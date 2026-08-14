La Vespra demuestra por qué el Misteri d'Elx pervive más de cinco siglos

Cinco siglos dan para muchas inclemencias. Algunas naturales, otras políticas, religiosas, económicas o sanitarias. El Misteri d'Elx ha tenido que enfrentarse durante su larga historia a prohibiciones, epidemias, guerras, incendios y periodos de decadencia, y ha terminado sobreviviendo a todos ellos. La Vespra celebrada este viernes por la tarde (18 horas) en una basílica de Santa María abarrotada ofreció, a una escala infinitamente menor, un curioso símil de esa capacidad de resistencia que tiene el drama asuncionista que los ilicitanos han llevado a su máximo esplendor. Calor, ruidos, posiciones incómodas para cantar, pesados ropajes y arneses, algún sobresalto entre el público o desde la calle -hasta una traca en pleno Ternari- y una representación que, pese a todos esos condicionantes, volvió a llegar al cielo.

El Ternari volvió a ser uno de los momentos musicales más interesantes de La Vespra / Áxel Álvarez

La principal preocupación de los últimos días ha sido el calor. Los tres Ensayos Generales dejaron cinco atenciones sanitarias entre los participantes por mareos y lipotimias, cuatro de ellas en la primera jornada. Después se optó por abrir las puertas de Santa María y se anunció la instalación de ventiladores. Este viernes había cuatro: dos en las esquinas sobre el cadafal y otros dos junto al escenario. Una solución sencilla para un debate nada nuevo alrededor de una representación que procura preservar al máximo su puesta en escena histórica: hasta dónde se puede intervenir sin alterar su esencia. Frente a los más puristas está un argumento difícil de discutir: cuando entra en juego la salud, la prioridad cambia. En Santa María hace mucho, pero que mucho calor. Incluso el rector tenía que pedir agua a media representación.

Cortejo procesional en su llegada a la basílica de Santa María de Elche, este viernes / Áxel Álvarez

Cantar contra las circunstancias

El Mestre de Capella, Javier Gonzálvez, diferencia perfectamente aquello que puede controlar de lo que escapa a cualquier ensayo. Musical y escénicamente, explica, los componentes del Misteri llegan preparados. "Existe una gran cantera y las voces han trabajado durante meses. Pero después aparecen condicionantes externos que ninguna partitura puede prever", expone ante INFORMACIÓN.

El calor es uno. Los ropajes, a los que muchos intérpretes no están acostumbrados, son otro. Y para quienes cantan suspendidos sobre Santa María hay que sumar posturas poco naturales y la incomodidad de los arneses de seguridad.

Las mejores imágenes de La Vespra del Misteri d'Elx / Áxel Álvarez

Por eso este año se ha extremado la vigilancia sobre los niños. «Insistimos mucho a los pequeños, porque a veces no nos lo dicen, en que estén cómodos, que nos cuenten su estado sin miedo», explica Gonzálvez. La experiencia de los Ensayos Generales ha llevado incluso a adoptar una medida adicional: un miembro del equipo permanece arriba, en el cielo, junto a ellos, alguien que los conoce y puede detectar si realmente se encuentran bien aunque el pequeño no manifieste molestia alguna.

Se intenta evitar así que vuelva a producirse una situación como la vivida durante uno de los ensayos con un niño de la Coronación. No se encontraba cómodo y eso acabó condicionando una intervención que, recuerda el Mestre, no resultó tan brillante como acostumbra.

Primeros momentos del Misteri d'Elx este viernes, día en el que se representó La Vespra / Áxel Álvarez

Porque la postura es fundamental para cantar y el Misteri parece empeñado precisamente en complicársela a sus intérpretes. Hay que hacerlo caminando por el andador, de rodillas sobre el lecho de muerte (María) o suspendido a decenas de metros en los aparatos aéreos. Nada de ello constituye la posición ideal para proyectar la voz.

Y mientras Santiago Sánchez, encargado este viernes de interpretar a María, cantaba uno de sus pasajes, aparecía otro condicionante imposible de ensayar: a una espectadora se le cayó una botella metálica de agua. El golpe contra el suelo retumbó por Santa María en mitad del canto. Un instante después, la representación continuó. También siguió cuando desde fuera llegó el estruendo de una traca justo durante el Ternari, uno de los momentos predilectos del público.

Ahí estaba otra vez la resiliencia.

Santa María se abre a la calle

Las puertas abiertas para combatir el calor tienen una consecuencia inevitable: el Misteri se mezcla estos días mucho más con el sonido de la ciudad. Y este viernes no era una tarde cualquiera. Elche se preparaba para la Roà y el ambiente festivo se percibía en las calles próximas a Santa María.

Entraban conversaciones, murmullos y petardos. Había más movimiento que durante los Ensayos Generales. Y, además, por primera vez en este ciclo, la basílica estaba completamente llena. No solo estaban ocupados los espacios habituales. Había espectadores de pie y personas siguiendo la representación desde las puertas abiertas hacia la calle. Familias y numerosos niños daban a La Vespra ese carácter popular que diferencia las representaciones litúrgicas de los ensayos con entrada.

Con 34 grados en el exterior y una humedad cercana al 55%, las corrientes generadas entre las puertas proporcionaban por momentos pequeñas bocanadas de aire casi fresco. Cuatro ventiladores ayudaban en torno al cadafal. No convertían Santa María en un espacio fresco, ni mucho menos, pero la situación estaba lejos de la humedad superior al 80% registrada durante algunas de las jornadas anteriores.

Los cantores tienen que ejercer a menudo en posiciones complejas como arrodillados / Áxel Álvarez

Y ahí estaba todo el mundo soportando la prueba. Los niños. Los miembros de la Capella. Los apóstoles bajo sus ropajes. Los trabajadores de tramoya alta y baja. Los responsables de la representación. Y también un público que se abanicaba mientras seguía un drama que exige silencio y atención. Ese contraste resultaba especialmente significativo este viernes porque La Vespra ya no era un ensayo. Era el primero de los dos días litúrgicos del Misteri.

Se apreciaba incluso en la indumentaria del rector de Santa María, Vicente Martínez, que encima de la sotana vestía el correspondiente sobrepelliz. Y su reflexión previa a la representación buscó precisamente contraponer el ruido exterior con aquello que, según explicó, debía encontrarse dentro. Martínez pidió por la paz en el mundo y recordó que en el Misteri «la paz se respira en el ambiente», una paz que, afirmó, nace del encuentro con Dios. La obra, señaló, muestra que la respuesta no debe ser la violencia y representa una reconciliación entre cielo y tierra.

El público llenó por completo la basílica de Santa María durante La Vespra / Áxel Álvarez

«Hoy vivimos la muerte de María, esta noche velaremos su cuerpo y mañana la acompañaremos en su ascensión a los cielos», recordó antes de formular una invitación especialmente apropiada en una tarde de petardos, conversaciones y calles abarrotadas: "dejar fuera el ruido", dijo.

No siempre fue posible.

De «Germanes mies» a la Dormición y Ascensión del alma

Desde el «Germanes mies» con el que comienza el drama, Elche volvió a explicar una historia que lleva siglos contando. María expresa su deseo de reunir antes de morir a los apóstoles. Un ángel desciende desde el cielo para anunciarle que pronto estará junto al Rey Celestial y le entrega la palma que acompañará su sepelio. Después, de manera misteriosa, los discípulos van llegando hasta ella. Los apóstoles se encuentran alrededor de la Mare de Déu sin comprender inicialmente cómo han podido reunirse desde lugares tan distantes. Cantan ante su lecho y llega finalmente la Dormición. El alma de María es recogida por el Araceli, que asciende nuevamente hacia el cielo poniendo, entre una gran ovación, fin a La Vespra.

Todo sucede prácticamente como lleva sucediendo durante siglos. Y esa normalidad es, precisamente, lo extraordinario.

El calor durante el Misteri se hace por momentos insoportable / Áxel Álvarez

La representación actual se data por los investigadores en la segunda mitad del siglo XV y su historia demuestra que los obstáculos de esta semana son apenas pequeños contratiempos frente a los que afrontaron quienes la mantuvieron viva antes. A principios del siglo XVII el Consell de la Vila asumió su organización y financiación porque no había gente dispuesta a continuar con la cita. La propia Iglesia, tras el Concilio de Trento, trató de suspender la representación en la basílica. En el XVIII se llegó a prohibir la Judiada, la Capella llegó a desaparecer, el cólera obligó a suspender la Festa en el siglo XIX. Décadas después llegaría el golpe de la Guerra Civil: la basílica fue incendiada en febrero de 1936 y las representaciones quedaron suspendidas durante la contienda y la posterior reconstrucción.

Momentos previos al inicio de La Vespra, este viernes en Elche / Áxel Álvarez

Más recientemente, el covid volvió a detener temporalmente las representaciones.

Pero el Misteri volvió.

Siempre volvió.

Cinco siglos aprendiendo a resistir

Quizá por eso adquieren otra dimensión los pequeños obstáculos de esta Vespra. Una botella que cae en mitad de un canto. Una traca que irrumpe durante el Ternari. El ruido que atraviesa unas puertas que deben permanecer abiertas porque dentro hace demasiado calor. Aquel niño que no encuentra una posición cómoda para cantar suspendido sobre la basílica. Cuatro ventiladores incorporados discretamente para intentar proteger a quienes hacen posible la representación.

San Juan recoge la palma que María le entrega en un momento de La Vespra celebrada este viernes en Elche / Áxel Álvarez

Nada comparable con una epidemia, una prohibición eclesiástica o una guerra. Pero todos recuerdan algo esencial: el Misteri nunca se representa en condiciones de laboratorio. Vive dentro de una ciudad, depende de personas y atraviesa el tiempo adaptándose lo suficiente para sobrevivir sin dejar de reconocerse a sí mismo.

Esa tensión entre conservación y adaptación forma parte también de su historia. El debate actual sobre los ventiladores es pequeño frente a otros cambios que atravesó la Festa. La representación conserva su esencia precisamente porque generaciones de ilicitanos se han empeñado en conservarla, pero también porque han sabido actuar cuando las circunstancias lo exigían.

Entre quienes contemplaron este viernes esa continuidad se encontraba el obispo de Solsona, el ilicitano Francisco Conesa, situado en la tribuna de autoridades junto al vicario episcopal de la comarca, Lucas Galvañ, y el presidente del Patronato del Misteri, José Manuel Sabuco. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, estuvo acompañado, entre otros representantes institucionales, por la delegada del Consell en Alicante, Agustina Esteve.

El presidente del Misteri y el obispo de Solsona, el ilicitano Francisco Conesa / Áxel Álvarez

Pero los verdaderos responsables de que la cadena no se rompa estaban repartidos por toda Santa María. Algunos se veían y otros no. Cantores, escolanos, tramoyistas, responsables escénicos, técnicos y trabajadores permanecieron durante toda la tarde sometidos a las mismas circunstancias que condicionaban la representación.

Y las superaron.

La Vespra terminó como tenía que terminar: con el Araceli ascendiendo con el alma de María, mientras Elche se preparaba fuera para una noche de Roà. La imagen de la Virgen permanece velada hasta que este sábado llegue La Festa, cuando el entierro dé paso a la Asunción y a la Coronación.

El Misteri d'Elx vivirá este sábado a las seis de la tarde su culminación en La Festa / Áxel Álvarez

Cinco siglos después, el argumento continúa siendo el mismo. Lo que nunca son iguales son las circunstancias en las que hay que representarlo. Tal vez ahí se encuentre una de las explicaciones de su supervivencia. El Misteri ha aprendido a resistir. Este agosto hay condicionantes como el calor, el ruido, los ropajes, los arneses y las posturas imposibles. En otros tiempos fueron la falta de apoyo, las prohibiciones, una epidemia, una guerra o una pandemia.

La escala no es comparable. La respuesta sí. Sobreponerse y volver a cantar. Hoy, a las 18 horas, se producirá el cierre del ciclo de representaciones con La Festa.