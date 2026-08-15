Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido joven peleaBebé ahogado OrihuelaHeridos Nit de l'AlbàReapertura TamboraVenta VPPEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Festes d'Elx

El castillo que cierra hoy las Fiestas de Elche no se podrá ver desde el cauce del río por la alerta amarilla

El Ayuntamiento toma la medida tras el aviso de la Aemet por el riesgo de tormentas en el último día de celebraciones

Así fue el castillo de fuegos artificiales que puso fin a las Fiestas de Elche

Así fue el castillo de fuegos artificiales que puso fin a las Fiestas de Elche

Áxel Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

Elche

Uno de los enclaves de la ciudad más frecuentados para dar por concluidas oficialmente las Fiestas de Elche estará vetado esta noche. El acceso al cauce del río permanecerá cerrado durante el castillo de fuegos artificiales ante el riesgo de tormentas. El Ayuntamiento comunicó este 15 de agosto la medida preventiva después de los avisos meteorológicos activados para la jornada.

Aemet

La decisión llega ante el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y después de que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana haya activado la alerta amarilla por tormentas.

Avisto de la Aemet de la alerta amarilla

Avisto de la Aemet de la alerta amarilla / INFORMACIÓN

De esta forma, no estará permitido acceder al cauce del Vinalopó durante el desarrollo del espectáculo pirotécnico, uno de los puntos que más suelen masificarse cada año por la buena visibilidad para seguir el tradicional cierre a 15 días de actos en honor a la patrona. Este encuentro de nuevo con la pólvora será a las 23.55 horas y la encargada será la pirotecnia Turís que realizará el lanzamiento desde el Puente del Ferrocarril.

Evitar riesgos

La restricción busca evitar riesgos ante la posibilidad de que se produzcan tormentas durante la noche y garantizar la seguridad de las personas que se concentren para presenciar el espectáculo.

Noticias relacionadas

El cierre del cauce se suma así a las medidas preventivas adoptadas ante una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, mientras se mantiene la atención sobre la evolución de las previsiones y los avisos de los servicios de emergencias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un hombre tras ser rescatado del agua en la Gran Playa de Santa Pola
  2. Una Nit de l'Albà espectacular aunque opacada por el humo
  3. Renfe paralizará nueve días la circulación por tren en Elche y desplegará 1.130 autobuses como alternativa
  4. El capitán del Elche abre las Fiestas al grito de 'siempre hay un motivo que celebrar, llevando en vuestro pecho para la Virgen un altar
  5. La Nit de l'Albà en Elche deja 40 heridos: desde un niño de cuatro años a una joven grave en la Unidad de Quemados de Alicante
  6. La Entrada Mora hace desfilar Bagdad por las calles de Elche
  7. Los festeros de Elche desafían al calor entre brasas, costra y 5.000 raciones
  8. Una Carretillà entre destellos más seguros y con un primer balance que apunta a 19 heridos en l'Albà

El castillo que cierra hoy las Fiestas de Elche no se podrá ver desde el cauce del río por la alerta amarilla

El castillo que cierra hoy las Fiestas de Elche no se podrá ver desde el cauce del río por la alerta amarilla

El tiempo en Alicante: Aemet activa la alerta amarilla por altas temperaturas y tormentas

El tiempo en Alicante: Aemet activa la alerta amarilla por altas temperaturas y tormentas

Fernando Jaén, presidente Gestora Festejos Populares de Elche: "Hemos llenado las fiestas de contenido y los ilicitanos responden"

Fernando Jaén, presidente Gestora Festejos Populares de Elche: "Hemos llenado las fiestas de contenido y los ilicitanos responden"

Estos son los cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento hoy en Elche por las Fiestas de Agosto

Estos son los cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento hoy en Elche por las Fiestas de Agosto

Una noche en vela por la Roà: de la veneración a la fiesta

Una noche en vela por la Roà: de la veneración a la fiesta

La Vespra demuestra por qué el Misteri d'Elx pervive más de cinco siglos

La Vespra demuestra por qué el Misteri d'Elx pervive más de cinco siglos

La cara y la cruz de la ofrenda a la Patrona: sin el campo pero con el Misteri d'Elx y la Venida de la Virgen

La cara y la cruz de la ofrenda a la Patrona: sin el campo pero con el Misteri d'Elx y la Venida de la Virgen

La televisión checa busca la fe que mueve el Misteri d'Elx

La televisión checa busca la fe que mueve el Misteri d'Elx
Tracking Pixel Contents