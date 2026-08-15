Honores a la Maredéu antes de La Festa en Elche

Un día grande, pero lúgubre. Un canto de tristeza recorrió esta mañana las calles de Elche al paso de la Patrona, tendida sobre su cama camino del entierro. Ilicitanos y visitantes se echaron a la calle a primera hora para contemplar la marcha de la Virgen de la Asunción, con las manos en plegaria, los ojos cerrados y una vistosa corona alrededor de su cabeza. La ciudad amaneció para despedirla. Aún con el eco de la noche anterior en las calles y bajo un sol que, lejos de anticipar la amenaza de tormenta que la Aemet anuncia para hoy, radiaba al paso de la Maredéu. Así, la imagen avanzaba lentamente entre el silencio de los asistentes y el lamento de los cantores del Misteri. Cada paso de la cama parecía marcar el camino hacia una despedida anunciada, hacia ese momento en el que Elche vuelve a representar, año tras año, el adiós, para dar paso a la posterior asunción y coronación de su Patrona.

Camino al entierro

Sobre los hombros de los cantores del Misteri, la Virgen recorrió las calles camino de la basílica de Santa María. Eran los mismos que apenas unas horas antes habían vuelto a escenificar su muerte durante La Vespra y que ahora, en la calle, ponían voz a su lamento. "In exitu" sonaba a coro mientras la comitiva avanzaba, envolviendo la mañana en una atmósfera de recogimiento y emoción. No era una procesión cualquiera. Era el último paseo de la Virgen antes de ser enterrada. El último encuentro de los ilicitanos con la Marededéu antes de que, esta misma tarde, se represente el segundo acto del Misteri d’Elx, La Festa. A las 18 horas, la basílica de Santa María volverá a convertirse en el escenario de ese entierro que los ilicitanos conocen desde niños y que, pese a repetirse cada año, conserva intacta su capacidad para conmover.

La procesión de la Virgen de la Asunción en Elche, en imágenes / Áxel Álvarez

Una mayor participación

Detrás de la Virgen, un gran cortejo quiso representar también a toda la ciudad. Las entidades festeras ilicitanas volvieron a acompañar a la Patrona y, entre ellas, la Asociación de Moros y Cristianos, incorporada por primera vez a esta procesión el pasado año. Esta vez, con otra novedad, pues también estuvieron presentes la Mayordomía del Corpus Christi y la Real Orden de la Dama de Elche. El presidente del Patronato del Misteri, José Manuel Sabuco, explicaba minutos antes del comienzo a este diario que el propósito era precisamente ese: "Abrir la procesión a todas las entidades festeras y religiosas de la ciudad". Una voluntad que, a tenor de la participación, encontró respuesta. "Nos alegra que, al haberles invitado, la respuesta haya sido afirmativa y estemos representadas todas las entidades y todos los estamentos de la ciudad en esta procesión tan importante", señalaba.

Y así fue. La procesión se convirtió durante la mañana en una representación de la propia ciudad caminando detrás de su Patrona. Festeros, representantes de entidades religiosas, autoridades, músicos, Reinas y Damas y cientos de ciudadanos se fueron sucediendo tras la cama de la Virgen mientras las marchas contribuían a mantener el carácter solemne del cortejo.

La comitiva

Al frente estuvo el obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, encargado de presidir la procesión. También participaron representantes de las distintas formaciones políticas. Entre ellos, el alcalde, Pablo Ruz, quien hace dos años ofreció el palio que se estrenó el pasado año en esta misma procesión y que contó además con su participación en el diseño. Además, estuvieron el portavoz de la oposición, Héctor Díez, acompañado por varios compañeros de partido, además de concejales del Ayuntamiento de Elche.

Las tracas rompieron en algunos momentos el silencio de la mañana con su estruendo, provocando la emoción entre quienes contemplaban el paso de la Virgen, mientras las marchas musicales acompañaban el lento caminar de la comitiva. Pero la emoción de esta mañana comenzó, en realidad, muchas horas antes. La noche del sábado, tras la representación de La Vespra, las calles de Elche se llenaron con la tradicional roà. Como manda la tradición, cientos de devotos emprendieron el ritual de recorrer la Vila Murada y rodear la basílica de Santa María con cirio en mano, para velar durante la madrugada a la Patrona tendida sobre el lecho del cadafal, ante el altar mayor. La Virgen permanecerá expuesta fuera de su camarín hasta el próximo 22 de agosto, de modo que durante estos días los fieles podrán continuar acercándose a ella para venerarla.

La asunción

Esta mañana, sin embargo, Elche ya la ha despedido. La ha acompañado por sus calles, la ha escuchado llorar en la voz de los cantores y ha caminado detrás de su cama como lo hace generación tras generación. Esta tarde, cuando Santa María de comienzo a La Festa, la Maredéu vivirá la dormición, la asunción a los cielos y la coronación de la Virgen María, y el Misteri volverá a hacer posible, una vez más, que el milagro de la Virgen sea también uno de los momentos más vivos de las fiestas de Elche.