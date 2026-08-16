Cae en Elche un «telecoca» con padre e hijo repartiendo la droga a domicilio

A golpe de clic o con solo una llamada de teléfono o incluso un mensaje es posible tener lo que se quiere en casa sin demasiada espera en estos momentos. En algunos casos, hasta sustancias estupefacientes... Aunque se corre el riesgo de acabar entre rejas. Y eso es lo que le ha ocurrido a un padre y a un hijo en Elche que estaban al frente de un «telecoca», el sistema por el que se distribuyen sustancias estupefacientes a domicilio utilizando motocicletas para ello. La Policía Nacional acabó deteniendo a los dos hombres, de 56 y 30 años, como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas.

La Comisaría de la Policía Nacional de Elche, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Información

La investigación se inició después de que en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Elche recibieran información de la posible existencia de un domicilio ubicado en el barrio de Carrús desde donde se podían estar distribuyendo drogas al menudeo.

De la investigación se hicieron cargo los agentes del Grupo de Estupefacientes de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional en Elche, quienes centraron sus pesquisas iniciales en la ubicación del domicilio y la identificación de sus moradores.

Un agente de la Policía Nacional en la Comisaría de Elche. / Áxel Álvarez

Con antecedentes

Tras averiguarse la ubicación y determinarse que los objetivos eran dos varones, padre e hijo, ambos con varios antecedentes previos por delitos relacionados con el tráfico de drogas, los investigadores, a través del trabajo de campo realizado sobre la vivienda, pudieron determinar que los investigados realizaban cortos desplazamientos en motocicleta a otros domicilios, no siempre los mismos, accediendo a los portales donde les solía estar esperando alguna persona con la que se reunían por un breve espacio de tiempo para después regresar a la vivienda de nuevo.

Además, pudieron constatar que, cuando se desplazaban en el ciclomotor, tomaban numerosas medidas de seguridad, posiblemente para detectar si estaban siendo seguidos, dando incluso varias vueltas a la manzana de su vivienda antes de introducirse en el garaje.

Un agente de la Policía Científica de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

Entrada y registro

Finalmente, tras reunir los indicios probatorios suficientes, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro en el domicilio de los investigados, bajo la autorización judicial pertinente. Allí, uno y otro fueron detenidos y, además, los agentes se incautaron de 95 gramos de cocaína, 5.605 euros en efectivo, una balanza de precisión y diversos útiles destinados a la distribución al menudeo de sustancias estupefacientes.

Ciclomotor intervenido

Del mismo modo, se intervino uno de los ciclomotores supuestamente utilizado por los arrestados para los desplazamientos a los domicilios a los que llevaban la droga, hallándose en el portaobjetos del vehículo más evidencias útiles para la investigación que también resultaron intervenidas, según indicaron fuentes de la Policía Nacional.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de Instrucción en funciones de guardia en Elche.