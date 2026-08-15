La furia de Turis vuelve a ganar el concurso de mascletàs y Alto Palancia pone el broche a las fiestas de Elche

Una última mascletà de mediodía en Elche con un cierre a la altura, aunque, esta vez, fuera de concurso. Así, la pirotecnia Alto Palancia, segundo puesto en el mismo certamen del pasado año, ponía el broche de la manera más colorida a un fin de fiestas a lo grande. Apenas dos minutos antes se revelaban los ganadores del concurso, que serán los encargados de hacer retumbar cielo y tierra el 15 de agosto de 2027. Turis, que puso color y sonido al mediodía ilicitano el pasado miércoles, liderando el podio, hará vibrar la ciudad con el Castillo de Fuegos Artificales del próximo año. Por su parte, será Tamarit, con medalla de plata, la encargada de la mascletà de exhibición que este año ha coronado Alto Palancia.

Las mejores imágenes de la Gran Mascletà de Elche disparada por Alto Palancia / Áxel Álvarez

Reinas y Damas prenden mecha

Pero antes de que la pólvora tomara el protagonismo, las Damas y Reinas de las fiestas se convertían en las encargadas de prender la mecha. Llegaban al recinto después de haber participado esta misma mañana en la procesión del entierro de la Virgen de la Asunción, todavía con la emoción de una jornada que, para ellas, quedará marcada por la intensidad de las fiestas patronales. Ya en el recinto desde el que se daba inicio al espectáculo, también tuvieron tiempo para bailar y disfrutar junto al ambiente festero, antes de enfrentarse a uno de los momentos más esperados.

Con emoción, y ante la mirada de cientos de ilicitanos, las damas y reinas encendían finalmente la mecha al grito de "Ilicitans, voleu sentir la mascletà?". Y entonces, como si la ciudad entera contuviera el aliento durante un instante, la pólvora comenzaba a hablar. El estruendo se mezclaba con los aplausos, las miradas al cielo y la sensación de estar asistiendo a uno de esos últimos instantes que anuncian que las fiestas llegan a su fin.

100 kilos de pólvora

Y así el cielo se pintó de humos de colores tan vibrantes como llamativos. El rosa, el azul, el naranja y el verde hicieron aplaudir a cientos de ilicitanos que observaban y sentían con expectación la mascletà ilicitana. Seis minutos de una mascletà clásica que dio inicio con una traca valenciana, seguida de cuatro impactantes fases aéreas con truenos, serpentinas, silbatos y roncadoras. Todo ello seguido de un golpe de humo de color quedio paso al cuerpo de la mascletà, con cinco retenciones con acompañamiento aéreo. Eso sí, para abrir camino a un espectacular terremoto de cuatro fases que, in crescendo, puso a saltar a más de un presente.

Pero el momento cúlmen llegó con dos bombardeos aéreos, un digital terrestre también aéreo y dos golpes finales que pusieron a aplaudir y saltar a gran parte del público. A continuación, el tradicional "Aromas ilicitanos", para el que grupos de personas se agarraban y, abrazados, despedían la última mascletà de mediodía de estas fiestas patronales 2026. Un espectáculo que no dejó a nadie indiferente, ya que la mezcla de emoción del último día con el resonar de la pólvora supusieron una combinación perfecta para los más festeros de Elche.

Una exhibición de plata

No solo con eso, la pirotécnica encargada de cerrar este ciclo ya venía de un largo recorrido por certámenes en los que ha sido galardonada con el primer premio, tales como en Castellón, Alicante y San Vicente del Raspeig. Además de su paso por la "catedral de la pólvora" en las Fallas de Valencia. Así, Paco Sancho, uno de los encargados de este espectáculo, contaba durante la preparación del la mascletà de este mediodía a este diario que habían quedado muy contentos con la mascletà que aspiraba a concurso y que esperaban poder entrar, de nuevo, en uno de los dos puestos galardonados. No obstante, esta vez, la conquista ha sido de Turis y Tamarit.

Un día para disfrutar

Pero eso sí, el lugar estaba repleto de gente. Tanto el Paseo de la Estación como la Avenida Vicente Quiles recogían una gran masa de gente que no han desaprovechado el festivo y han decidido vivir el día en el Racó de Ocio y Gastronómico, el cual dentro de su carpa climatizada acogía a una gran cantidad de gente que, desde momentos antes a la hora de comer ya disfrutaban de bailes y el ocio que ofrecía el espacio.

Y la fiesta todavía no ha dicho su última palabra. Esta noche, a las 00 horas, será el turno del Castillo de Fuegos Artificiales, a cargo de la pirotecnia Turis, ganadora el pasado año del certamen de mascletàs. Sin embargo, la celebración llegará condicionada por la meteorología. Ante la alerta amarilla de la Aaemet por altas temperaturas y tormentas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido el cierre del acceso al cauce del río durante el espectáculo pirotécnico.

Avviso de acceso al cauce del río cerrado esta noche durante el Castillo de Fuegos Artificiales. / INFORMACIÓN

Así, cuando la noche caiga sobre Elche, la pólvora volverá a dibujar el cielo para poner el punto final a unas fiestas que, después de días de música, tradición, devoción y ruido, se despiden dejando todavía una última estampa en la memoria de los ilicitanos.