La ministra Morant hace un alegato en defensa de las niñas en el Misteri d'Elx: "sería bonito verlas de María"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades Diana Morant reabrió este 15 de agosto el debate no solo sobre la participación de niñas en el Misteri d'Elx, si no también de las mujeres, haciendo un claro alegato a que la inclusión beneficiaría al drama asuncionista. "Sería bonito ver a niñas y a mujeres representando a la Virgen o como Marías", defendió en declaraciones a este diario después de la representación de La Festa y semanas después de que la Coordinadora Feminista llevase ante el Ministerio de Igualdad y el Consell la exclusión de las mujeres, tachándola de discriminatoria, y amagando con llegar hasta la Unesco.

Morant dejó claro, no obstante, que cualquier cambio deberá abordarse con garantías. “En ningún caso” debe ponerse en peligro el reconocimiento internacional del Misteri, señaló. Por ello, aseguró que el Ejecutivo estará dispuesto a trabajar directamente con la Unesco para hacer compatible la incorporación femenina con la protección patrimonial de La Festa. “Con todo el rigor, el Gobierno de España trabajaremos para esa incorporación que consideramos que es justa”, sostuvo la titulasr de Ciencia, quien añadió que ese proceso deberá hacerse junto a la organización internacional para garantizar que se mantenga el reconocimiento declarado hace cinco lustros en París.

"Evolución como el resto de la vida"

La titular de Ciencia enmarcó este cambio en la evolución experimentada por la propia sociedad. “Como se ha hecho con el resto de la vida”, consideró que también sería positivo que niñas y mujeres pudieran asumir personajes femeninos dentro de la representación. Morant entiende que no hay incompatibilidad en abrir la tradición a diferencia de casos contrarios acontecidos en otros municipios como Sagunto, donde el Ministerio de Industria y Turismo anunciaba que retiraría la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional por la votación para vetar la participación de las mujeres en una cofradía.

La valoración llega en un momento también de cambios en el seno del Patronato, cuando tras la renovación solo un tercio de los patronos son mujeres. A este respecto su presidente, José Manuel Sabuco, defendía en una entrevista a INFORMACIÓN que sí que existe participación de la mujer tanto en la Junta Rectora como en el Patronato Rector, y que está presente en los equipos de trabajo, poniendo de relieve que "la vicepresidenta es mujer, la tesorera es mujer, la directora de la Comisión de Cultura y Educación es mujer".

Escritos

En relación a los sendos escritos que ha elevado la Coordinadora Feminista al Observatorio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres dependiente del Ministerio de Igualdad y la Generalitat por la ausencia de voces femeninas en la Escolanía y en las representaciones, Sabuco ya atajó hace días la polémica señalando que en su momento se abrió un proceso de reflexión democrático y que en las votaciones salió por mayoría "continuar como estamos", una situación que el colectivo feminista entiende que vulnera los principios de igualdad porque la representación de mujeres actual está enfocada en labores que no son visibles al público como costura, mantenimiento de la vestimenta, organización y mantenimiento de la representación. También denunciaron en su momento que las niñas tampoco son admitidas en la Escolanía, pese a que la ley habla de “coro infantil”, sin distinguir por sexos.

«No se vive en ningún lugar como en Elche»

Morant contempló la representación junto al alcalde, Pablo Ruz, desde la tribuna de invitados del Ayuntamiento aunque oficialmente no constaba su presencia en la agenda pública de la web del Ministerio de Innovación. Lo hacía por primera vez un 15 de agosto, ya que siempre había acudido a los ensayos, aunque esta vez tuvo que excusar su asistencia el pasado jueves. Explicó que conocía la tradición desde su etapa como alcaldesa de Gandia, aunque esta vez pudo vivir aspectos que hasta ahora no había presenciado.

La ministra calificó el Misteri como un acontecimiento cultural “fascinante” y destacó especialmente la singularidad que Elche ha conseguido imprimir a la celebración de la Asunción. “Todos podemos vivir un 15 de agosto y el día de la Mare de Déu en cualquier lugar, pero creo que no se vive en ningún lugar como en Elche”, afirmó.

Ruz eufórico lanza vivas a la Maredéu en la Coronación junto a la ministra Morant / Áxel Álvarez

También puso el acento en la espectacularidad de los aparatos aéreos, las bajadas y subidas desde el cielo de Santa María y la ascensión de la Virgen. Durante la representación, explicó, el alcalde, Pablo Ruz, ejerció de anfitrión y le fue descubriendo detalles que todavía desconocía.

Nit de l’Albà

En otro orden de cosas, y preguntada por la cuestión, Morant expresó además el respaldo del Gobierno a que la Nit de l’Albà consiga la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional después de que la asociación de Amigos de la Nit de l'Albà le lanzara el guante al alcalde, Pablo Ruz, al cumplirse los cinco años reglamentarios para iniciar otro expediente.

La ministra, expuso que apoyarían este nuevo grado de promoción. Eso sí, recordó que la distinción exige un expediente riguroso y un trabajo conjunto. Morant se mostró convencida de que Elche tiene argumentos suficientes para lograrlo, pero advirtió de que “mientras tanto, hay que trabajarlo”.

La ministra remarcó además que estos reconocimientos no dependen únicamente de las administraciones. Detrás de las fiestas, señaló, existe una sociedad que las ha mantenido vivas durante generaciones. Por ello, confió en que Ayuntamiento, colectivos y ciudadanía sean capaces de construir un expediente sólido para alcanzar la declaración internacional.

Santa María

Después de que se haya anunciado que será inminente la constitución de la fundación para rehabilitar la basílica de Santa María, con una inyección estimada en 10 millones, Morant reconoció desconocer los detalles del proyecto pero sí garantizó, en cambio, la disposición del Gobierno a colaborar en la conservación del patrimonio. “Son lugares emblemáticos, son espacios de fe, pero también espacios de cultura y de identidad”, afirmó sobre este y otros enclaves patrimoniales valencianos.

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Morant, que a la salida de la basílica estuvo acompañada de la bancada socialista municipal, como el portavoz Héctor Díez o el diputado autonómico Ramón Abad, insistió en que Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno central mantienen vías de colaboración en este tipo de actuaciones y dejó abierta la participación estatal si el proyecto avanza. “Si el Ayuntamiento, junto con la Generalitat, impulsan algo en ese sentido, cómo no, el Gobierno de España se sumará”, concluyó.