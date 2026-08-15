Tribuna
La Festa assetjada per la ignorància
Benvolguts amics il·licitans,
he sabut, amb enorme tristor, que La Festa torna a ser objecte de la manipulació política més barroera amb la denúncia que només isquen nois i reclamant que també isquen dones a la representació.
Fa temps vaig tenir una breu polèmica a El País (breu, perquè el diari no va publicar la meua rèplica) amb Vicente Molina Foix, que reclamava «adecentar» el Misteri i justificava totes les innovacions que s’hi van fer a meitat dels anys de 1990 amb el vestuari, la Joïà, l’espai del cadafal, el cel i altres galindaines i la meua segona carta al director ja no la van treure. En la segona rèplica posava en evidència que Molina Foix en les seues justificacions feia trampa, i posava al mateix nivell La Festa d’Elx i qualsevol obra de Shakespeare, susceptible de ser reinterpretada una i altra volta per les posades en escena actuals. Això és un disbarat, perquè les obres de Shakespeare són textos dramàtics fixats, a disposició de qualsevol persona a partir de les edicions originals, i per tant susceptibles de ser interpretats pels creadors escènics actuals sense menyscapte del text en qüestió. La Festa d’Elx, en canvi, no és un text i una música (només) ans sobretot una cerimònia espectacular que ha perviscut durant 5 segles i amb la qual no es pot procedir, mai, com amb un text de Shakespeare, perquè l’original és ella mateixa, i les intervencions alienes a la tradició provoquen danys irreparables. És com si a un restaurador britànic del cèlebre retaule del Centenar de la Ploma de Marçal de Sax (que tenen al Victoria & Albert Museum) i que evoca la batalla del Puig protagonitzada per Jaume I acompanyat de sant Jordi, repintés el pitral del rei i la gualdrapa quadribarrada del seu cavall amb els lleons passants dels Plantagenet -escut d’armes d’Anglaterra-. Bé, a la Catedral de València ja van falsificar el quadre canviant les barres per la creu de sant Jordi, sortosament no és cap original, ans una còpia molt manipulada feta en l’època del nacionalcatolicisme franquista.
Ahir veia el film Kokuho. El mestre del kabuki (2025), una exquisidesa cinematogràfica i una delícia d’interpretacions. El kabuki és un gènere tradicional japonès (de mitjans del segle XVII) en què els personatges femenins són interpretats per homes (onnagata) i també va ser declarat Patrimoni Immaterial de la Unesco el 2005. Tot i que hi ha companyies femenines que també el representen, el kabuki tradicional només el fan homes. Però tampoc és comparable al Misteri, perquè kabuki és un gènere amb múltiples obres al llarg de la història i amb moltes companyies (masculines, femenines o mixtes) que interpreten aquestes obres.
La Festa d’Elx és única en tots els sentits, i, a més, no té parió, no es pot comparar amb cap altre espectacle teatral, artístic ni religiós. Per tant, si volen actuar noies, el més factible és que facen un espectacle alternatiu de cap i de nou, al marge del que es fa per tradició a Santa Maria. Un exemple proper és el cas del ball parlat més antic conservat a Tarragona (Ball de Dames i Vells, documentat el 1514 i representat fins avui gairebé sense interrupcions) i interpretat només per homes. El grup que l’interpreta ha tingut sempre dones a l’entorn (vestuari, maquillatge, vigilància, acotació de l’espai urbà) que, finalment, s’han decidit a muntar un altre espectacle, inspirat en textos tradicionals, i les dones fent tots els papers (també els masculins): és l’espectacle de Sogra i Nora (un ball parlat que ja s’havia representat en el passat), i que s’ha incorporat a la festa major tarragonina amb tota normalitat.
En conseqüència, que la ignorància i la demagògia no faça malbé una obra única i singularíssima com La Festa, i que si volen actuar les xiques, que facen un altre Misteri a Sant Salvador, per exemple, on es va fer La Festa durant algunes dècades. Que facen, per exemple, el Misteri de Santa Àgata, una santa i una festa tradicionalment feminista. Us passo el text del segle XVI que acabem de publicar en línia: Consueta del misteri de la gloriosa santa Àgata / anònim; edició a cura de Francesc Massip i Pep Vila.
O que canten La Festa en un altre espai o, millor, en una altra data segons el manuscrit musical més antic conservat (1709), que també seria una excel·lent iniciativa alternativa, diferent i molt interessant. Però La Festa, per la seua naturalesa excepcional, no l’han de tocar de cap manera. Els experiments (i les justes reivindicacions feministes) que les facen a una altra banda.
Per cert, veient un vídeo de l’u de novembre passat, observo que han entapissat l’andador de pètals de flors. ¿Sabeu per què o les circumstàncies? Altrament hi ha jueus que van vestits com a cardenals (quin disbarat!) Ah! Una altra cosa: jo creia que era Sant Joan qui repartia les palmes al final de l’acte, ara veig que li les donen a l’alcalde perquè ho faça ell i es marque el punt.
Una última cosa: enguany tinc la intenció de dur els meus estudiants de grau (Tarragona) i Màster (Barcelona), amb altres professors, a la representació del Misteri de l’1 de novembre. Serà per última vegada, no perquè em jubile, sinó perquè ja tinc les energies més reduïdes i no ho proposaré més. Ja us ho concretaré per mirar de trobar-nos i celebrar la vida!
Una abraçada i considereu-me a la vostra disposició per tot allò que us siga de menester.
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