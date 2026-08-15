El castillo que cierra hoy las Fiestas de Elche no se podrá ver desde el cauce del río por la alerta amarilla

Uno de los enclaves de la ciudad más frecuentados para dar por concluidas oficialmente las Fiestas de Elche estará vetado esta noche. El acceso al cauce del río permanecerá cerrado durante el castillo de fuegos artificiales ante el riesgo de tormentas. El Ayuntamiento comunicó este 15 de agosto la medida preventiva después de los avisos meteorológicos activados para la jornada.

Aemet

La decisión llega ante el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y después de que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana haya activado la alerta amarilla por tormentas.

Avisto de la Aemet de la alerta amarilla / INFORMACIÓN

De esta forma, no estará permitido acceder al cauce del Vinalopó durante el desarrollo del espectáculo pirotécnico, uno de los puntos que más suelen masificarse cada año por la buena visibilidad para seguir el tradicional cierre a 15 días de actos en honor a la patrona. Este encuentro de nuevo con la pólvora será a las 23.55 horas y la encargada será la pirotecnia Turís que realizará el lanzamiento desde el Puente del Ferrocarril.

Evitar riesgos

La restricción busca evitar riesgos ante la posibilidad de que se produzcan tormentas durante la noche y garantizar la seguridad de las personas que se concentren para presenciar el espectáculo.

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El cierre del cauce se suma así a las medidas preventivas adoptadas ante una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, mientras se mantiene la atención sobre la evolución de las previsiones y los avisos de los servicios de emergencias.