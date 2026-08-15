Fernando Jaén, presidente Gestora Festejos Populares de Elche: "Hemos llenado las fiestas de contenido y los ilicitanos responden"

Este año las fiestas han vuelto a presentar una programación especialmente intensa. ¿Funciona este modelo?

Sí. Sin duda. Cada vez hay más actividades. Hemos conseguido llenar las fiestas de contenido. Antes había momentos en los que no tenías nada y ahora prácticamente desde que empiezan las fiestas hasta que terminan tienes actividades. La gente responde, participa y se queda. Eso también hace que muchos ilicitanos que antes se iban unos días fuera ahora alarguen su estancia en Elche porque quieren disfrutar de las fiestas. Se ha creado una programación muy completa y creo que eso se está notando.

¿Perciben entonces que los ilicitanos permanecen más tiempo en la ciudad durante las fiestas?

Sí, totalmente. Antes parecía que llegaban las fiestas y mucha gente aprovechaba para marcharse. Ahora cada vez hay más personas que quieren quedarse porque saben que tienen cosas que hacer. Hay actividades desde por la mañana hasta la noche y para públicos diferentes. La ciudad está llena y eso demuestra que la gente quiere vivir sus fiestas. Al final, cuando ofreces contenido y das alternativas, la respuesta está ahí.

Seguir creciendo

Este año se han vuelto a ver actos multitudinarios como la Ofrenda. ¿Hasta dónde se puede seguir creciendo?

La Ofrenda ha crecido muchísimo. Y no solo porque participen nuestras comisiones, sino porque cada vez hay más colectivos que quieren estar. Incluso hay fiestas de otros pueblos que quieren acompañarnos y comisiones hermanadas con las nuestras. El acto ha adquirido una dimensión muy importante y estamos encantados de que vengan a compartir, porque también es engrandecer nuestras fiestas.

¿Ese interés exterior demuestra que las Fiestas de Agosto tienen cada vez mayor proyección fuera?

Por supuesto. Que asociaciones y fiestas de otros municipios quieran venir y participar quiere decir que algo estamos haciendo bien. Para nosotros es una satisfacción y queremos que se sientan como en casa. Las fiestas tienen que servir también para eso, para relacionarnos y para compartir experiencias.

¿Qué balance hace de unas fiestas que prácticamente no dejan espacios vacíos en el calendario?

El balance es muy positivo. Tenemos la Crida, el concurso de arroz con costra, la Charanga, las mascletàs, la Batalla de flores, la Ofrenda... Son muchísimos actos y todos tienen una respuesta extraordinaria. El arroz con costra, por ejemplo, es un día de convivencia fantástico. Este año con mejor recinto para las comisiones. Participan los festeros, pero también acuden muchísimos vecinos, como en el resto de actividades. Ves las calles llenas y compruebas que los ilicitanos están disfrutando.

El presidente de la Federación Gestora de Festejos Populares presidió la Ofrenda junto al alcade de Elche / Áxel Álvarez

Arroz para 5.000 comensales

El concurso de arroz con costra se ha convertido en una de las grandes citas populares...

Sí, ha ido creciendo muchísimo. Es una jornada muy bonita porque reúne a las comisiones y a mucha gente alrededor de un plato tan nuestro como el arroz con costra. Se ha convertido en un acto de convivencia y cada año tiene una participación enorme. Se repartieron 5.000 raciones. Eso es lo que buscamos desde la Gestora: que las fiestas sean participación, convivencia y que la gente salga a la calle.

Después de dos décadas como presidente , ¿cómo observa la evolución experimentada por las fiestas?

Han cambiado muchísimo. Cuando miras atrás te das cuenta de todo lo que se ha hecho. Hemos ido incorporando cosas, mejorando otras y haciendo que las fiestas tengan cada vez más contenido. Pero eso no lo hace una sola persona. Hay muchísima gente detrás, están las comisiones, las directivas y todas las personas que trabajan durante el año. Es un trabajo de todos.

El 50 aniversario

La Federación se aproxima además a una fecha muy significativa...

Estamos totalmente volcados en el 50 aniversario en 2028. Es una fecha muy importante para nosotros y queremos celebrarla como se merece. Son cincuenta años de historia y hay muchísimas personas que han pasado por la Federación y por las comisiones durante todo este tiempo. Queremos reconocer ese trabajo y recordar de dónde venimos, pero también mirar hacia el futuro.

¿Será una conmemoración concentrada únicamente en las Fiestas de Agosto?

No. Queremos que tenga continuidad y que haya diferentes actividades. Estamos trabajando en ello y poco a poco iremos dando a conocer todo lo que se está preparando. Queremos que tenga la importancia que merece. Hay mucha historia detrás. El aniversario tiene que servir también para reconocerlos.

Después de tantos años, ¿qué le sigue motivando para continuar al frente de la Gestora?

Me gustan las fiestas y me gusta trabajar por ellas. Mientras tenga ilusión y pueda aportar, seguiré haciéndolo. Son muchos años y evidentemente hay momentos mejores y otros más complicados, porque organizar unas fiestas de esta dimensión supone muchísimo trabajo, pero después ves las calles llenas y a la gente disfrutando y eso compensa.

¿Cuál es el principal reto de las Fiestas de Agosto?

Seguir mejorando. Nunca puedes pensar que ya está todo hecho. Siempre hay cosas que corregir y nuevas ideas que poner en marcha. Pero también tenemos que cuidar lo que ya funciona y nuestras tradiciones.

¿Con qué sensación se queda después de ver las calles llenas?

Con satisfacción. Al final trabajamos todo el año para estos días. Cuando llega agosto y ves a la gente en la calle, las comisiones participando, los actos llenos y el ambiente que hay en Elche, sabes que todo el esfuerzo ha merecido la pena. Y ahora tenemos además por delante el 50 aniversario, que supone una ilusión añadida y en el que estamos trabajando con muchísimas ganas. Nada más pasar fiestas crearemos una comisión para empezar a trabajar en ello.