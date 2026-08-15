Estos son los cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento hoy en Elche por las Fiestas de Agosto

Elche vive este 15 de agosto una de las jornadas grandes de sus fiestas y lo hace con procesiones, pólvora y cambios importantes en la circulación por el centro de la ciudad. La Policía Local de Elche ha detallado el dispositivo previsto para este sábado, que incluye prohibiciones de estacionamiento y varios cortes de tráfico con motivo de los actos programados.

La actividad comenzará a primera hora con la procesión de la Virgen de la Asunción, mientras que la jornada terminará por todo lo alto con el tradicional castillo de fuegos artificiales, previsto a medianoche en el entorno del Puente del Ferrocarril.

La Roà de las Fiestas de Elche, en imágenes / Áxel Álvarez

La procesión de la Virgen, a las 10.00 horas

Uno de los actos centrales del día será la procesión de la Virgen de la Asunción, que partirá a las 10.00 horas.

El itinerario recorrerá Plaza de Santa María, Uberna, Major de la Vila, plaça Menéndez Pelayo, plaça de Baix, Corredora, Pont dels Ortissos, Capità Lagier, plaça de la Mercé, Uberna y plaça del Congrés Eucarístic.

Además, a las 18.00 horas tendrá lugar la segunda procesión del Misteri, ‘La Festa’, en la Basílica de Santa María.

Elche tiembla con la mascletà de la pirotecnia Alto Palancia / Héctor Fuentes

La Gran Mascletà

Con motivo del disparo de la pirotecnia Alto Palancia en la avenida Alcalde Vicente Quiles Fuentes a las 14.00 horas, desde las 7.00 horas estará prohibido estacionar en Candalix, entre Nuestra Señora de la Cabeza y Passeig de l’Estació, así como en el aparcamiento de Candalix, concretamente en el tramo donde estuvo ubicado el depósito de vehículos.

También se establecerán cortes de tráfico desde las 7.00 horas en el puente del ferrocarril y en Candalix a partir de Nuestra Señora de la Cabeza.

Última mirada al cielo: el castillo de fuegos artificiales

La pólvora volverá a tomar el cielo de Elche para cerrar la jornada. El castillo de fuegos artificiales comenzará a las 00.00 horas y tendrá como escenario el Puente del Ferrocarril.

Precisamente este acto provocará algunas de las principales restricciones de tráfico previstas durante el día.

Áxel Álvarez

Calles en las que estará prohibido aparcar

Las limitaciones comenzarán desde primera hora. Según ha informado la Policía Local, desde las 06.00 horas estará prohibido estacionar en Major de la Vila, plaça de la Fruita, plaça Menéndez Pelayo, Capità Lagier, plaça de la Mercé y Uberna.

A estas restricciones se sumará otra a partir de las 15.00 horas en la Travesía del Vinalopó, en el tramo comprendido desde Clara de Campoamor hasta la ladera del río.

Cortes de tráfico durante toda la jornada

Los conductores también deberán prestar atención a los distintos cortes previstos. Tras la Nit de la Roà y hasta que finalice la procesión de la Virgen de la Asunción, la zona centro y el itinerario de la procesión permanecerán cerrados al tráfico rodado.

Además, desde las 08.00 horas se cortará el Puente del Ferrocarril.

Ya por la noche, a partir de las 22.00 horas se cerrará al tráfico el Puente de Altamira y, dependiendo de la afluencia de público, también podrá cortarse el Puente de Canalejas desde esa misma hora.

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Una jornada, en definitiva, para mirar más al cielo y a las calles que al coche: el centro de Elche estará condicionado durante buena parte del 15 de agosto por los actos de las fiestas patronales y el dispositivo especial de movilidad.