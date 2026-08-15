Festes d'Elx
Estos son los cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento hoy en Elche por las Fiestas de Agosto
La Policía Local ha informado de las restricciones de estacionamiento y circulación previstas durante la jornada, marcada por la procesión de la Virgen de la Asunción, la Gran Mascletà y el castillo de fuegos artificiales
Elche vive este 15 de agosto una de las jornadas grandes de sus fiestas y lo hace con procesiones, pólvora y cambios importantes en la circulación por el centro de la ciudad. La Policía Local de Elche ha detallado el dispositivo previsto para este sábado, que incluye prohibiciones de estacionamiento y varios cortes de tráfico con motivo de los actos programados.
La actividad comenzará a primera hora con la procesión de la Virgen de la Asunción, mientras que la jornada terminará por todo lo alto con el tradicional castillo de fuegos artificiales, previsto a medianoche en el entorno del Puente del Ferrocarril.
La procesión de la Virgen, a las 10.00 horas
Uno de los actos centrales del día será la procesión de la Virgen de la Asunción, que partirá a las 10.00 horas.
El itinerario recorrerá Plaza de Santa María, Uberna, Major de la Vila, plaça Menéndez Pelayo, plaça de Baix, Corredora, Pont dels Ortissos, Capità Lagier, plaça de la Mercé, Uberna y plaça del Congrés Eucarístic.
Además, a las 18.00 horas tendrá lugar la segunda procesión del Misteri, ‘La Festa’, en la Basílica de Santa María.
La Gran Mascletà
Con motivo del disparo de la pirotecnia Alto Palancia en la avenida Alcalde Vicente Quiles Fuentes a las 14.00 horas, desde las 7.00 horas estará prohibido estacionar en Candalix, entre Nuestra Señora de la Cabeza y Passeig de l’Estació, así como en el aparcamiento de Candalix, concretamente en el tramo donde estuvo ubicado el depósito de vehículos.
También se establecerán cortes de tráfico desde las 7.00 horas en el puente del ferrocarril y en Candalix a partir de Nuestra Señora de la Cabeza.
Última mirada al cielo: el castillo de fuegos artificiales
La pólvora volverá a tomar el cielo de Elche para cerrar la jornada. El castillo de fuegos artificiales comenzará a las 00.00 horas y tendrá como escenario el Puente del Ferrocarril.
Precisamente este acto provocará algunas de las principales restricciones de tráfico previstas durante el día.
Calles en las que estará prohibido aparcar
Las limitaciones comenzarán desde primera hora. Según ha informado la Policía Local, desde las 06.00 horas estará prohibido estacionar en Major de la Vila, plaça de la Fruita, plaça Menéndez Pelayo, Capità Lagier, plaça de la Mercé y Uberna.
A estas restricciones se sumará otra a partir de las 15.00 horas en la Travesía del Vinalopó, en el tramo comprendido desde Clara de Campoamor hasta la ladera del río.
Cortes de tráfico durante toda la jornada
Los conductores también deberán prestar atención a los distintos cortes previstos. Tras la Nit de la Roà y hasta que finalice la procesión de la Virgen de la Asunción, la zona centro y el itinerario de la procesión permanecerán cerrados al tráfico rodado.
Además, desde las 08.00 horas se cortará el Puente del Ferrocarril.
Ya por la noche, a partir de las 22.00 horas se cerrará al tráfico el Puente de Altamira y, dependiendo de la afluencia de público, también podrá cortarse el Puente de Canalejas desde esa misma hora.
Una jornada, en definitiva, para mirar más al cielo y a las calles que al coche: el centro de Elche estará condicionado durante buena parte del 15 de agosto por los actos de las fiestas patronales y el dispositivo especial de movilidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un hombre tras ser rescatado del agua en la Gran Playa de Santa Pola
- Una Nit de l'Albà espectacular aunque opacada por el humo
- Renfe paralizará nueve días la circulación por tren en Elche y desplegará 1.130 autobuses como alternativa
- El capitán del Elche abre las Fiestas al grito de 'siempre hay un motivo que celebrar, llevando en vuestro pecho para la Virgen un altar
- La Nit de l'Albà en Elche deja 40 heridos: desde un niño de cuatro años a una joven grave en la Unidad de Quemados de Alicante
- La Entrada Mora hace desfilar Bagdad por las calles de Elche
- Los festeros de Elche desafían al calor entre brasas, costra y 5.000 raciones
- Una Carretillà entre destellos más seguros y con un primer balance que apunta a 19 heridos en l'Albà