente la primera capa del trabajo. El equipo registra inevitablemente imágenes como el descenso de la Magrana, el Araceli o la Coronación, pero la historia que realmente busca está entre las personas que hacen y contemplan la Festa.

Qué deja el Misteri en las personas

«Cómo la gente vive el Misteri es lo que nos interesa, su vida espiritual entorno al drama asuncionista, qué significa para ellos, qué efecto tiene en sus vidas, sobre todo en una sociedad tan laica y secularizada como esta en la que vivimos», señala el periodista de Caminos de la Fe.

Por eso, desde la primera jornada, el cámara y el redactor siguen las representaciones, pero no se limitan a grabar lo que sucede sobre el cadafal. Buscan protagonistas y espectadores con una vinculación especial con la Festa para intentar averiguar qué hay detrás de una relación que, en numerosos casos, se transmite de generación en generación.

El Misteri ofrece imágenes de enorme potencia televisiva: los aparatos aéreos, la música, Santa María convertida en escenario o la participación de la Capella y la Escolanía. Para los periodistas checos, sin embargo, resulta más interesante conocer qué permanece cuando termina la representación, qué significa para quienes regresan cada agosto y hasta qué punto esa tradición influye en sus vidas.

La pregunta cobra especial interés en el contexto actual. Chequia y España comparten una tradición histórica cristiana, pero también forman parte de una Europa marcada por importantes procesos de secularización. De ahí que al equipo le llame la atención que una representación religiosa de alrededor de cinco siglos continúe congregando a miles de personas y mantenga una vinculación tan intensa con la ciudad.

El rector de Santa María, Vicente Martínez, durante una de las representaciones de este agosto / Áxel Álvarez

En los bancos de Santa María conviven además diferentes maneras de aproximarse al Misteri. Hay quienes acuden movidos por sus creencias religiosas, quienes lo hacen por tradición familiar, quienes sienten la Festa como parte de su identidad ilicitana y quienes se acercan fundamentalmente por su valor cultural o musical. Esa diversidad permite al programa preguntarse no solamente en qué cree una persona, sino cómo una manifestación nacida de la fe ha construido vínculos sociales y culturales capaces de sobrevivir durante siglos.

El enlace para descubrir la Festa

Para comprender un universo con tantos códigos y particularidades, los dos periodistas han contado durante su estancia con el acompañamiento de Carolina Peñafiel, técnica de VisitElx, que ejerce en la práctica como su enlace con la ciudad y, en cierta manera, como productora local del reportaje. Peñafiel les explicaba el desarrollo del Misteri y los numerosos elementos que necesitan conocer para interpretar correctamente lo que sucede en Santa María. También facilita entrevistas y contactos con protagonistas y espectadores, orientando al equipo hacia las historias humanas que busca.

La acción cuenta asimismo con la participación de la Oficina Española de Turismo en Chequia, el Patronato Costa Blanca y VisitElx, y permitirá llevar las imágenes del Misteri hasta los espectadores de la televisión pública checa. Sin embargo, el planteamiento pretende alejarse de un trabajo exclusivamente turístico. El patrimonio y la ciudad forman parte inevitable del escenario, pero el objetivo de Caminos de la Fe es fundamentalmente humano y espiritual.

De ahí que durante estos días la cámara cambie constantemente de dirección. Mira hacia la cúpula cuando se abre el cielo de Santa María, sigue a quienes interpretan el drama y se detiene en sus voces y gestos. Después, sin embargo, se gira hacia el público. Ahí está buena parte de la historia que han venido a buscar. Los periodistas checos llegaron a Elche buscando un programa sobre religión y se han encontrado con algo más complejo: una Festa en la que resulta difícil determinar dónde termina la fe, dónde comienza la cultura y en qué punto ambas se funden con la identidad de todo un pueblo.