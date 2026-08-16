Elche prepara una nueva guía para poner orden a la retirada de cableado

En marzo de 2025, el Ayuntamiento de Elche anunciaba la puesta en marcha de un proyecto con el objetivo de acabar con el cableado aéreo en diferentes puntos de la ciudad. Una actuación que busca mejorar la imagen urbana, preservar el patrimonio, reducir el impacto visual y lograr un entorno más ordenado. El plan establecía una duración de diez meses para retirar 74 tendidos y sustituirlos por canalizaciones subterráneas. Casi año y medio después, la retirada del cableado todavía no ha terminado, aunque el proceso se mantiene activo. Y mientras estas actuaciones continúan, el Ayuntamiento prepara ahora una nueva Guía de Recomendaciones y Buenas Prácticas para el saneamiento, ordenación e integración del cableado de telecomunicaciones en el entorno urbano, cuya presentación está prevista para los próximos meses, tal y como trasladan desde el Consistorio.

Maraña de cables retirados durante una de las intervenciones. / INFORMACIÓN

Pautas para futuros despliegues

El documento pretende establecer criterios comunes para ordenar las instalaciones existentes y marcar unas pautas para los futuros despliegues de redes de telecomunicaciones. La intención municipal es que las nuevas actuaciones se desarrollen de una forma más ordenada y que se reduzca el impacto visual del cableado aéreo y de las instalaciones asociadas a las redes. Para ello, la guía recogerá criterios técnicos y estéticos y priorizará, siempre que sea posible, las canalizaciones soterradas y el uso de infraestructuras interiores frente a las instalaciones vistas en las fachadas.

El documento también contemplará la retirada de cableado obsoleto o en desuso, la ordenación de los tendidos existentes y la integración de las instalaciones en las fachadas cuando sea necesario, respetando los valores arquitectónicos de los edificios. El Ayuntamiento pretende además que las recomendaciones sean homogéneas para los distintos operadores y que sirvan para planificar los nuevos despliegues de redes, minimizando su impacto sobre el espacio público y el patrimonio urbano.

Facilitar la coordinación

La guía no estará dirigida únicamente a las compañías de telecomunicaciones. Según el Consistorio, servirá como documento de referencia para operadores, empresas instaladoras, comunidades de propietarios, promotores y servicios municipales, con el objetivo de facilitar la coordinación de las actuaciones. La iniciativa toma como referencia «las mejores prácticas desarrolladas en otras administraciones y la normativa vigente en materia de telecomunicaciones e infraestructuras comunes de telecomunicación (ICT)».

Técnicos durante una de las operaciones de retirada de cableado. / INFORMACIÓN

Gestión de prioridades

La nueva guía llega mientras el proyecto iniciado en marzo de 2025 continúa todavía en marcha. Desde el Ayuntamiento, aunque no fijan una fecha concreta para concluir los trabajos, recalcan que las actuaciones de saneamiento y retirada del cableado aéreo se están desarrollando fundamentalmente con recursos propios municipales, a través de las brigadas y los servicios técnicos de la institución.

Una circunstancia que obliga a compatibilizar estos trabajos con las labores ordinarias de mantenimiento, conservación y mejora de la vía pública, además de con las intervenciones urgentes que surgen en el día a día de la gestión municipal. Por ello, la programación de las actuaciones se está llevando a cabo de forma progresiva y ordenada, estableciendo las prioridades en función del estado de las instalaciones, su impacto sobre el paisaje urbano, las condiciones de seguridad y la coordinación necesaria con los operadores y otros servicios afectados.

En abril, la última actualización del proyecto situaba en un 57% el grado de ejecución global, teniendo en cuenta el avance registrado en las distintas zonas de actuación. El ritmo, sin embargo, no era homogéneo. Mientras algunos sectores se encontraban prácticamente resueltos, otros seguían pendientes de la retirada efectiva de los tendidos.

Actuaciones previstas

Pese a este avance desigual, el Ayuntamiento mantiene una planificación para continuar con la retirada durante los próximos meses. Los planos facilitados por el Consistorio diferencian entre las zonas en las que ya se ha procedido a retirar el cableado en una cantidad notable de calles del centro histórico, así como un tramo considerable de la calle Doctor Caro o algunas zonas comprendidas entre el Centro de Congresos y los Cines Odeón.

Algunas de las zonas planificadas para su retirada de cableado. / INFORMACIÓN

En cuanto a las próximas acciones, el Ayuntamiento mantiene una planificación que contempla actuaciones en Miguel de Unamuno, Don José Ramos, Sindicat, Infante D. Manuel, Alfonso XIII, Teniente Ruiz, Sápena, Velázquez y Beethoven, además de otros viales de sus respectivos entornos.

Los planos incluyen también distintos ámbitos próximos a la plaza de la Constitución y la plaza del Palmeral, así como zonas del entorno del Raval y calles como Baltasar Tristany, Rubén Darío y Concepción Arenal, entre otras. También aparecen varios viales que cruzan la calle Verónica, como Aspe, la Sénia, Santa Teresa o Pintor Murillo.

Otras de las zonas planificadas para la retirada de cableado. / INFORMACIÓN

Retirada progresiva

El Ayuntamiento asegura que durante los próximos meses prevé completar las actuaciones actualmente planificadas. Mientras tanto, la nueva guía busca dar continuidad a esta actuación de cara al futuro. Si el proyecto actualmente en marcha se centra en retirar los cables que ya están instalados, el nuevo documento pretende establecer las recomendaciones para que las próximas redes se desplieguen con unos criterios comunes.

El objetivo es que las futuras instalaciones de telecomunicaciones se integren desde el principio en el entorno urbano, dando prioridad a las soluciones soterradas y al aprovechamiento de infraestructuras interiores. Cuando sea necesario mantener instalaciones visibles, se plantearán criterios para reducir su impacto y favorecer su integración en las fachadas, respetando los valores arquitectónicos de los edificios.

Una de las calles del centro histórico de Elche en las que se ha intervenido para retirar cableado aéreo / INFORMACIÓN

Un objetivo

Desde el Ayuntamiento insisten en que las brigadas municipales no pueden dedicar la totalidad de sus recursos de forma exclusiva a estas tareas, pero que a pesar de ello han llevado a cabo esta planificación que permitirá avanzar en la eliminación de tendidos abandonados o innecesarios.

La institución ilicitana prevé completar en los próximos meses las actuaciones planificadas, con el fin de retirar de forma progresiva y sistemática el cableado aéreo existente en las zonas identificadas. En paralelo, la guía pretende poner las bases para que la instalación y ordenación de las futuras redes de telecomunicaciones se realice de una forma más homogénea, reduciendo su impacto sobre el espacio público, el paisaje urbano y el patrimonio de Elche.